España solo concedió 15 estatutos de refugiado a ciudadanos venezolanos en 2017

En España, las cifras de solicitudes de asilo han crecido sistemáticamente desde 2012 alcanzando las 55.161 peticiones el año pasado, según cifras de Eurostat. Sin embargo, el volumen de resoluciones desfavorables supuso el 81,45% del total. En el caso de las personas originarias de Venezuela, primer país demandante desde 2016, el porcentaje de aceptación fue casi nulo. En 2017, solo se concedió el estatuto de refugiado a 15 venezolanos de los más de 10.627 que solicitaron asilo ese año.

La avalancha de peticiones ha provocado un atasco en la Oficina de Asilo y Refugio, el organismo del Gobierno encargado de resolver esas solicitudes. Así lo ha reconocido la secretaria de Estado de Migraciones, Consuelo Rumí,durante la presentación del Anuario CIDOB de la Inmigración 2018 que, bajo el título Inmigración y asilo, en el centro de la arena política -y en colaboración con la Caixa- analiza cómo el fenómeno de las migraciones se ha "hiperpolitizado".

Rumí ha cargado contra el Gobierno de Mariano Rajoy por "no hacer nada en siete años" en la previsión de un sistema de asilo

Según la dirigente socialista España "tiene que hacer un esfuerzo en materia de asilo" y ha recordado que "hace 10 años no teníamos demandas", por lo que las administraciones no estaban preparadas. Además, Rumí ha cargado contra el Gobierno de Mariano Rajoy por "no hacer nada en siete años" en la previsión de un sistema de asilo y contra "la exarcebada burocracia europea".

De acuerdo a los datos de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO, según sus iniciales en inglés), desde 2014 a 2017, el número de venezolanos que aspiraban a obtener protección internacional en los 28 estados miembros se disparó un 3.500%. En el caso español solo en 2018 se registraron más solicitudes que la suma de los siete años anteriores

Llegadas irregulares por mar

España se ha convertido además en el principal punto de acceso de los inmigrantes irregulares que llegan por mar. Por ello, la política almeriense ha avanzado que la idea del Gobierno es liderar un cambio de visión en la Unión Europea porque, a su parecer, "solo se fija en control de las fronteras, en cerrar puertos y en abordar misiones de seguridad". "No cejaremos en el empeño de hablar de cooperación, de inmigración regulada y segura y de integración", ha apuntado.

Rumí critica a la UE: "A Europa le faltan unos cuantos cursos de reciclaje y de no obcecarse en la falta de solidaridad"

"A Europa le faltan unos cuantos cursos de reciclaje y de inmersión y sensatez y de no obcecarse en la falta de solidaridad, el control y la seguridad", ha criticado ante la emergencia de "fuerzas ultraderechistas", donde ha enmarcado a VOX para advertir que"seguirá utilizando el discurso de que los inmigrantes nos quitan el trabajo".

"Culpabilizar a los inmigrantes de los males de la sociedad es política y moralmente indecente", ha zanjado. Y ha destacado que su departamento trabaja en un nuevo Plan de Integración y Ciudadanía para evitar las llegadas irregulares y que pierdan la vida. "Además no existe viaje de éxito, no existe el dorado español ni el europeo", ha dicho.

Hiperpolitización de la inmigración

Joaquín Arango, catedrático en Sociología y uno de los directores científicos del Anuario CIDOB de la Inmigración 2018, ha señalado que el aumento de llegadas por vía marítima a las costas españolas en 2018, supone una "fuerte tendencia al alza", pero no es comparable con las llegadas a Grecia o Italia en años anteriores.

"Desde la mal denominada crisis de refugiados de 2015, la llegada de Trump al poder y el brexit la inmigración ha derivado en una variable que agita la vida política. La alarma que rodea a la inmigración y al asilo no se explica por las cifras ni por los costes", ha defendido el profesor. Según Arango, la explicación está en el auge de fuerzas políticas que la han convertido "en una causa ideológica".

La UE tiene competencias en temas de inmigración y asilo, pero las posiciones de los 28 son muy diversas"

El anuario también constata la "falta de capacidad de la UE de coordinación del fenómeno migratorio". "La UE tiene competencias en temas de inmigración y asilo, pero las posiciones de los 28 son muy diversas y el paquete de reformas del espacio europeo común de asilo tiene un recorrido institucional muy complejo", ha apuntado David Moya, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Barcelona.

Por otro lado, Ramón Mahía, profesor de Economía Aplicada de la UAM ha destacado que la población de origen extranjero que ya reside en España supera los 6 millones y que el diseño de la política migratoria "no está tan claro", pues se debe tener en cuanta que "los hay que llevan casi dos décadas y los hay que llegaron recientemente". Y ha advertido de la precariedad laboral a la que se enfrentan. "Se supone que estamos en un fase de recuperación, pero lo cierto es que no hemos llegado a las condiciones de precrisis", ha dicho.