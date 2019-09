Errejón renuncia a la portavocía de Más Madrid por el 10-N

Íñigo Errejón ha renunciado ya a la portavocía de Más Madrid, el paso lógico necesario después de formalizar su candidatura a nivel nacional con Más País.

Su grupo parlamentario así lo ha comunicado a través del registro de la Asamblea de Madrid, según adelanta la Cadena Ser. El sustituto de Errejón será Pablo Gómez Perpinya.

Se trata de una persona de la máxima confianza del exdirigente de Podemos, que ya formaba parte de la dirección del grupo parlamentario. Hasta ahora era el Presidente de Más Madrid y también asumía de forma temporal la Secretaría General del grupo -mientras siga de baja por maternidad Tania Sánchez-.

Como era previsible, Más Madrid se ha visto obligado a hacer una serie de cambios en la dirección de su grupo parlamentario ante la inminente salida de Errejón, para centrarse en su proyecto nacional Más País de cara al 10-N.

La apuesta de Errejón por su compañero Pablo Gómez Perpinya ha generado algunas críticas. Es el caso de la exportavoz de Podemos en la Asamblea Lorena Ruiz-Huertaque, que ha criticado el "dedazo" de Errejón: ¿porqué coloca de portavoz a un maromo, que iba de número 8, cuando tiene mujeres por delante con mucha más experiencia que él?", ha reprochado.

¿Pero no era que Errejón no iba a repetir errores del pasado como los ‘dedazos’? ¿ Y no era feminista...? ¿porqué coloca de portavoz a un maromo, que iba de número 8, cuando tiene mujeres por delante con mucha más experiencia q él?🧐 Que viejuna se me antoja esta nueva aventura