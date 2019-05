El veto de ERC complica la designación de Iceta como senador

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) votará en contra de la designación de Miquel Iceta como senador este jueves 16 de mayo en el Parlament de Cataluña, según ha informado NacióDigital. Su nombramiento como senador es un paso previo necesario para que el primer secretario del PSC pueda ser presidente del Senado, que es el objetivo del Partido Socialista.

Asimismo, la CUP también ha anunciado que votará 'no' a la designación del líder del PSC. En un comunicado este martes, ha advertido de que se está "produciendo una regeneración del régimen del 78, fruto de los resultados del 28-A" y cree que la designación de Iceta como senador es una nueva evidencia.

Todo depende de Puigdemont

Ha recordado que el Senado aprobó la aplicación del artículo 155 y que el PSOE votó a favor, y ha expresado su preocupación por el voto de JxCat, que aún no está definido. En caso de que la formación liderada por Puigdemont se decante por votar 'no' este próximo jueves, Iceta no podrá ser nombrado senador.

Por su parte, Ciudadanos ha informado este martes de que no bloqueará su designación como senador en la cámara catalana. Además, tanto el PSC como los Comuns votarán a favor.