Villegas y De Páramo dejan la política: los fieles de Rivera abandonan Ciudadanos

Fernando de Páramo se suma a la dimisión de Albert Rivera y al abandono de la dirección del partido por parte de José Luis Villegas. Los tres, que eran piezas importantes en Ciudadanos, no estarán en la nueva dirección de la formación naranja que saldrá elegida en el congreso que tendrá lugar el 10 de marzo.

A diferencia de Villegas, que aunque no irá en ninguna lista de ese congreso sí ha indicado que estará a disposición de la nueva dirección, De Páramo abandona la política por completo. Así, el que era miembro del comité ejecutivo y secretario de comunicación de Ciudadanos dejará todos sus cargos orgánicos y no recogerá su acta de diputado que logró el pasado 10-N.

De Páramo se ha querido despedir con una carta en la que ha resaltado lo logrado por Ciudadanos durante los últimos cinco años: "Creamos un proyecto político en toda España, entramos por primera vez en muchas instituciones y hoy gobernamos para millones de españoles".

Villegas deja la dirección del partido

Horas antes ha sido Villegas el que ha hecho publica su decisión de abandonar la dirección de Ciudadanos. Lo ha hecho en una entrevista en Telemadrid. "Se abren nuevas etapas en el partido y en la vida personal. Habrá que ver", ha explicado, dando a entender que dejará la vida política tras la celebración de la Asamblea General naranja.

"La salida de Albert Rivera inicia una nueva etapa con el nuevo Congreso, estoy a disposición del partido a ayudar en esa transición hasta ese congreso", ha subrayado el que era número dos de Cs, dejando claro que no optará a la secretario general en la nueva etapa de Cs, ni estará en ninguna de las listas que se presenten a primarias.

Movimientos tras los malos resultados del 10-N

El desencadenante de esta desbandada de Ciudadanos tuvo lugar en las pasadas elecciones generales celebradas el 10 de noviembre. Los malos resultados cosechados por los de Rivera, ya que sólo obtuvieron 10 diputados, propició la dimisión del líder un día después de los comicios. Ahora, poco a poco, miembros de su junta directiva siguen sus pasos y dejan también la formación naranja.

Y no han sido los únicos, Juan Carlos Girauta, el que fuese diputado y portavoz de Ciudadanos en el Congreso, también decidió dejar la política tras la dimisión de Rivera. Girauta, que concurría a las elecciones generales del 10-N como cabeza de lista por Toledo, fue uno de los nombres importantes de Ciudadanos que no logró el escaño.

"A mí no me interesa la política después de Albert Rivera. Se ha aplastado a un hombre bueno y yo no quiero estar ahí después de eso", confesó en una entrevista en esRadio, donde anunció que se aleja de la vida púbica. "A los que se burlan de los resultados de Cs, les digo, que os vaya bien con Vox", añadió cuando dio a conocer la noticia.