El PSOE trata de conseguir el apoyo de ERC para sacar adelante un gobierno con Podemos

La abstención de los republicanos será imprescindible si líder del PSOE, Pedro Sánchez, y el de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, quieren formar gobierno. Tras firmar un preacuerdo 48 horas después de que se conociesen los resultados de las elecciones generales, ahora tratan de recabar los apoyos necesarios y los socialistas se han reunido este jueves con el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián.

Esquerra Republicana (ERC) ya avisó tras conocerse el preacuerdo de ambos partidos, que su formación partía del no a una investidura del candidato socialista. Si el PSOE quiere contar con la abstención de los republicanos, este deberá garantizar el diálogo y afirmar que el problema de Cataluña no es de convivencia, sino político.

Para ERC es necesario que Sánchez se "siente a hablar" y que "entienda que aquí hay un conflicto político que requiere de una solución democrática y política". Si quieren algo de nosotros se tienen que sentar y hablar, y, si no, no hay nada que hacer", expresaron tras firmarse el preacuerdo.

Sin embargo, esta no es la única condición de los republicanos. Los de Oriol Junqueras avisaron de que entre sus condiciones para replantearse su posición comunicarían a la portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, que quieren "una mesa de negociación". En ella, pretenden exponer "la autodeterminación y la amnistía" y a partir de ahí, están dispuestos a escuchar lo que tengan que decirles.

ERC aseguró que no compartía los mensajes lanzados en campaña por Sánchez, como recuperar el referéndum como delito en el Código Penal

No obstante, el PSOE no está por la labor de permitir un referéndum de independencia. El secretario de Coordinación Territorial del partido, Santos Cerdán, ha asegurado este mismo jueves en una entrevista con Onda Vasca que "lo que está claro es que no va a haber un referéndum de autodeterminación en España avalado" por los socialistas.

Así, ERC se mantenía a primera hora de este jueves que su posición inicial es el no a Sánchez, y que si quieren que cambie, los socialistas "tendrán que moverse mucho".

Pese a que los republicanos se abstuvieron en la investidura del presidente del Gobierno en funciones el pasado mes de julio, el portavoz del grupo, Gabriel Rufián, ya avisó de que si la izquierda no se ponía de acuerdo y se convocaban nuevas elecciones, las cosas cambiarían y ellos no asegurarían su respaldo.

Así, con esta reunión querían explicar al PSOE que partían del no porque "las circunstancias han cambiado desde julio".

Referéndum como delito en el Código Penal

ERC espetó, además, que no compartía los mensajes lanzados en campaña por el presidente en funciones, como recuperar el referéndum como delito en el Código Penal y las medidas sobre la educación y los medios catalanes.

Además, tras conocerse el acuerdo, se vislumbró que una parte del mismo no agradaría a los secesionistas. En el documento se incluía Cataluña, sí, pero se hacía referencia a "garantizar la convivencia" en la región, lejos de catalogarlo, como piden, como un problema "político".

En concreto, en el punto número nueve del documento se lee: "El Gobierno de España tendrá como prioridad garantizar la convivencia en Cataluña y la normalización de la vida política. Con ese fin, se fomentará el diálogo en Cataluña, buscando fórmulas de entendimiento y encuentro, siempre dentro de la Constitución".

También se fortalecerá el Estado de las autonomías para asegurar la prestación adecuada de los derechos y servicios de su competencia. Garantizaremos la igualdad entre todos los españoles", reza el punto.