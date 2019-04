Los resultados de las elecciones generales del 28-A aún no son definitivos. Aunque lo normal es que no se produzcan cambios, el voto por correo llegado desde el extranjero podría alterar el actual reparto que los partidos han obtenido para el Congreso de los Diputados. De hecho, el caso más cercano a que esto pueda ocurrir se da en Zaragoza, en donde Ciudadanos está a menos de 100 votos de arrebatar un escaño al PSOE.

Cuándo y cómo se contabiliza el voto llegado del extranjero

Las juntas electorales provinciales son las encargadas de escrutar los votos llegados desde el extranjero junto con el resto de papeletas llegadas de los colegios electorales.

Ese recuento definitivo de los votos se inicia tres días después de las elecciones, por lo que en esta ocasión se realizará entre el 1 y el 4 de mayo.

No obstante, el voto del extranjero no será muy masivo por la obligación de rogar el voto que dificulta los trámites y que, además, en muchos sitios no han llegado las papeletas a tiempo.