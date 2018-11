Microsoft 'cuela' una estelada en un vídeo sobre Barcelona como "ciudad inteligente"

Barcelona ha sido el centro de la tecnología esta semana con motivo del Smart City Expo World Congress ha celebrado en Barcelona, celebrado entre los días 13 y 15 de noviembre.

El gigante Microsoft acapara ahora las miradas en Twitter, y no sólo por sus proyectos o ideas, sino por incluir la imagen de una estelada en un vídeo sobre innovación y transformación urbana.

"Reimagina tu ciudad — observa cómo la transformación digital está haciendo un impacto real en las ciudades de hoy #SCEWC18", decía este jueves la compañía en un tuit que acompañaba al vídeo.

Reimagine your city—watch how digital transformation is making a real impact in cities today from #SCEWC18. pic.twitter.com/tSVS4q6x1l