Otegi acompañará a Junqueras en el acto central de campaña de ERC en Gerona

ERC sacará este domingo toda su artillería para atraer el máximo de voto independentistaa expensas de JxCat. El partido ha decidido en las últimas horas hacer su gran acto de campaña de este domingo en Gerona en lugar de Barcelona, como inicialmente estaba previsto. Con este cambio, podrán contar con Arnaldo Otegi, líder de EH Bildu, como invitado estrella junto a Oriol Junqueras, que goza de un permiso de semilibertad al haber accedido al tercer grado penitenciario.

El acto se celebrará en el Auditorio de la Mercè y Otegi y Junqueras también compartirán escenario con la portavoz del BNG, Ana Pontón. Se trata de sellar la alianza que en el Congreso de los Diputados ya se observa entre las tres formaciones independentistas.

En varias ocasiones, el líder abertzaleha respaldado públicamente a ERC y ambos partidos firmaron un acuerdo estratégico de coordinación en 2019. Asimismo, se han convertido en dos de los principales apoyos parlamentarios del Gobierno de coalición.

Arañar votos a JxCat

Como informó Vozpópuli, este cambio estratégico tiene que ver con la necesidad de ERC de rivalizar con JxCat por el voto más nacionalista. Ante un escenario de fuerte desmovilización debido a la pandemia, y con un 30% de indecisos, el pacto tácito entre JxCat y ERC de no agresión ha saltado por los aires.

Desde Suiza también intervendrá Marta Rovira, quien reprochó recientemente a Laura Borràs que comparase su causa abierta en el Tribunal Supremo por presunta corrupción con los presos del 1-O.

Con todo, ERC sacará a sus pesos pesados en esta recta final hacia las urnas. Junto a Junqueras y Otegi, estarán Pere Aragonès, candidato a la presidencia de la Generalitat, la número tres por Gerona, Teresa Jordà, el presidente del Parlament, Roger Torrent, y la exconsejera y condenada por sedición Dolors Bassa.

Las dos almas de ERC

Aunque el partido de Junqueras ha centrado su campaña en apelar al votante de izquierdas que todavía no comulga con la independencia -y que se halla principalmente en el área metropolitana de Barcelona- los últimos sondeos y el temor a un nuevo sorpasso de los de Carles Puigdemont les ha acabado de decantar por la Cataluña interior.

Las bases del partido así como una parte de sus votantes exigen que la cuestión independentista sea la punta de lanza de la campaña con el fin de competir con JxCat. Finalmente, la dirección ha accedido mover su acto central a Gerona y hacer participar a los representantes del independentismo catalán, vasco y gallego.