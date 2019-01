El exvicepresidente de Vox asegura que las cuentas se aprobaban a escondidas

El médico y exvicepresidente de Vox, Juan Jara, asegura que durante su etapa como vicepresidente primero (abril 2014-noviembre 2016) las cuentas del partido se aprobaron a sus espaldas. En entrevista con Vozpópuli, Jara puntualiza que las cuentas del ejercicio 2015 se aprobaron sin un acta jurídico en el que la Ejecutiva en su diera su respaldo a ellas como exige el reglamento interno del partido. "Reto a Vox a presentar un acta del Comité Ejecutivo Nacional aprobando las cuentas del ejercicio de 2015", dice el exvicepresidente.

Siendo todavía 'número dos' de Vox, Jara denunció malas prácticas en el partido en una carta al presidente, Santiago Abascal. En ella, solicitaba la dimisión del líder por el resultado electoral obtenido por la formación en las autonómicas vascas de 2016, al tiempo que le preguntaba por el uso de 740.640,36 euros del partido en 2015.

"Vox es hoy opacidad y es arbitrariedad, también en materia financiera. Llevo meses pidiendo conocer las cuentas de nuestra Casa Común, las cuentas de 2015 y las corrientes, ni siquiera te has dignado a llevarlas al Comité Ejecutivo Nacional antes de presentarlas (...) El Gobierno de Vox, por tanto, no conoce sus cuentas (y quitando honrosas excepciones ni las quiere conocer): ¿Quién dona a Vox y por qué cuantía? ¿Qué gastos electorales son discrecionales y cuáles no? ¿Cuánto os gastáis del dinero de todos en tarjetas Green? ¿En qué actividad habéis invertido 740.640,36 euros de nuestro dinero?", preguntaba en la carta Jara.

Carta de Jara a Abascal by Vozpopuli on Scribd

Los 740.640,36 euros de los que habla el exvicepresidente aparecen recogidos en la memoria de las cuentas del partido como los gastos correspondientes al ejercicio 2015. En la partida de gastos de ese año se incluyen 128.247,08 euros para "gastos de personal", 607.781,08 para "gastos de la actividad ordinaria" y 4.612,20 para "amortización del inmovilizado".

Según la "memoria abreviada" de las cuentas auditadas por la empresa Ábaco Auditores Consultores, en 2015 el partido ingresó unos 689.000 euros y gastó los ya referidos 740.000. En 2016, ingresó unos 450.000 euros y gastó unos 390.000. En 2016 se gastó una cifra similar a 2015 en "gastos de personal" (126.000 euros), mientras que los "gastos de la actividad ordinaria" fueron unos 261.000 euros.

Esta memoria de las cuentas no precisa cuánto fue destinado a actividad electoral en 2015 y 2016. Vox participó en las locales de 2015, las autonómicas y las generales de ese año y el siguiente, además de las autonómicas vascas de 2016. El partido precisa en un documento colgado en su web que gastó 211.647,31 euros para actividades electorales en el año 2015 y detalla lo siguiente: 80.013,64 euros para las andaluzas de 2015, 84.211,56 para las generales y 47.422,11 para las municipales. Ese mismo documento apunta que los gastos de personal en 2015 ascendieron a los 181.500 euros (frente a los 128.247 que recoge la memoria abreviada referida dos párrafos atrás).

"Era todo opaco. Se gastaba poco en las campañas y el resto, en gastos de Vox...,¿qué gastos y cómo se hacían? Nadie nunca rindió debidas cuentas de esos gastos" Juan Jara

El Tribunal de Cuentas ha informado a este medio haber fiscalizado las cuentas del partido correspondientes a las elecciones municipales de 2015 toda vez que en ellas Vox obtuvo representación: 22 concejales. Según corrobora el organismo regulador, Vox declaró haber gastado 47.422 euros para la campaña correspondiente a esas elecciones; de ellos, 20.321 euros no fueron de naturaleza electoral, señala el documento de fiscalización del Tribunal de Cuentas. A juicio del organismo regulador, el total de gastos ordinarios electorales justificados constituía en torno a un 57% del total de gastos ordinarios declarados por Vox para esos comicios.

"Era todo opaco. Se gastaba poco en las campañas y el resto, en gastos de Vox...,¿qué gastos y cómo se hacían? Nadie nunca rindió debidas cuentas de esos gastos", asegura Jara, que pocos meses después de la carta en la que denunció "opacidad" fue expulsado del partido.

Abascal, Cabanas, Espinosa...

Sobre el manejo de las cuentas, el exvicepresidente señala a Santiago Abascal, al vicesecretario de presidencia y gerente Enrique Cabanas, a Iván Espinosa de los Monteros (actual vicesecretario de Relaciones Internacionales), y al actual vicepresidente primero Víctor González Coello (que ha sido inhabilitado por el Supremo para administrar bienes ajenos por irregularidad contable en una de sus empresas). En su carta Jara además añadía a Rocío Monasterio (vicesecretaria de acción social y pareja de Iván Espinosa) y a Javier Ortega-Smith (actual secretario general) como integrantes del 'núcleo duro' de afiliados que "acompañaban" a Abascal.

"Vox es un partido paperless (sin papeles)", mantiene ahora el exvicepresidente. "Las malas prácticas no han cambiado".

Consultado por 'Vozpópuli', Vox se niega a mostrar la documentación solicitada "salvo que se la solicitase la Justicia"

A propósito de este tema, Vozpópuli se contactó con Vox y tuvo como respuesta que las cuentas fueron aprobadas sin irregularidades. Este periódico ha pedido el acceso al acta de la Ejecutiva aprobando las cuentas de 2015 puesta en cuestión por Jara pero el partido dice que "VOX nunca hace pública documentación interna salvo que se la solicitase la Justicia".

El País ha informado que el 80% de la campaña de Vox a las europeas de 2014 fue financiada por fondos de origen iraní. Vox dijo que, aún no teniendo la obligación, dio cuenta de esta situación al Tribunal de Cuentas, extremo que este último ha negado.