"Le pedí el crucifijo al párroco de enfrente del ayuntamiento para jurar mi cargo"

José Manuel García Escolano es desde el pasado sábado uno de los dos nuevos concejales que Vox en Orihuela. Durante la toma de posesión en el ayuntamiento del municipio alicantino, el joven edil se dirigió al atril con una cruz y juró su cargo "por Dios y por España". "¡Viva el Rey y viva España!", remató. Era la misma fórmula que habían empleado muchos diputados del partido en sus juramentos. También los diez de las Cortes Valencianas.

Pero su intervención destacó por encima de las demás, entre otras cosas, por las grandes dimensiones del crucifijo que sostenía con su mano derecha. Nadie sabía de dónde la había sacado. Tal fue el impacto entre los asistentes al acto que el vídeo de su juramento se expandió como la pólvora a través de las redes sociales. "Orihuela, ciudad libre de vampiros", se mofaron algunos usuarios. Además, para el enfado de sus contrincantes políticos, García Escolano acató "por imperativo legal y contra mi conciencia" el Estatuto de su comunidad.

"Le pedí prestado el crucifijo al párroco de la Iglesia de las Santas Justa y Rufina para jurar el cargo, que está enfrente del ayuntamiento. Estuvimos buscando uno más pequeño durante 15 minutos, pero el acto iba a comenzar y ese era el más pequeño que había", cuenta a este diario. "Siempre he defendido que hay que jurar por lo más sagrado y para mí lo más sagrado que hay son Dios y España, por ese orden", reconoce.

Estudiante de Derecho y administrativo

García Escolano nació el 2 de agosto en 1992 en Murcia, pero pronto se trasladó con su familia a Orihuela. Tiene 26 años y trabaja como administrativo en una empresa privada, un empleo que combina con los estudios de Derecho en la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM). "No debería ser noticia que yo jure con un crucifijo en un país de tradición católica, sino que otros juren acatando la Constitución mientras se saltan las leyes", denuncia.

Su primer acercamiento a Vox fue en enero de 2014. Hasta entonces había votado al Partido Popular. El partido se había fundado un mes antes, el 17 de diciembre de 2013. "Me enteré de que había nacido una nueva formación que por fin me representaba. Estaba harto de las traiciones del PP, la corrupción y su cobardía ante la izquierda", explica.

García Escolano no perdonaba a los populares que prometiesen derogar la Ley de Memoria Histórica y luego no lo hiciesen

Defensor de "ideas liberales en el ámbito económico y conservadoras en el terreno social", García Escolano no perdonaba a los populares que prometiesen derogar la Ley de Memoria Histórica y luego no lo hiciesen. Tampoco que el Gobierno de Rajoy permitiese excarcelaciones de etarras. "Vox me pareció una bocanada de aire fresco", asegura. Así que con 21 años de edad se afilió al partido liderado entonces por Alejo Vidal-Quadras.

En 2015, se presentó como candidato por Vox a la alcaldía de Orihuela. "Por entonces dar a conocer las ideas de de Vox era como predicar en el desierto, pero ahora hemos sacado casi 2.000 votos y dos actas", celebra. "Creo que hay una pérdida de valores increíbles, pero en Vox somos valientes y no tenemos miedo a reconocer, por ejemplo, que somos creyentes o que queremos libertad a la hora de elegir los centros educativos de los hijos", destaca.

La "ruina" de las autonomías

Según García Escolano, el partido liderado ahora por Santiago Abascal es una fuerza "legalista" que no está a favor del modelo "ruinoso" de las autonomías. Por ello, dice, decidió acatar el Estatuto de la Comunidad Valenciana "por imperativo legal y contra mi conciencia". "Abogamos por un solo parlamento y por modificar la Constitución para quitar las autonomías porque suponen un despilfarro de millones en empresas y cargos", señala.

Entre los retos que el joven concejal cree que hay que afrontar con urgencia destaca el desempleo, los elevados impuestos, la Ley de Memoria Histórica y la falta de respeto a tradiciones como la tauromaquia o a la caza. En el caso particular de Orihuela, García denuncia que el patrimonio del municipio se está destruyendo y que los servicios sociales no son suficientes. "Hay que potenciar los recursos de la policía local y mejorar los medios para que los basureros hagan bien su trabajo. Se deberían mejorar las infraestructuras y apoyar al pequeño comercio", dice.

El joven afirma que no tiene "impedimento en salir con cualquier bandera española" y que "el escudo del águila está ambientado en el de los Reyes Católicos"

Preguntado por una fotografía que reveló el periodista Dani Mateo en La Sexta, en la que el edil de Vox posa orgulloso con una bandera franquista, el joven afirma que no tiene "impedimento en salir con cualquier bandera española" y que "el escudo del águila está ambientado en el de los Reyes Católicos". "Prefiero centrarme en el bienestar de los españoles que en el pasado", se limita a responder.

A García Escolano le han llovido todo tipo de críticas por su juramento, además de un rosario de memes. "Viniendo de quienes vienen, las humillaciones no me importan en absoluto. Y con respecto a los memes, la verdad es que me han hecho gracia, lo primero es reírse de uno mismo... ¡Se lo han currado!", comenta.

Redes sociales aparte, lo cierto es que su particular toma de posesión le ha valido para recibir el aplauso general de la dirección de su partido: le llamaron desde la sede nacional para brindarle apoyo por salir con la cruz y darle la enhorabuena por el contenido de su juramento.