La exasesora de Cifuentes se niega a declarar en la Asamblea de Madrid por el 'caso Máster'

La exasesora de la Consejería de Educación del Gobierno de la Comunidad de Madrid con Cristina Cifuentes,Maria Teresa Feito, se ha negado a declarar en la comisión de investigación sobre universidades de la Asamblea de Madrid.

En unas breves palabras ha señalado este lunes que ha acudido esta mañana por "imperativo reglamentario" pero por estar inmersa en un procedimiento judicial en curso, y apelando a su derecho de defensa, ha revelado que no iba a contestar ninguna pregunta. Feito, hermana del presidente del Instituto de Estudios Económicos, José Luis Feito, está siendo investigada por la Justicia en el marco del 'caso Máster'.

A diferencia de otros comparecientes que tampoco han declarado pero sí han tenido que permancer en la comisión para escuchar las preguntas de los diputados, Feito ha entregado un justificante médico que le ha permitido abandonar la sala sin atenter a ninguna cuestión.

Diputados de PSOE y Podemos querían saber cuál era el rol de Feito en el Instituto de Derecho Público de la URJC dado que no tenía estudios acreditados en Derecho

Tras su marcha, diputados de Podemos y del PSOE han decidido realizar las preguntas que tenían preparadas aunque la exasesora no estuviese presente. Entre las cuestiones que han planteado, los diputados querían saber cuál era el rol de Feito en el Instituto de Derecho Público de la URJC donde se matriculó Cifuentes, dado que no tenía estudios acreditados en Derecho.

A Feito se le acusa de haber presionado al personal de la URJC para que entregasen el acta del Máster de la expresidenta de la Comunidad y de haber pronunciado frases como "Tenéis que arreglar esto o la presidenta os mata". Además, desde el PSOE pretendían preguntarle por su "amistad" con Amalia Calonge, la funcionaria que modificó las notas de Cifuentes.

Comparecencia de Cifuentes

El ex director de la Fundación para el Conocimiento Madri+d Jesús Sánchez Martos ha negado haber recibido "ninguna presión de nadie ni como consejero de Sanidad ni como responsable de la fundación".

Además, asegura que no conoce al exdirector del IDP, Enrique Álvarez Conde, y que la institución que dirigía es un ejemplo de "institución pública, independiente y transparente".

Según Sánchez Martos la fundación no incurrió "en dejación de funciones" respecto al máster de Cifuentes porque no se pudo acometer el proceso de verificación sobre las condiciones de calidad de esta titulación ya que no se procedió a la renovación de dicha homologación, que correspondía en 2015.

La expresdidenta está llamada a declarar el próximo 6 de marzo porque así lo ha posibilitado el PSOE y el propio Partido Popular. En cambio, pactaron para que el líder del PP, Pablo Casado, y a la ex ministra socialista Carmen Montón no tengan que comparecer en la Comisión de la Asamblea de Madrid.

Después de conocer que la Fiscalía Provincial de Madrid le pidió tres años y tres meses de prisión por un delito de falsedad en documento oficial y tras conocer la decisión de la Mesa de la Asamblea, Cristina Cifuentes pidió la baja como militante del PP hasta que se esclarezca el caso Máster.