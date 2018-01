Los diputados de JxCat 'fugados' renuncian a su escaño para intentar blindar la mayoría independentista en el Parlament

Después de que el Tribunal Constitucional prohibiera este sábado el voto delegado a los diputados "con orden de búsqueda y captura", los exconsejeros Lluís Puig y Clara Ponsatí (JxCat) huidos a Bruselas han decidido renunciar a sus actas de diputados electos para intentar garantizar la mayoría independentista en el nuevo Parlament empezando por la sesión de investidura.

"Siempre he dicho que sabíamos cómo sumar 68 escaños en la sesión de investidura del Carles Puigdemont. Mañana presento mi renuncia a diputado, consciente de que con Clara Ponsatí y Meritxell Serret hacemos un acto de dignidad por nuestro país. Junts per Catalunya y ERC lo sabrán gestionar", ha escrito Lluís Puig en Twitter, incluyendo también a Meritxell Serret de ERC, que, sin embargo, no ha confirmado oficialmente su renuncia.

Haig de demanar disculpes públicament per la meva incontinència verbo/tuitera. No tinc dret a parlar en nom d'altres grups parlamentaris. I sóc conscient que tot i les disculpes és difícil redreçar el què està dit. Repeteixo, disculpes sinceres @MeritxellSerret i @Esquerra_ERC — Lluís Puig i Gordi (@PuigGordi) 28 de enero de 2018

El propio Puig ha pedido luego disculpas "por hablar en nombre de otros grupos parlamentarios" aunque, según El País, Serret hará oficial su renuncia "en el momento que considere oportuno". Antoni Comín (ERC), el otro exconsejero fugado, se inclinaría por mantener el acta.

Asegurar la mayoría

Al encontrarse 'fugados' en Bruselas, la situación de estos exconsellers, que no podían delegar el voto, tanto de acuerdo a los letrados del Parlament como a los del Tribunal Constitucional, ponía en riesgo la mayoría del separatismo en el pleno de investidura de este martes.

Renunciando a su acta y siendo sustituidos, los exconsejeros 'asegurarían' la mayoría de 68 escaños para los independentistas (siempre que Serret confirme su renuncia, ya que de lo contrario, serían 67 escaños 'seguros'), que aspiran a investir al hasta ahora único candidato a president, Carles Puigdemont.

Según ha avanzado Josep Rull, Puigdemont, sobre quien pesa una orden judicial de búsqueda y captura en España, solicitará en las próximas horas la necesaria autorización al juez Pablo Llarena para poder participar 'in situ' del pleno de investidura, al que está obligado a asistir para ser investido tras la sentencia del TC de este sábado.

Rull, en cualquier caso, ha informado también que el partido recurrirá dicha sentencia "por no ajustarse a derecho".