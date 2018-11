La expulsión de los ediles obliga al exJemad a presentar una lista sin caras conocidas

Podemos suma ya tres días de tensión e incertidumbre sobre el futuro encaje del partido en la candidatura de Manuela Carmena para 2019. La suspensión cautelar de militancia de la portavoz en el Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, y de los otros cinco concejales con los que cuenta Podemos en la capital por negarse a participar en las primarias del partido, ha abierto un mar de dudas sobre cómo se ha podido llegar a esta situación cuando apenas faltan seis meses para la cita con las urnas.

La dirección de Pablo Iglesias asume ya que perderá cuota de poder en la futura candidatura que debe conformar la actual alcaldesa en apenas unas semanas. Hasta ahora hay una sola certeza; que el partido morado mantiene su apuesta de concurrir en dicha plataforma, donde la primera edil pondrá sus condiciones. "Lo que voy a hacer es trabajar para que logremos conseguir esa candidatura", dijo Iglesias, preguntado por los periodistas tras guardar silencio desde que estalló la crisis.

Sobre el futuro de los concejales madrileños, la dirección estatal asegura que ya "no hay marcha atrás". El secretario general en la ciudad de Madrid, Julio Rodríguez -a instancias de quien se ejecutó la suspensión cautelar el unes- pidió a última hora de este miércoles "pasar página" en una entrevista en el espacio de conduce el cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero en Público TV.

Apenas dos horas antes (aunque con un día de retraso) se publicó la lista con la que concurrirá al proceso interno que han desatado una de las crisis más graves del partido en los últimos meses. Entre los miembros que acompañan al exJemad no hay ningún candidato con experiencia en la gestión pública ni rostros conocidos para el electorado. Tampoco afines a la corriente 'errejonista' ni miembros de la tercera familia de Podemos, los Anticapitalistas, que decidieron quedarse al margen del proceso hace meses.

Efecto contagio

La dirección mantiene que son los propios ediles quienes se han colocado en la posición en la que se encuentran. Y la cúpula ampara la suspensión cautelar en el posible "efecto contagio" que podría tener una excepción con los ediles madrileños sobre otros territorios. "Todos estamos obligados a cumplir el Código Ético", apuntó el secretario general sobre la decisión de Rita Maestre, José Manuel Calvo, Jorge García Castaño, Marta Gómez, Esther Gómez y Francisco Pérez. Este último, aunque afín al sector de Iglesias, decidió descolgarse de las primarias.

El general retirado del Ejército del Aire que tomó las riendas de Podemos Madrid hace un año aseguró en su entrevista con Monedero que ha hecho "todo lo posible" por garantizar la participación en las primarias de los concejales. Pero ellos -reticentes desde el inicio a participar en las primarias- argumentan que el orden de la lista que les ofreció Rodríguez no cumplía con lo acordado verbalmente. Eso, sostiene, fue "la gota que colmó el vaso" para echarse a un lado.

Todos pretendían estar en los primeros puestos de salida, ya que Carmena había mostrado su voluntad de contar con ellos en 2019. Según su versión, el exJemad relegó a dos de ellos por debajo del puesto número diez. Julio Rodríguez sostiene lo contrario y dice que siempre estuvieron entre los nueve primeros. Ninguna de las partes ha aportado, de momento, ninguna prueba física que acredite las respectivas versiones de los hechos. "La lista que se plantea en la tarde del domingo supone, en la práctica, una desautorización de los concejales del Ayuntamiento de Madrid", señaló este miércoles Paco Pérez a eldiario.es.

Si el partido sigue adelante con lo aprobado el pasado lunes por la dirección regional que controla Ramón Espinar, la expulsión de los concejales se hará efectiva cuando estos consumen su intención de entrar 'a dedo' en la plataforma de Carmena. Aunque a lo largo de este miércoles se barajó la posibilidad de un posible recurso.

En el entorno de los concejales alegan que la dirección de Podemos ha tomado una medida disciplinaria sin que hayan llegado a cometer ninguna irregularidad. Es decir, basándose en planteamientos a futuro que podrían, perfectamente, no llegar a cumplirse. Hasta el momento, nadie confirma que vayan a dar el paso. Eso sí, a Julio Rodríguez le basta con que hayan hecho "una manifestación pública" de que "pretenden" presentarse a la candidatura de Carmena "por otras vías" para abrir el expediente sancionador e iniciar la futura expulsión.

Críticas internas

Lo que no ha conseguido evitar Pablo Iglesias en la crisis de los ediles madrileños es que las guerras internas de Podemos vuelvan a la primera línea informativa. El secretario general es consciente del desgaste que este tipo de asuntos causan a su formación, sobre todo en un momento clave, cuando trata de rentabilizar el pacto presupuestario firmado con el presidente Pedro Sánchez en La Moncloa hace apenas un mes.

"La gente que ha apoyado a Carmena, la gente que ha apoyado a Podemos está harta de la imagen que estamos dando en los medios, por eso voy a ser discreto y trabajar para conseguir lo que todos deseamos que es una candidatura de unidad popular para que volvamos a ganar elecciones", sentenció Iglesias en las inmediaciones del Congreso.

Horas antes, el concejal de Desarrollo Urbano Sostenible en el Ayuntamiento, José Manuel Calvo, había señalado en una entrevista en El País que la lista de las primarias era un "pulso" a la alcaldesa y que el calendario fijado por la dirección Podemos no era compatible con el proceso de formación de la futura candidatura.

Numerosas voces de dentro y fuera del partido se han pronunciado durante estos días contra la gestión que ha hecho la dirección de esta crisis. Una de las que más ha resonado dentro de las filas moradas es la de Luis Alegre, uno de los miembros fundadores de Podemos que abandonó la organización en 2016 entre críticas muy duras al círculo que rodea al actual secretario general. En un artículo en el diario Público, avisa del peligro de que el partido acabe transformado en "una carcasa vacía" y acusa a la cúpula de tomar como "rehenes" a los ediles para afianzar la futura sucesión del exjemad si la alcaldesa decide no agotar su segundo mandato.

También muy crítico se mostró el antecesor de Julio Rodríguez en el puesto de secretario general de Podemos en la ciudad de Madrid, Jesús Montero. "Este proceso de primarias es una maniobra estratégicamente innecesaria, inútil, ineficaz, que daña la cohesión organizativa si no somos capaces de restañar heridas antes de nada", reprocha en una carta publicada en Facebook. "La dirección recurre a las medidas administrativas, en lugar de las soluciones políticas", prosigue al tiempo que señala que se ha "dañado la imagen de los líderes, de todas las escalas y la credibilidad de los órganos de dirección".

La cascada de declaraciones también se ha dejado escuchar en el ámbito de la Comunidad de Madrid. El diputado regional Hugo Martínez Abarca, afín al 'errejonista', tachaba el proceso interno como un "suicidio" para la formación morada. "No, no eran unas primarias para que decidiera la gente. Eran la forma de coger a una parte sustantiva del equipo de Manuela Carmena como rehén: si quieres a tu equipo te tienes que tragar el mío", manifestó.

Es la tesis de que las primarias son en realidad una maniobra de Podemos para tratar de condicionar el orden de la candidatura de la alcaldesa y rodearla de afines al sector 'oficialista' de Podemos para pilotar un futuro relevo. Algo que la mano derecha de Carmena en el Consistorio, Marta Higueras, se encargó de enfriar el pasado domingo en una entrevista en El País. " “Ser alcaldesa conlleva una carga de responsabilidad inmensa. (...) Pero si la pregunta es si me presentaría si no está Manuela, sí, me presentaría", respondió.

De momento, Podemos tiene previsto realizar otra ronda de primarias en otras ciudades en los próximos meses para elegir a los representantes de los ayuntamientos. El partido contempla la posibilidad de no realizar primarias internas si las que prevén hacer las candidaturas municipalistas ofrecen suficientes garantías a ojos de las respectivas direcciones regionales.

Pero en Madrid Carmena dejó claro a Iglesias antes de presentarse que no quería someterse a unas primarias para evitar volver a encontrarse en su equipo con concejales díscolos como los que le han puesto en más de un aprieto a lo largo de este primer mandato. En cambio, sí está previsto que la plataforma que deberá ver la luz en las próximas semanas realice algún tipo de proceso participativo por parte de la ciudadanía, cuyo modelo está aún por definir.