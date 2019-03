Expertos en seguridad, frente al lobby de las armas: "La propuesta de Vox es un globo sonda peligroso"

"No parece una propuesta necesaria sino que tiene parte de globo sonda y puede ser muy peligrosa", responde a VozpópuliFernando Miró, uno de los mayores expertos en criminología y legislación sobre el crimen de nuestro país, en respuesta a la reciente propuesta de la formación Vox en materia de armas.

El partido de Santiago Abascal se muestra partidario de impulsar una flexibilización de las legislación española en materia de armas a fin de "que los españoles sin antecedentes y en pleno uso de sus facultades mentales puedan disponer de un arma en su casa", y promover la legítima defensa. Es decir, que dentro de su propiedad "puedan usar (las armas) en situaciones de amenaza real para su vida sin tener que enfrentarse a un infierno judicial, a penas de cárcel o incluso a indemnizaciones a los familiares de los delincuentes que les asaltaron", así como también usar armas no letales (defensas eléctricas, táser, pistolas de pelotas de goma), además del espray de pimienta permitido en la actualidad, frente a un delincuente.

"En la práctica y para que nos entendamos, si el asaltante de nuestro domicilio portan un cuchillo y yo respondo a la agresión con un disparo de escopeta, estaré actuando de forma desproporcionada, la consecuencia es que ya no se me podrá aplicar la eximente de forma completa y en el mejor de los casos se hará de forma parcial", apoyan desde la Asociación Nacional de Armas (ANARMA), defensores del 'eximente total' en materia de legítima defensa.

Este grupo, principal valedor de la propuesta de Abascal, cuestiona la labor de las fuerzas de seguridad: "Fiarlo todo a la seguridad pública es desconocer el problema, los tiempos de respuesta de las FCSE y FCS en las grandes ciudades están entre los 10-15 minutos, ese tiempo es suficiente para que un criminal cause un daño irreparable a ti mismo y toda tu familia", a la vez que restan importancia a las estadísticas según las cuales España aparece entre los países con menor índice de criminalidad de Europa (0.63 homicidios /100.000 habitantes de España).

"Nos gustaría saber como se cocinan cada partida de datos, además echamos en falta, en algunos apartados, un mayor detalle de segmentación. Por ejemplo, saber cuantos homicidios lo son por arma de fuego, arma blanca, arma contundente, sin armas, etc. (...) Dándolos por buenos, te diría lo que dice el refrán español: "Mal de todos, consuelo de tontos", dice el vicepresidente de Anarma, Daniel Álvarez. "El fiar tu seguridad y la de tu familia a la estadística, como hacen los grandes bancos de peces cuando son atacados por un tiburón, no parece muy inteligente. El famoso adagio "a mi no me va a tocar" me parece irresponsable, cuando hablamos de la seguridad de nuestras familias. Los ciudadanos honrados deben tener al menos una oportunidad de defenderse y defender a los suyos, además de que el Estado los proteja".

"Si todo el mundo va con armas, el riesgo es igual o mayor"

"El uso de armas fuego en defensa propia no conlleva un menor riesgo de sufrir una lesión. Si todo el mundo va con armas, el riesgo es igual o mayor. En EE.UU. (132 armas cada 100.000 habitantes, frente las 7,5 de España) está demostrado que el uso de las armas en defensa propia es testimonial. No se puede justificar el uso de armas de los ciudadanos en la necesidad de incrementar la defensa", responde por su parte Miró.

Doctor en Derecho, catedrático de Derecho Penal y Criminología en la Universidad Miguel Hernández de Elche y director del Centro Crímina para el estudio y prevención de la delincuencia en ese mismo centro, Miró asegura que facilitar el uso de armas y su tenencia en casa y en la calle (armas no letales) "es una propuesta muy peligrosa en términos predictivos" y responde a un "supuesto problema de seguridad que no es real en nuestro país toda vez que no existe un incremento de la delincuencia que amerite que nos replanteemos nuestro sistema legal en materia de armas".

Tanto es así, esgrime, que entre 2012 y 2016, España fue el país con menor tasa de homicidios de Europa, siendo esta la tendencia durante ya varias décadas. Al mismo tiempo, este catedrático incide en que España la legislación en materia de "legítima defensa", basada en la "proporcionalidad" de los recursos de defensa empleados, "no amerita mayores modificaciones" y asegura que "decir que en España no nos podemos defender tiene mucho de globo sonda, la legislación protege a quien se defienda de un modo razonable acorde a su situación".

"No es cierto que tengamos una legislación en materia de legítima defensa ni que se generen infiernos judiciales de ningún tipo, siempre se protegerá a quien actúe en legítima defensa y es lógico, en cualquier caso, que si una persona mata a otra, se inicie un proceso judicial para aclarar que lo sucedido fue un hecho de legítima defensa". Sí reconoce Miró "que en España tenemos una legislación reestrictiva en materia de armas pero no considero que eso sea algo negativo sino más bien al contrario".

Paralelamente, el profesor e investigador sobre el comercio de armas y los procesos internacionales de desarme, Javier Alcalde, considera que la propuesta de Vox "parece poco seria, un globosonda para que no se hable de lo que puede o no ofrecer Vox en otras materias, como impuestos o urbanismo, e instalar a su vez un tema en el que esta partido pueda jugar un papel y sacar rédito político".

Asimismo, Alcalde opina que la formación de Abascal comete la "imprudencia de hablar de las armas como si fuera un derecho y no un privilegio portarlas. La Constitución Estadounidense es el gran ejemplo de las armas como un derecho y la experiencia muestra que dentro de EE.UU., los Estados con legislaciones más laxas hacia las armas registran no solo mayores índices de homicidios sino también de suicidios".

Los suicidios son la primera causa de muerte no natural en España

En España, precisamente, los suicidios son la primera causa de muerte no natural, y entre los colectivos más afectados aparecen precisamente la parte de la sociedad más vinculada a las armas: los policías, más proclives al suicidio que la sociedad civil. En España es once veces más probable que alguien se suicide a que le maten.

"Quien está determinado a acabar con su vida, lo acabará haciendo, sea con un arma de fuego o arrojándose con una ventana. El hecho de que tenga un arma de fuego no va a incrementar el número de ellos, tal vez sí el medio empleado", contestan desde la asociación de armas. "Lo más interesante sería analizar las causas que llevan en nuestro país a una persona a suicidarse. Por ejemplo, Japón y Corea del Sur son países conocidos por su altísima tasa de suicidios y la prohibición de armas en esos países es prácticamente total", insisten, a la vez que sostienen que el caso de EE.UU. no es extrapolable a Europa por el tamaño del país ("España cabe en el interior de Texas) y aseguran que el número de homicidios y suicidios responde a "factores económicos, culturales y estructurales". "Ejemplos de ciudades con estadísticas disparadas de homicidios son Chicago, Detroit, San Luis, Baltimore, etc. Son muchas de ellas, ciudades tradicionalmente con grandes bolsas de paro, población marginada e importante carencias en materia de educación".

Legislación reestrictiva

"Que sea más fácil tener un arma favorece en cualquier caso las oportunidades de que se produzcan más suicidios y homicidios, hay correlaciones claras en esa línea", zanja Miró, que señala que la investigación ha probado "correlaciones entre una mayor facilidad para la tenencia de armas y un aumento de la violencia y de los suicidios" no solo en el caso más recurrente de EE.UU. - puntualiza el caso de Florida, donde la inmunidad dada a los individuos que utilicen fuerza letal en defensa propia incrementó los homicidios por armas de fuego en general - sino también en un país mucho menos poblado como Australia, donde se prohibieron las armas en 1994. "La prohibición de armas de fuego casi siempre va acompañada de un aumento de las muertes por homicidios y suicidios.

Un ejemplo que citan los partidarios de una mayor flexibilización del uso de armas como la propia asociación nacional es el de República Checa, donde la puesta en marcha de medidas similares a las que propone Vox se ha visto sucedida de un decrecimiento de las tasas de criminalidad. Así, los checos, reivindican desde la asociación de armas, tienen un ratio de 12,5 armas de fuego cada 100.000 habitantes y una tasa de homicidios de 0,61 cada 100.000, frente a las 7,5 armas/100.000 habitantes y 0.63 homicidios /100.000 habitantes de España.

"La experiencia de los checos con su modelo es absolutamente satisfactorio, nuestros compañeros de la asociación hermana de ese país, nos comentan que una ciudadanía legalmente armada es un elemento disuasorio para la criminalidad. De hecho, nos comentan que se producen cientos de actos disuasorios, en los que los criminales desisten de actos ilícitos al mostrar el ciudadano que se haya armado", reivindican desde ANARMA.

"Quienes citan el ejemplo de la República Checa no pueden perder de vista que la legislación en legítima defensa es ya similar a la de España, y también han de reconocer el impacto que puede haber tenido la propia labor de la policía en la reducción de la criminalidad. Me parece más sensato pensar en la importancia de esto último teniendo en cuenta que la investigación demuestra que la legitimidad que tiene la policía de cara a los ciudadanos es un factor clave en los índices de criminalidad de esa sociedad", subraya Miró. "Además, el propio país que se cita como modelo a seguir es el de un país que tiene niveles de criminalidad bajos prácticamente idénticos a España pero con una cultura muy diferente, no tiene mucho sentido como argumento para justificar más armas".