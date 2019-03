ERC ha presentado un nuevo lema de precampaña, "Si tú no vas, ellos vuelven", en alusión a un nuevo intento del líder del PSOE, Pedro Sánchez, de pactar con Ciudadanos, tal y como ocurrió en marzo de 2016, aunque dicho pacto no logró suficientes apoyos y finalmente se repitieron las elecciones generales. ¿El problema? Los socialistas catalanes ya habían usado esta frase exacta en otra campaña.

Así, el lema y la estética elegidos por ERC es una copia de un lema que usado por el PSC en las elecciones generales de 2008: 'Si tu no hi vas, ells tornen' --'Si tu no vas, ellos vuelven'-- aunque en aquel caso los socialistas pusieron las imágenes de Mariano Rajoy, Ángel Acebes y Eduardo Zaplana. Lema, que recientemente han vuelto a utilizar pero con las imágenes de Pablo Casado, Albert Rivera y Santiago Abascal.

📣📣 El #28Abril tingues present:Si tu no hi vas, ells tornen més de dretes que mai.#NoalFrancoeinsteinPassa-ho! 🗣️ pic.twitter.com/xSercnHYWq — Socialistes (PSC) /❤️ (@socialistes_cat) February 16, 2019

Si en 2008 el PSC buscaba movilizar voto para frenar el ascenso del PP --acabó ganando el PSOE las elecciones--, en 2019 ERC busca atraer el voto de la izquierda para evitar ya no tanto que el PSOE gane los comicios, sino que Cs sea el partido clave para la gobernabilidad de España.

Lema complementado con otro

El lema de precampaña de ERC será complementado con otro: "Si nosotros vamos, lo volveremos a hacer", en lo que parece en este caso una alusión a realizar nuevos intentos de conseguir la independencia de Cataluña.

El presidente del grupo de ERC en el Parlament, Sergi Sabrià, ha subrayado que las declaraciones de este pasado fin de semana del ministro de Fomento y secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos, en el sentido de que la su partido prefería pactar con Ciudadanos "desmonta el falso debate sobre el voto útil". Palabras que han irritado a Pedro Sánchez por desvelar el 'doble juego' del PSOE con Ciudadanos.

"La realidad indica que si ERC no es suficientemente fuerte como para condicionar" los pactos postelectorales en el Congreso, "el PSOE tratará de hacer un gobierno con Ciudadanos, lo que sería dramático para Cataluña y probablemente comportaría un nuevo 155", ha alertado Sabrià.