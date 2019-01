La llegada de inmigrantes a España en enero se dispara casi un 300%

España consolida su posición como principal país receptor de inmigración irregular en el Mediterráneo. La llegada de inmigrantes a las costas españolas en enero se ha disparado un 258% en comparación con el año pasado, según ha constatado 'Vozpópuli' de acuerdo a las últimas cifras de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), organización asociada a la ONU.

De los 4.883 inmigrantes y refugiados que ingresaron al continente por vía marítima durante los primeros 20 días de 2019, un total de 3.429 personas lo hicieron por las costas del país. Según los datos, España acapara más del 70% de todas las llegadas por mar a Europa.

Las muertes de personas que han intentado acceder al país en este período ascienden a 203 en las tres rutas marítimas del Mediterráneo, dos más que las que se produjeron durante el mismo período del año pasado.

2018 vs 2019

La cifra de inmigrantes que han llegado los 20 primeros días de enero superan los 1.400 que vinieron en todo el mes en 2018 e, incluso, sobrepasan las llegadas del primer trimestre del año pasado, cuando la OIM cifró en 3.369 el número de inmigrantes irregulares que entraron en el país por vía marítima.

Solo en 2018 lograron llegar al país al menos 56.400 personas y las cifras registradas en 2019 corroboran la tendencia al alza

Según datos oficiales consultados por este diario desde el año 2010 hasta el 2017, un total de 56.243 inmigrantes accedieron a costas españolas a través de embarcaciones: unas 3.632 en 2010; 5.441 en 2011; 3.804 personas en 2012; 3.237 en 2013; 4.552 en 2014; 5.312 en 2015; 8.162 en 2016; y 22.103 en 2017.

Sin embargo, solo en 2018 lograron acceder al país al menos 56.400 hombres, mujeres y niños y las cifras registradas en 2019 corroboran la tendencia al alza. Hasta 769 inmigrantes perdieron la vida mientras intentaban alcanzar las costas españolas en 2018, según datos de la mencionada organización.

Crisis de los cayucos

Así, España registró en 2018 un récord de llegadas en patera al superarse las cifras registradas durante la crisis de 2006, también conocida como 'crisis de los cayucos', cuando 39.180 personas alcanzaron el país a través de las costas canarias. De hecho, el año pasado España recibió a más personas abordo de pateras que en los últimos ocho años anteriores.

En el caso de Italia ocurre a la inversa. En los primeros 20 días del año el país transalpino fue receptor de 155 personas, mientras que el año pasado accedieron al país vecino unas 2.730 personas. En 2017, llegaron 118.019 inmigrantes a las costas italianas, una cifra que descendió hasta los 23.122 en 2018.

Efectos 'llamada y salida'

"En la ruta Central, entre Libia e Italia, han bajado las llegadas. Por otro lado, la actividad de los traficantes ha aumentado en la ruta Occidental. Cuando no hay vías legales para emigrar de forma legal, la oferta de los traficantes aumenta", explica Oussama El Baroudi, portavoz de la Organización Internacional para las Migraciones.

Hay gente que llega al país para luego acceder a otros países y además hay devoluciones. No se puede hablar de crisis"

No obstante, El Baroudi insiste en que "no es adecuado calificar la situación de crisis". "Las llegadas a España en enero son más que las del año pasado, pero hay gente que llega al país para luego acceder a otros países y además hay devoluciones. No se puede hablar de crisis, es incomparable con lo ocurrido en Grecia o Italia hace tres años", aclara.

En cuanto a las causas, el portavoz de la OIM apunta a un "efecto llamada" y un "efecto salida". La situación económica de un país, los derechos humanos, las oportunidades laborales y la seguridad, dice, funcionan como una llamada. "Sin embargo, nadie sale solo por eso. Hay un efecto salida como una guerra o la ausencia de una vida digna que lleva a las personas a arriesgar sus vidas", asegura.