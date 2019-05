Ambiente convulso en la Comunidad de Madrid. Este jueves se celebra el día de la región y acontece envuelto en una de las situaciones más tensas para la política tanto nacional como autonómica de los últimos años.

Este día 2 de mayo tendrá lugar, como cada año, la celebración del día de la Comunidad de Madrid con una serie de actividades y con encuentros entre los principales líderes políticos. Es la primera vez que se produce en medio de dos fechas electorales, pero esta no es la única novedad.

Entre dos fechas electorales

Que se celebre entre dos convocatorias de comicios (el pasado 28 de abril fueron las generales y el próximo 26 de mayo serán las autonómicas, municipales y europeas) podría ser a priori un hecho más. Sin embargo, si se tiene en cuenta el 'batacazo' de los populares del pasado domingo, el escenario cambia.

Será la primera aparición en público y rodeado de otros compañeros del líder del PP, Pablo Casado, que se quedó con 66 escaños en el Congreso de los Diputados, el peor resultado de la historia de su partido. Una cifra que, además, dificulta totalmente la posibilidad de estar al frente del Gobierno.

Rivera, ¿líder de la oposición?

Además, el presidente de los populares llega al 2 de mayo con el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, 'pisándole los talones' y postulándose como la verdadera oposición "firme" al PSOE.

No solo eso, desde hace tan solo un par de jornadas, Casado ha decidido dar un giro a su política tratando de alcanzar al electorado que ha dejado caer en las generales. El presidente popular ha cambiado de estrategia ante las autonómicas y municipales, algo reclamado por políticos populares como Alberto Núñez Feijóo. Incluso ahora rechaza rotundamente a la formación de extrema derecha Vox.

Los de Santiago Abascal ya se encargaron de reprochar a Casado su nueva postura, amenanzándole con que les necesitarán para aprobar las cuentas en Andalucía y que si sigue "insultándoles" -les llamó extrema derecha por primera vez-, podrían no llegar a acuerdos.

Ángel Garrido, a Ciudadanos

Además de los resultados electorales, hay otra escena que será objetivo de las cámaras. El pasado 2 de mayo el encargado de presidir los actos oficiales del día de la Comunidad de Madrid fue el expresidente Ángel Garrido, que llegó a la región tras la dimisión de Cristina Cifuentes.

En esta ocasión, el encargado de presidir los actos será el presidente en funciones Pedro Rollán. Este se puso al cargo después de que, hace apenas unos días (el 11 de abril) Garrido dejase su cargo para poder formar parte de las listas del PP al Parlamento Europeo.

Tan solo cuatro días antes de los comicios generales, Garrido optó por 'cambiarse la camiseta'. En una rueda de prensa imprevista, el candidato de Ciudadanos a la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, comunicaba que el expresidente popular formaría parte de su lista para las autonómicas.

"No se me puede acusar de irme por no tener el puesto asegurado. Tenía un puesto reservado más cómodo en lo personal, pero esta decisión está motivada por principios", aseguró Garrido´.

Aguirre, de vuelta

Además de los líderes populares actuales, habrá alguien que regresará a esta fiesta tras dos años de ausencia. La expresidenta de la Comunidad Esperanza Aguirre estará presente este año. No acude a la celebración del 2 de mayo desde que dejó su cargo en abril de 2017.

También acudirán por primera vez invitados de la formación Vox: Javier Ortega Smith y Rocío Monasterio. El primero, candidato a la Alcaldía. La segunda, a la región.

Encuentros en la izquierda

Además, asistirá y hablará por primera vez como candidata de Más Madrid Manuela Carmena, protagonista de uno de los cismas de la izquierda en la capital tras el fichaje del exdiputado de Podemos Íñigo Errejón para liderar su plataforma en la Comunidad.

En la izquierda también habrá encuentro destacados. Acudirá la 'número dos' de la formación de Carmena, Clara Serra, que abandonó Podemos. Esta coincidirá con su hermana, Isabel Serra, candidata de Unidas Podemos-IU-Madrid además de con el resto de miembros del partido 'morado'.

El futuro gobierno, en el aire

Además de todo esto, el futuro Gobierno está en el aire. Los socialistas se hicieron con 123 escaños y logrando así la victoria de las generales. No obstante, si el PSOE quiere contar con mayoría en la Cámara baja, tendrá que elegir entre ir de la mano de Unidas Podemos y los secesionistas o ir con la formación 'naranja'.

La segunda opción parece totalmente descartado por Rivera, que se mantiene en su veto a los socialistas y en su postura de ejercer de oposición en el Congreso.

Podemos, contra Sánchez

Sin embargo, en las filas de Unidas Podemos se teme que finalmente el Ejecutivo esté formado por socialistas y miembros de Ciudadanos. El propio Pablo Iglesias ha mostrado su malestar por que Sánchez haya programado una agenda de contactos con los líderes políticos y ellos sean los últimos (aunque lo cierto es que ha seguido el orden de los resultados electorales).

Aún así, tanto Iglesias como Garzón parecen no estar muy contentos con la ruta tomada por el PSOE, que asegura que tratará de gobernar en solitario.

El líder 'morado' aseguró en Al rojo vivo que iban a "esperar a ver qué habla con Casado y Rivera, no sea que quiera pactar con las derechas". Además, el de Izquierda Unida criticó al socialista asegurando que "Sánchez en campaña es muy rojo, muy rojo, pero cuando acaba la campaña se vuelve naranja".

Además, según se publica hoy en Vozpópuli, Iglesias querría la presidencia del Congreso a cambio de apoyar a Sánchez. Quiere que el líder del PSOE confirme públicamente lo que hablaron durante la campaña electoral. Dar lugar a un gobierno de coalición a lo valenciano, con altos cargos de Podemos en todos los departamentos para que los ministerios tengan una guía compartida.