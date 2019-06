La expresidenta de la Comunidad de Madrid y del PP autonómico, Esperanza Aguirre, ha dicho que no le "parecería tan mal" que el actual Partido Popular de Pablo Casado se abstuviese para investir a Pedro Sánchez

"A mí no me parecería tan mal que el PP se abstuviera en la votación. Yo lo veo posible, ¿por qué no? El PSOE se abstuvo para que gobernara Mariano Rajoy", afirmó la ex baronesa en La sexta noche.

Aguirre ha recordado que el PSOE se abstuvo en la investidura de Mariano Rajoy en 2016, en la que el expresidente del Gobierno consiguió 170 votos a favor, 111 en contra y 68 abstenciones tras la renuncia de Pedro Sánchez a su escaño.

La única condición que Aguirre pondría a Sánchez sería la de no llegar a pactos con Podemos ni con los independentistas.

Los números del PSOE

Ahora mismo, el PSOE confía en sacar adelante la investidura en la segunda votación por mayoría simple con la suma de los 42 diputados de Unidas Podemos, PNV (seis), Compromís (uno) y Partido Regionalista de Cantabria (uno). Con esos 173 votos a favor, el PSOE espera superar el rechazo de PP, Ciudadanos, Vox, ERC, JxCat y Coalición Canaria.

La argumentación de Aguirre parece que no coincide con la del actual líder del PP, Pablo Casado, que ya advirtió de que su formación no iba a facilitar la investidura de Sánchez. Casado dejaba, eso sí, la puerta abierta a que Navarra Suma, la coalición de UPN, Ciudadanos y PP, se abstuviera en la investidura de Sánchez, como ya propuso Javier Esparza, siempre que el PSOE permita a la formación navarrista gobernar en la Comunidad Foral y el Ayuntamiento de Pamplona.