Segunda renuncia en Podemos en una semana: la eurodiputada Lola Sánchez deja el partido

La diputada murciana de Podemos en el Parlamento Europeo, Lola Sánchez, ha anunciado que dejará el Consejo Ciudadano de Podemos y la Ejecutiva de la formación morada en la Región de Murcia, al tiempo que agotará su mandato en Bruselas pero no optará a la reelección por no encontrar "la energía e ilusión necesarias" como para afrontar un proceso interno y una campaña electoral.

En una carta publicada a través de su cuenta en Twitter, la eurodiputada ha anunciado su renuncia destacando que, durante estos años, "todos nos hemos dejado por el camino aspectos esenciales de nuestras vidas, con un coste a nivel físico, psicológico y familiar bastante alto". A nivel personal, afirma, "no encuentro la energía e ilusión necesarias para afrontar un proceso interno y una campaña electoral".

He escrito estas difíciles líneas para ofreceros la sinceridad y transparencia que entre compañeras nos debemos.Con esta carta, anuncio que no me presentaré a las primarias de las elecciones europeas y mi dimisión de la ejecutiva de Podemos en la Región de Murcia. pic.twitter.com/ydyIzNUYQi — Lola Sánchez Caldentey (@LolaPodemos) 14 de octubre de 2018

"Aunque abandone la primera línea, no significa que abandone Podemos", ha señalado la eurodiputada, quien ha avanzado que terminará los meses que quedan de legislatura en Bruselas con su compromiso "intacto", para así "llevar a cabo los compromisos ya adquiridos, y dejar el trabajo realizado listo y bien atado para ser retomado en la próxima legislatura".

"Este escaño nunca ha sido mío"

En este sentido, muestra su "anhelo" por "retomar una vida" que ha "aplazado" para ser cargo público europeo. Así, anuncia su despedida de la primera línea institucional y orgánica de Podemos, "porque este escaño nunca ha sido mío, sino de todas las personas decentes de nuestro país que confían en nosotros desde 2014, y también de los vulnerables del resto del mundo".

"No entré en Podemos con la intención de convertirme en profesional de la política, sino de servir como herramienta de cambio. Y el cambio se hace también cambiando la forma de hacer política", asevera la todavía eurodiputada, quien dice tomar esta decisión "de forma meditada, con el apoyo de los míos, con la cabeza y con el corazón, y convencida de que no romperé las expectativas de la Dirección de este partido, ya que, a día de hoy, no he sido consultada sobre las mías".

"Ha sido un capítulo excepcional en mi vida, en el que me habéis dado la oportunidad de hacer el mundo un poquito menos malo, y del que me llevo extraordinarios aprendizajes y mejores amigos y compañeras", concluye Sánchez, cuyo mensaje en Twitter contabiliza más de 450 'me gusta' en menos de 24 horas.

Algunos compañeros, como el diputado regional de Podemos Andrés Pedreño, han lamentado la marcha. "Compa, aún lamentando tú decisión, hemos de respetarla por supuesto y desear que algún día este partido tenga otra atmósfera más amable", explica Pedreño en un tuit. "Cómo dicen por Latinoamérica 'que te vaya bonito' y seguro que nos encontramos en la batalla", concluye.