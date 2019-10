El juez cree "sorprendente" que los Pujol digan que no tienen cuentas en el extranjero

El juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Pujol, José de la Mata, considera "sorprendente" que los Pujol "insistan en querer acreditar la inexistencia de cuentas financieras bajo su titularidad", según consta en un auto de 25 de octubre al que ha tenido acceso Vozpópuli, en el que el instructor se refiere al dinero del clan en el exterior.

En la resolución, De la Mata rechaza por "innecesaria" la pretensión de los Pujol de que encargue un informe a la Agencia Tributaria sobre si otros países informaron a las autoridades españolas sobre las cuentas del clan en el extranjero. Y lo desestima porque considera que durante años han utilizado a testaferros, fundaciones y empresas interpuestas para borrar sus nombres, según explica el magistrado en sus autos.

"La conclusión obvia es que resulta absurdo e innecesario para los fines del proceso practicar la diligencia solicitada en la pretensión inicial, para solicitar una información inexistente, visto que todas las maniobras desarrolladas por esta organización a lo largo del tiempo se han caracterizado precisamente por la utilización de parapetos tras los que ocultar su identidad y titularidad de fondos", concluye De la Mata en su auto.

"Todo el planeta"

El juez cree, en el mismo sentido, que reclamar información "a todos los Estados del planeta", como piden los Pujol, es "desproporcionado", sobre todo porque considera "evidente que la actuación de toda la organización a lo largo de los años se ha caracterizado por una cuidadosa estrategia, milimétricamente aplicada: la ocultación".

De esta forma responde el juez al recurso de reforma en el que la familia Pujol Ferrusola negaba formar parte de un clan u organización criminal. Además, la familia del expresidente catalán explicaba que la justificación de que todos los integrantes compartan el mismo despacho de abogados es porque sabían que la investigación que se lleva a cabo en la Audiencia Nacional les dejaría a todos en el paro, como así ha ocurrido.

"Como se decía, las posiciones financieras de las personas investigadas en el extranjero que están incorporadas al procedimiento, ya lo están. Y en cuanto a otras, ya indican los recurrentes en su propio escrito de recurso, que no existen. Y si existen y quieren aportarlas, en su mano está hacerlo", completa el instructor.

Sobre Andorra

Por otra parte, De la Mata advierte de que en el auto no se va a responder "sobre la interpretación" de los Pujol sobre la declaración en la que Jordi Pujol Ferrusola negó que tuviera cuentas en el extranjero. Según la familia del expresidente catalán, cuando el primogénito dijo que no tenían esas cuentas en el exterior, no incluyó las de Andorra.

Y finalmente, el magistrado rechaza contestar a los Pujol sobre si la familia "ha desarrollado actividades constitutivas de blanqueo de capitales, ni sobre la existencia o no en este caso de una organización criminal. Mucho menos puede y debe esta resolución [...] entrar a evaluar los informes policiales obrantes en las actuaciones y lo que la parte denomina sus 'heterogéneos y pintorescos elementos", completa el instructor del caso en el auto de 25 de octubre.