Una guerra por el poder en Madrid frustra la última misión del exJemad de Podemos

Frente a la figura independiente que reivindica Manuela Carmena, Pablo Iglesias quiso colocar en Madrid a un rostro del partido capaz de entenderse con la actual alcaldesa y ser, a la vez, contrapeso del candidato a la Comunidad de Madrid, Íñigo Errejón. La coincidencia generacional de Julio Rodríguez (Orense, 1948), con la actual alcaldesa es evidente. Y aunque no se conoce enfrentamiento personal, sus estrategias han chocado hasta el punto de que los seis concejales de Podemos en uno de sus ayuntamientos estrella tienen más de un pie fuera del partido.

Rodríguez ocupó el cargo de Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) con el segundo Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero (2008-2011). Y en 2015 dejó los galones para incorporarse a Podemos. Lo hizo por petición expresa de Pablo Iglesias y con mediación del diputado Rafael Mayoral. Todo un golpe de efecto que no dejó indiferente a nadie dentro ni fuera de la organización. Había ocupado nada menos que el cargo de mayor rango de las Fuerzas Armadas por debajo del rey.

Los dos primeros intentos de buscarle asiento fueron en vano. Y generó dudas su desembarco en Madrid. Aunque el líder morado le colocó de cabeza de lista para las generales primero por Zaragoza y después por Almería, el exmilitar no logró escaño y se quedó a las puertas del Congreso en 2015 y 2016. Entonces, la dirección decidió buscarle acomodo en la capital cuando su predecesor, Jesús Montero, anunció que dejaba el puesto.

"Yo nunca pensé ser secretario general de Podemos Madrid. Cuando me hacen la llamada, me vuelve a sorprender. Mi respuesta es la misma que cuando me llamaron de diputado por Zaragoza o Almería: si consideráis que puedo aportar algo de valor añadido, ahí estoy. Si no, me retiro silenciosamente. Estoy para sumar, no para restar", relataba en una entrevista con este diario hace sólo seis meses, con motivo de la presentación de su libro 'Mi patria es la gente'.

El sector de Íñigo Errejón accedió a que Rodríguez tomase las riendas del partido en la capital. Pero para pactar la lista con la que se presentaron a las primarias puso como condición que no torpedease la acción política de Carmena. Tras la convocatoria de un nuevo proceso interno para elegir quiénes acompañarán a la alcaldesa en su futura plataforma, el consenso ha saltado por los aires.

Desde el sector de los concejales suspendidos, que se descolgaron de las primarias a última hora, alegan que la dirección pretendía copar puestos de la futura candidatura con afines a la línea 'oficialista', para poder pilotar una futura sucesión si Carmena gana y decide apearse antes de agotar su segundo mandato. Ahora, aunque la alcaldesa seguirá contando con Podemos para la confección de su futura plataforma, es una incógnita en qué posición decidirá colocar al exJemad. Y el partido morado habrá perdido irremediablemente cuota de poder.