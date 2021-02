ERC ha celebrado este domingo su acto central de campaña en Gerona. Después de mover en el último momento el emplazamiento del evento, inicialmente previsto en Barcelona, Arnaldo Otegi ha sido el invitado estrella en el evento junto a Oriol Junqueras.

Ha sido Marta Rovira, desde Suiza, quien lo ha presentado como un ejemplo de quien los independentistas catalanes “tienen mucho que aprender”. “Dejadme que os presente a una persona que tienen un montón de lecciones aprendidas del camino hacia la república y la libertad. Y tenemos mucho que aprender. Esta persona que lleva lecciones aprendidas y años de lucha y combate es Arnaldo Otegi y nadie mejor que él nos puede decir cómo hemos de continuar hasta llegar al final”, ha afirmado.

Otegi ha reivindicado el procés independentista como “la revolución democrática del siglo XXI”, e interpelando a los asistentes ha asegurado que deben estar “muy orgullosos” de lo conseguido, porque “para los vascos y vascas es una lección”.

El líder abertzale también se ha acordado de Vox, quien tuvo que abandonar Vic por los ataques de radicales independentistas: “Existe una especie de carrera para que la ultraderecha este presente también en Gerona”. Según Otegi, solo conocen el lenguaje del “insulto” y “siguen pensando en términos masculinos de quién la tiene más larga”.

También ha alertado del ascenso del partido de Santiago Abascal, a los que ha definido como «los mismos que fusilaron a Companys y ahora vienen a repetir la vieja historia del autoritarismo y de represión», pero ha asegurado que el independentismo sigue vivo para enfrentarse a ellos.

«Los que estamos aquí somos nosotros después de 40 años de dictadura y después de haber perdido una guerra. Pasasteis pero aquí estamos otra vez, con nuestra bandera, nuestras reivindicaciones y nuestros proyectos políticos. Y esa es vuestra derrota», ha concluido a este respecto.

“Semilla del 1-O”

Otegi también ha reivindicado el referéndum ilegal del 1 de octubre como un momento fundacional de la futura república catalana: “Fijaros que tenéis una semilla que habéis sembrado, la del 1 de octubre”. Para el líder abertzale, en esa fecha se ganó “el envite del Estado”. “Cuando en estos debates tan complejos tengáis dudas, la semilla que lleváis al corazón es el 1-O” –ha añadido- para decir que debe “florecer” y “crecer” cuando se den las condiciones idóneas.

Otegi ha avalado veladamente la línea diseñada por Oriol Junqueras de alcanzar pactos con el PSOE:

EH Bildu y ERC rubricaron en 2019 un documento estratégico para coordinarse en el Congreso de los Diputados. En este sentido, Otegi ha avalado veladamente la línea diseñada por Oriol Junqueras de alcanzar pactos con el PSOE: “Lo que habéis hecho y lo que vais a hacer es algo colosal, una tarea compleja, no esta exenta de contradicciones, pero no hay lucha de liberación nacional que no está exenta de contradicciones”, ha abundado.

Contra Salvador Illa

Otegi ambién ha advertido de una posible entente entre el PSC y “la derecha”: «Si ellos pueden sumar, sumarán. No tengáis ninguna duda. Si Illa puede sumar todos los votos, formará gobierno. Para ellos el objetivo por encima de todo es impedir que sigáis caminando hacia la república”.

Para reforzar su opinión, ha asegurado que en el País Vasco ya tienen «experiencia» de alianzas entre socialistas y la derecha, por lo que ha reclamado a los catalanes ir a las urnas para que no se dé esta posible suma.

Oriol Junqueras ha recogido el guante, cuando en su intervención ha instado a “llenar las urnas de dignidad y libertad con las papeletas de ERC”

Oriol Junqueras ha recogido el guante, cuando en su intervención ha instado a “llenar las urnas de dignidad y libertad con las papeletas de ERC”. Que llenéis las urnas con república, amnistía, con amnistía, que llenéis las urnas con autodeterminación y que hagáis posible aquella victoria que nos tiene que llevar a la más grande de las victorias», ha afirmado.

Finalmente, ha sostenido que ERC no se ha rendido nunca ante la adversidad y por eso reclama a la ciudadanía que les dé la oportunidad de gobernar: «Haced todo lo posible para ir a votar el 14 de febrero, para ir a llenar las urnas de democracia, de libertad, de dignidad y de república. No nos dejéis solos. Nosotros no lo hemos hecho nunca, nunca os hemos dejado solos, ni tan siquiera cerrados dentro de una cárcel».