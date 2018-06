Caos en Educación: miles de alumnos aún no saben cuál es su campamento de inglés

La falta de información en torno al Programa de Inmersión Lingüística en Colonias de Vacaciones organizado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para el verano de 2018 ha causado la indignación de miles de familias que habían solicitado ayudas para alumnos de 1º y 2º de ESO. A cuatro días de que comiencen los campamentos para potenciar el inglés, cientos de estudiantes que figuraban en el listado provisional de adjudicación de plazas se han quedado fuera de la iniciativa, mientras que los que figuran en la lista definitiva aún no saben cuál es su destino porque, según denuncian en el momento de escribir este artículo, "no nos han informado de nada".

"De las 2.200 plazas que anunciaban, este miércoles anuncian que solo hay 1.600, es decir, a pocos días de que empiece el campamento, 800 alumnos se quedan fuera. No es de recibo que un Ministerio gestione un programa a nivel nacional de esta manera. ¿O es que adjudican las licitaciones a las empresas que albergan las colonias la misma semana que empiezan?", denuncia María, una de las madres que se ha visto afectada por lo que considera "una pifia". "Deberían saber hace días que no se han adjudicado las licitaciones por completo y no avisar deprisa y corriendo cuando casi tenemos la maleta hecha", recrimina.

El pasado 9 de abril, el Ministerio de Educación, a través del centro Nacional de Innovación e investigación Educativa (Cniie), abre el plazo para solicitar ayudas destinadas a alumnos de primero y segundo de Educación Secundaria Obligatoria para el desarrollo de un programa de "Inmersión Lingüística", que se desarrolla durante el período vacaciones y consiste en la asistencia a colonias en las que se trabajarán prioritariamente los aspectos orales del aprendizaje de la lengua inglesa. Dos días antes el anuncio oficial de la convocatoria era publicado en el BOE y las familias tenían hasta el día 30 de abril para presentar sus solicitudes.

"Nos pareció una oportunidad estupenda para que mi hijo, que tiene necesidades educativas especiales, mejorase su nivel de inglés. En vacaciones suele irse de campamento con los scouts, pero este año decidió prescindir de ir con sus amigos de siempre para formar parte del programa. Ahora, se queda sin lo uno y sin lo otro. Y lo peor: sin vacaciones", cuenta María desde Cantabria, comunidad donde había solicitado la vacante para su hijo.

11 colonias reducidas a ocho

En un principio, la convocatoria estaba destinada a 1.100 estudiantes de 1º curso de ESO y a otros 1.100 estudiantes de 2º curso de ESO. En total, las ayudas ascendían a 2.200 plazas "con la novedad de que se reserva un 10% de ellas a alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo", según la convocatoria del ministerio gobernado por Isabel Celáa.

El programa se distribuye en dos turnos de asistencia de dos semanas cada uno. Si el primero está dirigido a alumnos de 1º de ESO del 1 de julio al 15 de julio de 2018; el segundo turno se dirige a estudiantes de 2º de ESO del 15 al 29 de julio de 2018. Y se les distribuiría en 11 colonias situadas en distintos puntos del territorio peninsular español, lo que suponía 100 alumnos por turno en cada una de las once instalaciones.

Estar matriculado en centros sostenidos con fondos públicos durante el presente curso 2017/2018; haber obtenido un "notable" como mínimo de nota media y otro "notable", como mínimo en la nota final de la asignatura de inglés en el curso 2016/2017 y no haber sido beneficiario de la ayuda en convocatorias anteriores son los requisitos para solicitar las ayudas, aunque, en el caso de los alumnos con necesidad específica de apoyo educativo no tendrán nota mínima "notable" (7) y podrán optar desde el "aprobado" (5).

"El 24 de mayo se publica una lista provisional de admitidos, y hasta el 27 de junio, más de un mes después, este listado no se convierte en definitivo. Hemos estado esperando y esperando, viendo que nos plantábamos a mediados de junio y seguíamos sin saber dónde iban nuestros hijos. Como no nos han explicado absolutamente nada pese a habernos puesto en contacto en numerosas ocasiones, hemos dado por hecho que los alumnos entraban y no que, a pocos días de que comiencen los programas, el número de plazas decrecería en 600", explica María.

Sin respuestas

Jose Ángel es otro de los padres que se han visto afectados junto a sus hijas por este caos. Sus mellizas tienen un 10 y un 9,25 de nota media, mientras que la primera ha sido beneficiada con una de las ayudas, la segunda se queda sin colonia de verano en Sevilla. "Las respuestas son de chiste. Nos piden que esperemos, pero es que hemos esperado sin tener información hasta este miércoles por la tarde. Ahora mismo, una de mis hijas no tiene plaza y la otra, que son mellizas sí la tiene pero no sabemos dónde. ¡Y empieza el domingo!", se lamenta Jose Ángel.

Tal es su "frustración" que ha enviado una misiva a la nueva ministra de Educación "como última esperanza". "Lo más sangrante es que reducen drásticamente el número de plazas sin avisar con antelación y sin dar explicaciones", opina. "He enviado correos electrónicos al mail específico de colonias de verano, al ministerio, al Cniie y no he recibido respuesta, tengo guardado todos mensajes", apunta. Además, recuerda que el programa aporta "ayudas", pero las familias también tienen que hacer un ingreso para acceder a los campamentos y que no saben ni en qué cuanta tienen que ingresar.

A sus quejas se suman las de otros muchos padres, que en algunos casos han decidido ponerse en contacto con el Defensor del Pueblo. Por parte del Ministerio de Educación, con el que este medio se ha puesto en contacto para conocer su versión, pero aún no ha recibido respuesta, se ha publicado una nota informativa a través de las redes sociales este mismo jueves.

En ella, se aclara que "de acuerdo con la Resolución de 22 de junio de 2018 por la que se modifica la Resolución de 22 de febrero de 2018 de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades por la que se convocan ayudas para participar en un Programa de Inmersión Lingüística en colonias de vacaciones" se modifica el artículo 1 de la resolución inicial.

Modificación 'in extremis'

"Se convocan, en régimen de concurrencia competitiva, un máximo de 1.100 ayudas para alumnos de 1º de ESO y un máximo de 1.100 ayudas para alumnos de 2º de ESO para la participación en una de las colonias de dos semanas de duración organizadas por el Ministerio de Educación y Formación Profesional durante el mes de julio de 2018", señalan. Y se "especifica a su vez que", según la 'Disposición adicional única. Condición del programa' de la Resolución de 22 de febrero de 2018, "la realización del programa para el que se convocan estas ayudas queda condicionada a la adjudicación en el correspondiente procedimiento contractual a las empresas ganadoras de la licitación".

"Por tanto, se concederán las ayudas para las plazas de los lotes que efectivamente se adjudiquen, y que los alumnos a los que no les alcancen quedarán en reserva por el orden de puntuación", puntualizan. Así, de acuerdo a la nota distribuida por el Cniie, el número de lotes por empresa que han resultado adjudicatarios ha sido inferior al número de lotes a adjudicar. "Es por ello que el número de ayudas concedidas ha sufridouna disminución al haberse resuelto la adjudicación con ocho lotes (800 plazas), quedando tres de ellos desiertos para cada quincena", resuelven.

Pero el periodo para presentar ofertas por parte de las empresas finalizó el pasado 16 de abril, hace más de dos meses, por lo que la "nota informativa" no ha servido para apaciguar a las familias. "¿Cuándo se ha resuelto la licitación? No nos tomen por tontos. Lo saben hace tiempo, porque no creo que un campamento así se organice en dos días, así que podían haberlo notificado con antelación para que las familias buscásemos alternativas", denuncian.