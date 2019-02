Felipe González alerta de la "degradación institucional" y avisa: "No necesitamos relatores"

"No necesitamos relatores, me preocupa mucho la degradación institucional" que vive España, ha asegurado el expresidente del Gobierno Felipe González en un vídeo de su fundación. A su juicio, no es que el resto de dirigentes políticos "no se enteren", como le reprocha la vicepresidenta, Carmen Calvo, al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, por criticar las decisiones del Gobierno, es que hay "confusión" porque relator es un término claramente usado en la ONU para resolución de conflictos.

"Aclaren el perímetro del diálogo", ha exhortado el ex presidente a su sucesor al frente del PSOE hasta llegar a unos límites "razonables" y nunca "de Estado a Estado". "Paradoja número uno: ¿para qué necesitamos una mesa de partidos en la que no participan los que no quieren (PP y Ciudadanos) y tienen razón, decidida por un ejecutivo que no permite funcionar al Parlamento, si existe ese Parlamento?".

El polémico relator

"¿Para que necesitamos un notario que certifique lo que se dice o que les convoque, cuando en el Parlamento sobran los notarios, los asesores jurídicos, la gente que toma notas? ¿Porque la Generalitat no hace funcionar al parlamento, que es la sede natural del encuentro entre partidos y de las posibilidades de diálogo", se ha respondido a sí mismo González.

A su juicio, el Gobierno del PSOE y la Generalitat de Quim Torra están jugando a un juego "muy delicado" porque "interfiere interfiere en la autonomía de los partidos". Y respecto a que esa mesa de diálogo acabe siendo de los partidos nacionales, avisa: "¡pero bueno!, si los partidos nacionales tienen un Parlamento a su disposición, tienen una comisión territorial, están todos representados... ¿Para qué la necesitan los partidos nacionales, salvo que se pretenda degradar institucionalmente el Parlamento?".