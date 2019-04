Formaciones independentistas como la CUP, Òmnium Cultural, Asamblea Nacional Catalana, JxCat y ERC llevan días propagando la llamada "caja de solidaridad" para alcanzar los 5,8 millones que el juzgado 13 de Barcelona reclama como fianza a los 30 encausados por haber colaborado en la organización del reférendum del 1-O.

Hasta ahora todas las formaciones y plataformas separatistas lo pedían de forma voluntaria, adjuntando el número de cuenta y un mensaje del tipo: "Lo único que quiere el Estado es agravar el sufrimiento de las personas que hicieron posible la votación del 1 de octubre. ¡Es el momento de ayudarles!". "Cualquier aportación es imprescindible. Llenamos la caja de solidaridad", emplazaba la plataforma presidida por Jordi Cruixart.

"¡Hagamos crecer la Caja de Solidaridad! ¡Ante la injusticia, más solidarios y unidos que nunca!", arengaba la Asamblea Nacional Catalana para conseguir los "casi seis millones de euros". En el mismo sentido se pronunciaba JxCat, pero ERC ha ido más lejos que todos ellos.

La Ejecutiva de la formación ha decidido imponer una "cuota solidaria" a todos sus militantes, sin distinción, para aumentar la caja de solidaridad. En un comunicado, la formación ha señalado que esta cuota "será asumida por la militancia del partido de forma voluntaria, y tiene por objetivo ayudar a recaudar los 5,8 millones de euros de fianza".

La cuota, aprobada el día después de arrasar en las urnas en las elecciones generales, es de entre 50 y 100 euros, dependendiendo del grado de militancia que se tenga. Un montante que se cobrará siempre y cuando el destinatario de esta misiva indique lo contrario antes del 3 de mayo.

El militante que no pague deberá comunicarlo

"Se trata de una medida voluntaria y, por ello, en el caso de que el militante no desee o no pueda hacer frente a esta cuota extraordinaria, deberá comunicarlo antes del 3 de mayo al partido como se ha especificado en la misma carta", asegura ERC, que solo deja la opción de ser señalado en caso de no hacer frente a este pago.

En los mensajes independentistas hay serias contradicciones. La ANC señala que el dinero debía estar preparado antes del 26 de abril, mientras ERC indica que los casi seis millones de euros deben recogerse antes del 6 de mayo, ya que en caso contrario "tendrían que hacer frente a embargos de bienes que podrían comprometer seriamente la economía de sus familias".

En la carta, tanto el presidente de ERC, Oriol Junqueras, como la secretaria general, Marta Rovira, han denunciado "la deriva represiva del Estado español no tiene freno y esto lo vemos en forma de prisión, exilio, denuncias, limitaciones a la libertad de expresión y también asfixia económica".

Ambos líderes de ERC advierten a los militantes: "No queremos ni podemos dejar solos" a los encausados "por haber obedecido el mandato del 1 de octubre".