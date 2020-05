Feijóo reprocha a Sánchez el "uso desproporcionado" del estado de alarma

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado reprochado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el "uso desproporcionado" del estado de alarma y ha sugerido que "hay legislación ordinaria" para acometer la 'desescalada'.

Un reproche realizado durante la videoconferencia que el jefe del Ejecutivo ha realizado este domingo con los presidentes de las comunidades autónomas y donde Sánchez ha detallado sus planes para la puesta en marcha de un fondo no reembolsable de 16.000 millones de euros para las autonomías, además de ofrecerles un mecanismo de "cogobernanza" para la desescalada.

Según fuentes presentes en la reunión, Feijóo ha reprochado a Sánchez el uso desproporcionado del estado de alarma y ha señalado que lo realizado por el Gobierno central es en la práctica "más un estado de excepción que un estado de alarma".

'Desescalada'

El presidente gallego ha criticado también que la unidad de actuación para la 'desescalada' sean las provincias por que eso "es no conocer la realidad asistencial" y ha lamentado "que no se conozcan criterios sanitarios" para delimitar en qué fase estará cada territorio, según las fuentes consultadas por Vozpópuli. No obstante, ha felicitado al jefe del Ejecutivo por el fondo para las comunidades autónomas.

Sánchez le ha replicado diciendo que usar la provincia como unidad de acción es lo "más eficaz en la 'desescalada'", aunque de nuevo ha abierto la puerta a evaluar cualquier "matización" que puedan presentar las comunidades autónomas al respecto.

Sobre el estado de alarma, el presidente del Gobierno ha rechazado las críticas y ha recordado que al inicio de la epidemia muchos le criticaban por no haberlo declarado antes.