Feijóo prepara el inicio de la campaña electoral de las gallegas con Casado y Rajoy

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha adelantado hoy que quiere empezar la campaña electoral del 12-J con un acto en el que estén el presidente del PP, Pablo Casado, y del anterior presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

Preguntado si la portavoz popular en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, Feijóo fue ambiguo al respecto tras su última polémica con ella por las palabras contra el padre de Pablo Iglesias en el Congreso de los Diputados.

Así, ha dicho que cualquier militante con responsabilidades políticas dentro del PP podrá participar en los actos de la campaña gallega. "No cabe la menor duda. Por tanto, no hay una respuesta que no sea la de la lógica y la coherencia. Espero que haya dirigentes del PP que quieran venir a Galicia a hacer campaña", ha indicado en un desayuno informativo organizado por Europa Press.

A renglón seguido, ha desvelado que el PPdeG va a iniciar el primer acto político con la presencia de Casado y que ha pedido a Rajoy "que venga a su tierra" para ese mitin pues es "militante del PPdeG, nos da ánimo y es una persona muy querida" en su región natal.

El presidente de la Xunta ha reclamado también al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, un plan nacional contra los rebrotes y cambios legislativos en la ley de Salud Pública para que el Gobierno central cierre una autonomía si aumentan los contagios por coronavirus.

Además, Feijóo ha cargado duramente contra la "contabilidad creativa" del Gobierno de Pedro Sánchez en relación con la cifra real de infectados y fallecidos por coronavirus y ha censurado que "persista" en la misma pese a que supone un "coste reputacional enorme" y una "falta de ética" hacia los muertos y sus familias.

Feijóo ha subrayado que el Ejecutivo llegó "tarde" a la crisis del Covid-19 pese a que ya había alarmas epidemiológicas, algo que ha calificado de "responsabilidad política de primer nivel". Además, ha añadido que un "segundo error" fue la centralización de las compras cuando no se tenía capacidad administrativa.

"Contabilidad creativa" de fallecidos

Como tercer "error" ha situado la "falta de rigor" en el balance de contagiados y fallecidos. Según ha dicho, las autonomías notifican al Ministerio sus cifras pero "no aparecen en las estadísticas oficiales", algo que ha calificado de "grave" porque supone un "coste reputacional enorme" y "una falta de ética" hacia los muertos y sus familias.

Feijóo ha hecho hincapié que "persistir" en una "contabilidad creativa" en la cifra de infectados y fallecidos por coronavirus es un "error que continúa" y ha dicho desconocer las razones salvo creer que "cuántos menos datos se den, menos impacto internacional tendrán las cifras". A su entender, eso sería "tan cruel" que espera que sea "por o tras causas" y tengan una "contabilidad real que hagan justicia".

Eso sí, el presidente de la Xunta ha admitido que un "acierto" del Gobierno ha sido reunir durante 14 domingos consecutivos a los presidentes autonómicos en la Conferencia de Presidentes porque han conseguido que se cree una "atmósfera de lealtad" a pesar de que también fuera "crítica" con el Gobierno central.