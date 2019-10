La exalcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, impuso a Íñigo Errejón que su 'mano derecha', Marta Higueras, ocupara el importante segundo puesto en la lista de Más País en la capital. Varias fuentes de Más País aseguran que esta decisión fue el resultado de la maniobra de Carmena para promover a su protegida, y que Errejón ha tenido que aceptar para evitar que se escenificara un enfrentamiento con la persona que considera el “faro” de su nuevo partido.

El alejamiento entre Errejón e Higueras viene de lejos. Entre Rita Maestre y la 'mano derecha' de Carmena se instauró después de las elecciones municipales un enfrentamiento por el liderazgo del grupo municipal de Más Madrid. Aunque Higueras fuera la portavoz in pectore, Maestre trabajó para ganar enteros en la formación municipal, y todos apuntan que ya después del verano tenía bajo su mando el grupo político en el Palacio de Cibeles.

'Dedazo' de Carmena

De ahí que Higueras, con la complicidad de Carmena, planteara dar el salto a la política nacional. Higueras fue alto cargo durante el gobierno del socialista Patxi López en el País Vasco, y mantiene desde muchos años una estrecha amistad con Carmena. Trabajó en el Tribunal de Cuentas y tuvo una afiliación a IU. Y la exjuez la eligió como primera teniente de alcaldesa entre 2015 y 2019.

No obstante, entre algunos dirigentes políticos de Más Madrid su figura despierta más alegrías que recelos. De ahí que el salto nacional de Higueras está incluso bien visto. Sin embargo, el sector que está preparando la candidatura al Congreso cuestiona el 'dedazo' de Carmena. “Ahora es un asunto de Íñigo, y él no se lleva bien con ella”, aseguran miembros del partido del ex 'número dos' de Podemos.

Nadie quiere públicamente señalar a Carmena, pero de puertas a dentro varias fuentes comentan que la decisión de colocar a Higueras como 'número dos' de la lista es exagerada. Inés Sabanés, la otra dirigente que aspiraba a ocupar esa plaza, pasará a la tercera posición. En el partido de Errejón esperan elegir a tres diputados el 10 de noviembre. Pero si no se concretan esos escenarios, Sabanés podría no salir elegida.

Apoyo de la regidora en campaña

A lo largo de las últimas entrevistas, Errejón siempre ha subrayado la importancia de contar directa o indirectamente con la figura de Carmena. Sabe que la exregidora tiene un tirón electoral mayor que el suyo, y espera poder rentabilizar su figura política en la campaña electoral. Durante la presentación de Más País, los aplausos dirigidos hacia Carmena (que no estaba presente) fueron incluso más intensos que los que recibió Errejón.

Errejón y los suyos intentaron que Carmena liderara la candidatura nacional, al considerar que de esa manera se garantizarían gran parte de los 500.000 votos logrados en Madrid durante las últimas elecciones municipales. Carmena mantuvo hasta el final su negativa, a la vez que como desveló este diariohabló de manera confidencial con el PSOE para obtener un cargo relevante en el caso de un gobierno de Pedro Sánchez.

Maestre liderará el grupo municipal

Pero Errejón espera que en la campaña electoral demuestre su cercanía al proyecto que ella ha ayudado a fundar. Y no son pocos los que en Más País afirman que aceptar a Higueras como 'número dos' de la candidatura asegura a Errejón el compromiso de la exregidora.

Lo que sí queda claro es que Rita Maestre mantendrá el control del grupo político del Ayuntamiento de Madrid. Maestre, que ya fue portavoz del gobierno de Carmena, seguirá al mando de un grupo de 19 concejales y será su palanca para la carrera política nacional o municipal. La propia Maestre hace cinco años albergó ciertas esperanzas de ser la candidata a la alcaldía de la capital con Podemos, antes de que el grupo pablista eligiera a Carmena.