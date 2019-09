Los expertos contradicen a Casado: "En política hay sumas que restan"

Por mucho que Pablo Casado insiste con España Suma, su propuesta parece destinada al olvido. Ciudadanos y Vox rechazan concurrir en una lista conjunta con el PP en las elecciones del 10 de noviembre, si finalmente se producen. Desde las filas de Albert Rivera y de Santiago Abascal no se ha hecho públicamente ni un solo guiño a favor de España Suma y, además, el plan de Casado ha agitado las aguas en el seno del PP.

Barones regionales como Alberto Núñez Feijoó y Alfonso Alonso se oponen a replicar en Galicia y País Vasco la fórmula de Navarra Suma. Y aunque desde el entorno del líder nacional del PP se desliza que la operación España Suma favorecerá al centro derecha y la derecha en esas dos comunidades, y en Cataluña, Canarias o Baleares, lo cierto es que los politólogos, analistas y especialistas en demoscopia también contradicen a Pablo Casado.

"En política hay sumas que restan", indica José Juan Toharia, presidente de Metroscopia. "Especialmente en España, hemos visto que uno más uno casi nunca suman dos", añade por su parte Manuel Mostaza, politólogo y director de Asuntos Públicos de ATREVIA.

La unión de Podemos con Izquierda Unida en las elecciones de junio de 2016 es el último ejemplo. No solo no sacaron más diputados que en las generales de diciembre de 2015 --se quedaron en 71 en ambos comicios-- sino que además, bajo la fórmula Unidos Podemos, perdieron casi un millón de los votos que habían conseguido por separado seis meses antes. La fórmula tampoco había funcionado a Adelante Andalucía, y mucho menos a PSOE e IU cuando en el año 2000 Joaquín Almunia y Francisco Frutos decidieron concurrir juntos para acabar dándole al PP de José María Aznar su primera mayoría absoluta.

"Este tipo de sumas acaban restando, porque sumándote a ciertos partidos puedes perder electores que no están de acuerdo con esa otra formación a la que te unes", señala Toharia. "Puede haber votantes de Ciudadanos que provienen del centro-izquierda y no verían muy bien votar a una lista en la que se incluya al PP, mucho menos a Vox. Y, al contrario, un votante de Vox quizás no vería bien apoyar a Rivera o volver al PP", añade Mostaza.

"Si desgranamos los datos del CIS, vemos que el 80% de los votantes de Ciudadanos dice que no votaría nunca por Vox. Y un 70% de los electores del PP, tampoco", precisa por su parte Narciso Michavila, presidente de GAD3, quien coincide en que la fórmula propuesta por Casado "no suma". Al menos en el Congreso.

Solo sumaría en el Senado

Todos los expertos consultados dicen que no hay garantías de que la fórmula España Suma pudiese permitir que Vox, Cs y PP consiguieran más de los 149 diputados que obtuvieron el 28 de abril. Otro cantar es lo que pudieran ocurrir en el Senado, donde una lista conjunta de los tres partidos sí permitiría arrebatar al PSOE la mayoría absoluta de la que disfruta actualmente en la Cámara Alta.

"España Suma sí podría sumar en el Senado. De hecho, si aplicásemos la lógica empresarial a la política, sin duda tendría muchísimo sentido que se pusieran de acuerdo para ir juntos en el Senado", señala Michavila. "Es más fácil que funcione porque el reparto electoral es de tres senadores para el ganador en cada circunscripción y uno para la segunda lista más votada. En muchos lugares se decidió el reparto por un puñado de votos en abril, y ahí sí la suma de PP, Cs y Vox sí podría producir un vuelco importante", apuntala por su parte Mostaza.

El posible beneficio para Cs

Aunque España Suma puede parecer un movimiento de Casado para fagocitar a Ciudadanos y Vox, el Director de Asuntos Públicos de ATREVIA cree que una lista conjunta en el Senado a quien más beneficiaría no sería al PP sino a Ciudadanos, "que incrementaría bastante su exigua representación en la Cámara Alta".

En cuanto al Congreso, Michavila considera que sólo la suma de PP y Cs podría llegar a permitirles sumar algo. Los de Casado y Rivera sacaron un millón de votos más y el mismo número de escaños que el PSOE en las elecciones de abril. "Pero en el momento en que se unan en una lista única, no conseguirían repetir el resultado. Mucho menos si añaden en la ecuación a Vox", añade Michavila.

"La política no es aritmética. Intervienen mucho las emociones, y más en estos momentos en que la política española es más cambiante que nunca", explica por su parte Toharia.

Los analistas consideran que la lista conjunta de los tres partidos podría ser beneficiosa en las circunscripciones pequeñas, pero sería casi imperceptible en las grandes y medianas, como Madrid, Barcelona, Murcia, Sevilla o Cádiz.

Elecciones del 10-N: baja participación...

Sea con España Suma o sin ella, de cara a los posibles comicios del 10-N los expertos en demoscopia no advierten grandes cambios en el panorama político español: no habrá mayorías absolutas y se podría vivir de nuevo un bloqueo. "Incluso no podemos descartar que en 2020 vivamos las quintas elecciones en cinco años", señala Michavila.

El consenso de las últimas encuestas publicadas, así como el barómetro del CIS del pasado jueves, pronostican una victoria del PSOE y un repunte del PP. "Nadie va a tener mayoría absoluta. Lo que podría cambiar, quizás, es que entre PSOE y Podemos lleguen a sumar 175 diputados", dice por su parte Toharia.

No obstante, advierten los expertos, las encuestas son una foto fija de lo que ocurriría si hubiese elecciones mañana. En dos meses hay factores que pueden cambiar el panorama.

El primero, un descenso en la afluencia a las urnas con respecto a abril, tanto en el bloque de la izquierda como en el de la derecha. "La participación va a ser baja. Fundamentalmente baja porque hay una parte del electorado de Podemos, Cs y Vox que se va a quedar en casa", apunta Mostaza.

"También podría haber votantes del PSOE que al ver que Pedro Sánchez no ha estado realmente dispuesto a formar gobierno prefiera abstenerse o votar por Podemos", advierte Michavila.

...Y un factor que lo puede cambiar todo

Pero el factor decisivo donde los analistas ponen el foco es principalmente en la cuestión económica. "Vienen dos meses muy complicados. La gente barrunta que la economía puede ir mal. Si se complica demasiado la situación económica, las consecuencias van a ser impredecibles. Ya ocurrió durante la última crisis que el PSOE prácticamente quedó borrado del mapa en las elecciones de 2011", señala por su parte Toharia.

Para el presidente de Metroscopia, una de las causas que hicieron que Rajoy consiguiese 135 escaños en las elecciones de 2016, frente a los 123 de 2015, fue el triunfo del 'sí' en el referéndum del brexit. "A veces un factor externo y lejano, como fue entonces el brexit, puede hacer que los votantes, por temor o incertidumbre, se acaben movilizando y voten por la opción que consideran más estable", añade.

En este sentido, Michavila añade que el desempleo puede ser un factor muy a tener en cuenta. "A diferencia de gobiernos anteriores, Sánchez no va a tener margen para lanzar grandes medidas sociales o un 'plan-E' con el que movilizar a su electorado, porque estamos en el 100% de la deuda pública y no habría dinero para financiarlo", concluye el presidente de GAD3.