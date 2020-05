ERC votará contra la alarma y deja en el aire el plan de Sánchez

La Ejecutiva Nacional de Esquerra Republicana ha decidido este lunes que sus diputados votarán 'no' a la prórroga del estado de alarma en el Congreso de los Diputados el próximo miércoles. Los independentistas venían absteniéndose en todas las prórrogas que ha autorizado hasta ahora el Congreso y en el último debate, su portavoz, Gabriel Rufián, ya advirtió de que cada vez estaban más cerca del 'no'.

Con este anuncio, a Pedro Sánchez se le complica aún más la votación en el Congreso. Si el Partido Popuar y el PNV deciden votar también en contra, el decreto de prórroga del estado de alarma que pretende aprobar el Gobierno no saldrá adelante.

Para los republicanos, ha quedado demostrado que "el estado de alarma no es el mecanismo adecuado" para gestionar la crisis del coronavirus y la "centralización" en la que se ha traducido su aplicación "ha sido un error".

"El estado de alarma no es el mecanismo adecuado. Se ha demostrado que no lo era durante toda esta crisis y así lo hemos denunciado. La centralización ha sido un error. Nos abstuvimos por responsabilidad y para dar un voto de confianza al gobierno español. Y pedimos rectificación en la retirada de competencias y espacios de soberanía. No lo han hecho. No han escuchado. No podemos seguir dando nuestros votos para facilitar este estado de alarma", ha señalado la formación en un comunicado.

El Gobierno augura el "caos" si no se aprueba

La decisión supone un jarro de agua fría para el Gobierno, que está presionando para que el Congreso apruebe la cuarta prórroga del estado de alarma en España. El Ejecutivo augura que habrá más muertos y "caos sanitario y económico" si el PP no la apoya, tal y como los populares han avanzado. "Cuidado con los experimentos que nos pueden llevar al caos", ha advertido este lunes en rueda de prensa el ministro de Sanidad, Salvador Illa.

"El estado de alarma ha funcionado eficazmente", ha sostenido Illa: "Si perdemos este instrumento constitucional, nos abocamos a un caos sanitario y por ende económico". El estado de alarma "no es necesario, es imprescindible", ha advertido Salvador Illa: "Y lo será hasta que sea necesario".