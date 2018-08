Los exconsejeros presos acusan al Estado de falta de colaboración en el atentado del 17A

Los exmiembros del Govern catalán Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Joaquim Forn, Josep Rull y Dolors Bassa, el expresidente de ANC Jordi Sánchez y la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, todos ellos en prisión, han firmado una carta en el diario Ara donde critican al Estado por su "falta de colaboración con la Generalitat en el momento de los atentados del 17-A en Cataluña.

En el escrito, titulado 'No tenim por', ponen especial atención en "la estrecha relación entre el imán de Ripoll, el líder ideológico del atentado y el CNI" y señalan que "los Mossos realizaron un gran trabajo pero queremos denunciar la falta de colaboración del Estado y de algunos de sus organismos".

Ejemplo de convivencia

Los remitentes destacan la buena respuesta que tuvo el pueblo catalán las horas posteriores al atentado: "Es un día para recordar la ciudadanía de Cataluña, los miles y miles de personas que salieron a la calle para decir al mundo "No tengo miedo". Una ciudadanía que decidió no doblegarse ante la violencia, que no cedió a la amenaza y que espontáneamente fue recuperando las calles y reconvirtiendo en un espacio de convivencia", señala el texto.

En la misiva se recogen los a su juicio, esfuerzos de la Generalitat en la lucha antiterrorista y se asegura que la Policía de Cataluña destinaba "un 35% de sus efectivos a la investigación y a la lucha antiterrorista", y se apunta que "a pesar de todos los esfuerzos, fue imposible detectar y evitar este atentado". Los autores de la carta señalan que la seguridad "es uno de los retos del futuro" y destacan la labor de los Mossos d'Esquadra junto con el resto de fuerzas policiales en el operativo posterior al atentado. Por otro lado, afirman que es "el fruto de muchos años" y añaden que "hay que remontarse a los años 80, cuando, a diferencia de la gran mayoría de comunidades, Cataluña creyó en la necesidad de tener un modelo propio de seguridad. Muchas promociones de policía y representantes políticos han creído y lo han hecho posible."