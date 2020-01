ERC amenaza con volver a "ejercer la autodeterminación" si no avanza la mesa de diálogo con el PSOE

Pere Aragonès, vicepresidente de la Generalitat y coordinador nacional de ERC, ha amenazado este sábado al Gobierno de Pedro Sánchez con volver "a ejercer la autodeterminación" en caso de que "no avanzara" la mesa de diálogo entre el Ejecutivo y el Govern.

En su discurso en el congreso de la federación de ERC en Gerona, ha asegurado también que lo harán "con la voluntad de ser más fuertes que nunca, con la voluntad de que esta vez sea la definitiva".

"No depende solo de nosotros"

"No podemos garantizar el éxito de esta mesa porque no depende solo de nosotros", ha advertido sobre los avances en el diálogo entre la Generalitat y el Gobierno.

También ha criticado que la presencia del PSOE en la mesa del diálogo es "más por necesidades aritméticas que por voluntad política".

"No hemos venido a renunciar, hemos venido a ganar la independencia", ha avisado, y ha dicho que si el diálogo en la mesa no avanza, ellos no renunciarán a su proyecto político a través de la autodeterminación.

Sánchez acordó con la formación republicana que, a cambio de la abstención, el plazo de constitución de la mesa de diálogo entre el Gobierno y el Govern sería de 15 días tras conocerse el gabinete, pero el retaso en la formación de Gobierno podría aplazar la citada mesa hasta principios de febrero.