La familia Franco da por hecho que su abuelo seguirá en el Valle de los Caídos

Los restos de Franco podrían no salir del Valle de los Caídos. Fuentes familiares lo dan por hecho. Aunque se encuentran a la espera de conocer la decisión del Tribunal Supremo (TS) sobre si procede o no paralizar de forma cautelar los trámites acordados por el Gobierno para seguir con la exhumación del dictador, creen que "los pasos en falso" del Ejecutivo se dirigen hacia un único destino: Cuelgamuros.

El Gobierno, que aseguró que el procedimiento para sacar a Franco del Valle de los Caídos culminaría antes de que finalizase el año, ahora trabaja a contrarreloj para que el TS le dé la razón y no suspenda cautelarmente los trámites para la exhumación.

Los Franco denunciarán cualquier acción que consideren que no se ajusta a derecho

La última maniobra se produjo este jueves cuando la Abogacía del Estado hizo llegar al alto tribunal un escrito de 25 páginas para frenar el recurso interpuesto por la familia, alegando que "ni la continuación del procedimiento ni la ejecución del acto impugnado producen perjuicio irreparable alguno".

Los Franco denuncian en su recurso que "los reiterados anuncios por parte de miembros del Gobierno" de una inminente exhumación, sin que "ni siquiera se haya tramitado en su totalidad el procedimiento administrativo establecido en el decreto", vulneran sus derechos. Pero los servicios jurídicos del Estado argumentan que las declaraciones de los políticos son "cuestiones meta jurídicas" que no deben tenerse en cuenta.

Asimismo, defienden que las medidas adoptadas hasta el momento no causan "indefensión a los interesados, que han podido participar en todos los trámites del procedimiento y hacer uso de sus derechos". Los nietos de Franco no están de acuerdo.

"No hay otro sitio"

Las mismas fuentes familiares tienen claro que, en caso de que el TS no suspenda de forma cautelar los trámites para continuar con la exhumación, denunciarán cualquier acción que consideren que no se ajusta a derecho. Si finalmente se procede a sacar los restos de la tumba en la que se encuentran, apuntan a que no les quedará más remedio que enterrarlos en la cripta que poseen en la Catedral de La Almudena: "No hay otro sitio".

Los Franco defienden que tan solo se decidieron exhumar los restos mortales de su familiar, aplicando una política de "caso único", que además afecta a su "derecho a la intimidad personal y familiar", ya que se han "manifestado de forma unánime su frontal oposición a la exhumación de los restos de su abuelo" y aún así, se ha seguido adelante.

Volveremos a denunciar cualquier paso en falso más", aseguran fuentes familiares"

"Hasta llegar a la exhumación hay primero una serie de pasos. Volveremos a denunciar cualquier paso en falso más", aseguran las fuentes consultadas que, según explican, a la situación actual se ha llegado por la "falta de rigor" del Gobierno y "porque todo lo han hecho precipitadamente".

La siguiente fecha clave en la batalla judicial entre los nietos de Franco y el Gobierno es el próximo lunes 17 de diciembre. Ese día, a partir de las 10:30 horas, el Tribunal Supremo estudiará si suspende de forma cautelar el acuerdo alcanzado el pasado el pasado 8 de noviembre en el Consejo de Ministros para continuar con los trámites, como solicita la familia del dictador.

Memoria Histórica

Horas después de que El Independiente adelantaseeste juevesla fechaenla que la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo planea reunirse para decidir sobre la medida cautelar solicitada por los nietos, la Abogacía del Estado se apresuró a remitir a los magistrados un escrito de 25 folios de alegaciones para que desestime la mencionada medida cautelar y rechace el recurso interpuesto por la familia Franco.

El Gobierno, que defiende su acuerdo en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica porquereconoce y amplía derechos y establece medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura, podría enfrentarse también a un contencioso administrativo con la Fundación Franco.

Según ha podido saber este diario a través de fuentes de la fundación, si finalmente el Tribunal Supremo decide no paralizar de forma cautelar los trámites para exhumar los restos del Valle de los Caídos hasta que se resuelva el recurso, la Fundación interpondrá un contencioso administrativo.