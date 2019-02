El Gobierno presiona a la Iglesia: avisa del "daño reputacional" que sufrirá si se opone a exhumar a Franco

El Gobierno ha avisado a la Iglesia del "daño reputacional de magnitud significativa" que supondría para la propia Iglesia someterse a los deseos del prior del Valle de los Caídos, que hasta el momento se ha negado a la exhumación del dictador Francisco Franco.

"Si la Iglesia se sometiera a los deseos del prior, la Iglesia tendría un daño reputacional como institución de magnitud significativa", ha asegurado la portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Isabel Celaá, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este viernes 22 de febrero.

Además, se ha mostrado convencida de que "la Iglesia no se opondrá" a la exhumación. "La Iglesia no se opondrá, así nos lo ha hecho saber, a la exhumación de los restos de Franco, entendiendo que es facultad del poder civil y que efectivamente habrá de seguir las instrucciones del poder civil", ha asegurado.

Acatarán la decisión de los tribunales

El prior del Valle de los Caídos Santiago Cantera, precisó este jueves que la comunidad benedictina acatará la decisión de los tribunales y no del Gobierno sobre la exhumación de los restos de Franco. "La comunidad benedictina respetará la decisión de la autoridad civil que en este caso no es el poder ejecutivo, sino la autoridad judicial, como recordó el Tribunal Supremo, ya que existe el derecho a recurrir y a solicitar la tutela judicial", explicó Cantera en declaraciones a Europa Press.

Así se pronunció después de que se conociese que el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, remitió el pasado 14 de febrero una carta a la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, en la que afirmaba que "la Iglesia no se opone a la exhumación de los restos mortales del general Franco, si la Autoridad competente así lo dispone".

Según ha destacado Celaá, "no hay duda" de la facultad que tiene el Ejecutivo para poder exhumar a Franco porque éste es "un Estado de derecho". "El Ejecutivo tiene una facultad, la cual es obviamente la de no seguir manteniendo a un dictador en un lugar de exaltación pública", ha aclarado, para después incidir en que, por contra, la facultad sobre "las garantías de las partes" le corresponde dictaminarla al pode judicial, en este caso, al Tribunal Supremo.

"Si el Gobierno tiene tiempo, procederá"

"No hay duda de que el Ejecutivo tiene facultad para exhumar los restos. Lo vamos a hacer, es la voluntad de este Gobierno con la máxima dignidad a los restos del dictador", ha afirmado Celaá, que no ha precisado cuándo realizará la exhumación y si será antes de las elecciones generales del 28 de abril. "Si el Gobierno tiene tiempo procederá a hacer lo que ha sido su intención desde el principios", ha agregado

Por otro lado, la portavoz no cree que el Gobierno "tenga ningún problema para publicar" la carta que Pietro Parolin escribió a la vicepresidenta, Carmen Calvo, el pasado 14 de febrero. "No lo conozco (si hay problema), al menos no tengo esa sensación", ha agregado, preguntada sobre la decisión de no publicar íntegra esa misiva.