Los expertos ven en la moción de Sánchez un posible 'win-win' para PSOE y Ciudadanos

La moción de censura registrada por el líder del PSOE, Pedro Sánchez, contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, abre un escenario de consecuencias imprevisibles para el futuro político de España. Aunque tanto los socialistas como Ciudadanos tienen oportunidades de sacar rédito electoral, al margen de que la iniciativa prospere o se vea abocada al fracaso.

La maniobra política de Sánchez tras conocer la demoledora sentencia del caso Gürtel no está exenta de riesgos. Para que prospere, el líder del PSOE necesita una mayoría absoluta (176 diputados) que habrá de buscar en Ciudadanos o en Unidos Podemos -Pablo Iglesias ya ha asegurado su apoyo sin condiciones- y en los grupos independentistas o nacionalistas (ERC, PDeCAT,Bildu, PNV o Compromís).

Hasta el momento, el partido de Albert Rivera se ha negado de plano a apoyar la moción si no es para convocar elecciones con carácter inmediato. Y Sánchez parece querer instalarse en La Moncloa al menos durante un tiempo sin pasar por las urnas. Esto abre dos escenarios, en los que pueden salir beneficiados tanto para el líder del PSOE como para Albert Rivera. A juicio del politólogo Pablo Simón, ninguno de los dos partidos tiene por qué perder.

Ciudadanos está en una posición relativamente sencilla: no puede apoyar la moción mientras los independentistas y Podemos estén en la ecuación. Pero el marco que se genera no le perjudica, sino todo lo contrario. "Todos los electores de PP y Cs lo van a entender perfectamente. Y cuando Sánchez ha dicho que quiere gobernar, con más razón", apunta. El reto de Sánchez con los separatistas y con el partido de Iglesias es un arma de doble filo, que Ciudadanos puede explotar.

Crisis en el PP

Por otro lado, "si la moción sale adelante y el PP pierde La Moncloa, dentro del partido conservador se puede desatar una crisis interna enorme -por el recambio de Rajoy y las sentencias por otros casos de corrupción que aún deben salir-. Y Ciudadanos podría merendarse al PP desde una posición relativamente segura", añade. El partido naranja ya le ha pedido su dimisión y explora la posibilidad de registrar una moción alternativa para la que necesitaría al menos tres diputados más.

Por su parte, "el PSOE está en una situación de win-win (ganar-ganar, en inglés)", sostiene. Si Ciudadanos no apoya la moción respaldada por esa especie de 'coalición Frankestein' y los números finalmente no dan, Sánchez podrá recriminar a su rival haber permitido seguir gobernando a Rajoy a pesar de que la sentencia desacredita al Presidente. Si Sánchez hubiese dicho que quiere ir directamente a elecciones, "a Ciudadanos le hubiera resultado más difícil no dar su apoyo a la moción", añade. Además, si fracasa, podrá mostrar a la parte del electorado de Podemos que ha ido adelante 'con todo' como le exigía el líder morado y que no ha cedido ante las hipotéticas exigencias de los independentistas.

En cambio, si Ferraz logra el respaldo de los nacionalistas vascos del PNV (abiertos a negociar su apoyo), el líder socialista habrá ganado en tiempo record la moción sin emplear ningún proceso de negociación y de forma "totalmente gratuita". El secretario general del PSOE haría las maletas hacia La Moncloa en un momento en que su electorado está "muy desmovilizado e indeciso" (19% de estos últimos, según el CIS); y con un líder desaparecido hasta ahora tanto dentro como fuera de la Cámara Baja. Sánchez renunció a su acta de diputado en octubre de 2016.

Lo que algunos ven como una torpeza por mostrar su afán de entrar en la Presidencia, le brinda una oportunidad de oro para "hacer algunas políticas populares de cara al nuevo ciclo electoral de 2019". "Una posición sensata para ellos (los socialistas), que les permite alargar la legislatura", resume Simón. Queda exactamente un año para celebrar las europeas, autonómicas y municipales.

Si la moción no sale adelante, como Ciudadanos ya ha roto su pacto con el PP, se activaría una segunda fase; la de forzar a Rajoy para que convoque elecciones cuanto antes. A juicio del profesor de la Universidad Carlos III, "a Ciudadanos le interesa muchísimo que las elecciones generales sean antes que las autonómicas y municipales". El partido de Rivera está en la cresta de la ola en todas las encuestas. Tras la victoria de Inés Arrimadas en las elecciones del 21 de diciembre, la formación naranja ha adquirido una categoría de la que antes adolecía.