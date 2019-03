Fátima Báñez comunica a Casado que abandona la política

Fátima Báñez, exministra de Empleo con Mariano Rajoy, anuncia que deja la política para incorporarse al sector privado. Así se lo ha comunicado a Pablo Casado en vísperas de que el líder del PP haga públicos los nombres de quienes liderarán las listas electorales a las generales del 28-A.

Bañez, que se alineó con Soraya Sáenz de Santamaría, había rechazado las ofertas de Casado para que asumiera responsabilidades orgánicas en su formación. Tampoco ha querido repetir como cabeza de cartel por Huelva. En los últimos meses ha colaborado activamente con la nueva dirección de los populares y participó en numerosos actos de campaña con Juanma Moreno, ahora presidente de la Junta de Andalucía.

Ministros, fuera

Báñez era de los pocos exministros fieles a Santamaría que aún permanecía en activo en el Partido Popular. Esta semana Íñigo Méndez de Vigo, extitular de Cultura y portavoz del Gobierno, anunciaba su retirada de la política casi al tiempo que Santamaría comunicaba su incorporación al bufete de Cuatrecasas. También han salido Álvaro Nadal, exminsitro de Energía, quien pretendía incorporarse a la embajada española en Washington y se desconoce el futuro de Cristóbal Montoro, ex de Hacienda, con quien Casado no cuenta para las listas, según fuentes de la formación. Juan Ignacio Zoido, ex de Interior, podría ir por Sevilla, ciudad de la que fue alcalde, o subirse a las listas para la Eurocámara, algo que no ha trascendido.

Pablo Casado desvelará el secreto de su equipo para las generales este sábado en un acto en Madrid. La principal duda estriba en saber quién será su número dos en la lista madrileña en la que se incorporarán Adolfo Suárez Illana y Javier Fernández Lasquetty.