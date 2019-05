Feijóo carga contra Casado por sugerir un pacto de gobierno con Vox antes del 28-A

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha cargado contra Pablo Casado por la estrategia que el PP ha utilizado durante la campaña electoral del 28-A respecto a Vox. "Era la primera vez que salía un partido populista de la derecha y no hemos sabido parar a Vox", ha indicado Feijóo, quien también ha señalado que el presidente de su partido se equivocó al ofrecer a la formación de Abascal entrar en el gobierno: "Hemos cometido alguna quiebra y algún giro que parecía que Vox iba a entrar en nuestro gobierno y a mucha gente centrada le ha preocupado".

En una entrevista realizada en el programa de Onda CeroMás de Uno, el presidente de la Xunta ha dudado en su respuesta al ser preguntado sobre si la foto de Colón (en la que aparecieron líderes y otros políticos del PP, Ciudadanos y Vox) fue un error. Y es que tras varios segundos de silencio, Feijóo ha contestado con un "depende".

No hay ruptura en el PP

A pesar de esas críticas por la estrategia del PP en la anterior campaña, el presidente de la Xunta ha recalcado que no hay ruptura dentro del partido. Aunque sí ha asegurado que hay "una enorme decepción" pero a la vez "hay unas enormes ganas de volver a ganar".

Incluso ha querido indicar que el resultado tan malo de las generales no tendrá que ser analizado hasta después del 26-M: "En este momento sería un grave error que empecemos a diseccionar las vísceras de lo que ha ocurrido cuando lo tenemos que hacer es remontar".

Nombramiento de Iceta

En cuanto al posible nombramiento de Miquel Iceta como presidente del Senado, Feijóo ha explicado que "no lo conozco lo suficiente, no he hablado con él ni una vez, pero por sus declaraciones me parece una persona a veces contradictoria".