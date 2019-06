La familia Franco da por hecho que el dictador no será exhumado el 10 de junio

Faltan ocho días para el 10 de junio. Esta fue la fecha del calendario escogida por Pedro Sánchez y su Consejo de Ministros para exhumar a Francisco Franco del Valle de los Caídos y enterrar sus restos en el cementerio de Mingorrubio-El Pardo, de titularidad estatal.

Pero su condición de Gobierno en funciones y los recursos interpuestos por la familia, la Fundación Franco y la comunidad de monjes benedictinos ante el Tribunal Supremo en los que solicitan la suspensión cautelar de la exhumación hacen que la promesa socialista se tambalee. Los nietos del dictador están convencidos de que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal adoptará medidas cautelares.

Fuentes de la familia aseguran que el Gobierno ya está haciendo obras en El Pardo, pero que "de no estar convencidos" de que los magistrados pueden fallar a su favor no habrían interpuesto los recursos. Dan por hecho que, por lo pronto, la salida de los restos de Franco no se va a producir en la fecha acordada por el Consejo de Ministros.

Reunión el 4 de junio

Por otro lado, consideran que la exhumación no es un asunto "prioritario" para el país y que todo este asunto responde a "propaganda" del Ejecutivo de Sánchez. Fuentes del Gobierno defienden que el plan para exhumar a Franco del Valle de los Caídos y su posterior inhumación en el cementerio de Mingorrubio-El Pardo cumple "escrupulosamente" con todas las condiciones legales, aunque contemplan la posibilidad de que el TS paralice la exhumación para la fecha que se fijaron.

"Esto no presupone una posición contraria del alto tribunal sobre el fondo del asunto. La familia tiene derecho a poner sus recursos. Forma parte del Estado de Derecho y se respetará cualquier decisión de los jueces", señalan desde el Ejecutivo. La pelota está en el tejado de los magistrados, que se reunirán este martes 4 de junio para deliberar sobre las medidas cautelares.

Fuentes judiciales señalan que aún "no hay ninguna decisión tomada por la Sala", pero que los magistrados se decantarían por paralizar cautelarmente la exhumación por "precaución y lógica". La Sala Tercera no quiere arriesgarse a rechazar las medidas cautelares de paralizar la exhumación de los Franco y meses después, cuando resolvieran el fondo de la causa, tener que anular la exhumación. Esto podría implicar que los restos del dictador tuviesen que volver al Valle de los Caídos después de haber salido.

Evitar el caso de Sanjurjo

Se trata de evitar un espectáculo como el acontecido en torno a los restos del general Sanjurjo. Este fue exhumado de la cripta situada en el Monumento a los Caídos de Pamplona antes de la resolución definitiva el procedimiento contencioso-administrativo. La familia se opuso.

Finalmente, un Juzgado de Pamplona declaró en junio de 2018 el derecho de la familia a que los restos del general fueran restituidos a la cripta, pero el fallo fue revocado por el Tribunal Superior de Navarra en una sentencia del pasado enero contra la que cabe recurso de casación.

En todo caso, el Gobierno confía en que la decisión final, independientemente de que este martes se inclinen por las medidas cautelares, les sea favorable. Sin embargo, fuentes de la Fundación que lleva el nombre del dictador aseguran que en caso de que la exhumación se lleve a cabo la familia tiene derecho a enterrarle donde quiera, es decir, en la cripta de La Almudena.