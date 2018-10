La estrategia de Casado: No insultar a Cs ni mencionar a Vox

La era del ‘naranjito’ se acabó. Rafael Hernando ya no es portavoz de los populares en el Congreso. La tradicional agresividad del PP hacia Ciudadanos se suaviza. tiende a desaparecer. Pablo Casado no quiere choques frontales con el partido de Rivera, entre otras cosas, porque a la vuelta de unos meses quizás sean sus socios de Gobierno.

“No hay que insultar a Ciudadanos, la gente no lo entiende, entre otras cosas porque muchos de sus votantes proceden de nuestras filas”comenta un dirigente del PP al analizar el nuevo escenario. Casado recordaba en esRadio que en la campaña de 2016 jamás se dirigió en términos agresivos o despectivos hacia el candidato de Cs, “y nos fue muy bien, conseguimos ser la segunda lista más votada de España”. El líder del PP concurría por Ávila.

De cara a los comicios andaluces, la dirección del va a subrayar el hecho de que el partido naranja ha sido el socio y báculo del PSOE en todos estos años en los que han emergido escándalos como las tarjetas blanco con las que dirigentes de la Junta pagaban prostitutas, drogas, juergas, viajes. "Cs ha actuado como cómplice del PSOE, y eso hay que recordarlo, y tiene que anunciar a quien va a respaldar tras las urnas”, señala un asesor de Juan Manuel Moreno, el líder de los populares andaluces.

Nada de insultos, nada de ataques personales. El PP concurre como un partido de Gobierno que aspira a volver a la Moncloa antes de un año. Evitarán las trifulcas y los golpes bajos.

Similar actitud mantendrán hacia Vox, aunque algo más distante. No se trata de no nombrar por su nombre a la formación de Abascal. Como hacen en Ciudadanos, pero está claro que no van a hablar de ellos demasiado.

"Quien va a mencionarlos mucho es la izquierda y los golpistas catalanes, eso les gusta, y los medios del sanchismo, que son casi todos", dice un dirigente de la cúpula popular. "Nosotros, a lo nuestro, a plantear iniciativas y programas". Vox se ha convertido en un elemento incómodo para el PP y Cs. De momento, Casado, gran amigo de Abascal, ha decidido ignorar su existencia.