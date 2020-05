ERC amenaza a Sánchez con retirarle su apoyo si no acepta sus propuestas sobre la alarma y el diálogo

ERC dio este martes un ultimátum al Gobierno de cara a la votación de la prórroga del estado de alarma que se realizará mañana miércoles en el Congreso de los Diputados, urgiéndole a aceptar sus propuestas y a no pactar con Ciudadanos: "Hemos presentado enmiendas a la prórroga del estado de alarma y nos mantenemos a la espera. Ellos son quienes deben elegir. Esquerra o la derecha".

"El Gobierno de PSOE y Podemos ha elegido socio, ha decidido apostar de nuevo por Ciudadanos. Esquerra Republicana ha hecho llegar unas condiciones claras y públicas desde el primer momento, pero el Gobierno ha mostrado cuáles son sus preferencias y cuál es su modelo", denunció ERC en un comunicado.

"No queremos entrar en un mercadeo. Ya se ha perdido bastante tiempo. Habíamos pedido unas condiciones mínimas, pero prácticamente no ha habido ningún gesto para intentar llegar a un acuerdo porque parece que ya habían elegido desde el inicio. No queremos más dilaciones. Hemos presentado enmiendas a la prórroga del estado de alarma y nos mantenemos a la espera. Ellos son quienes deben elegir. Esquerra o la derecha", indicó.

Las propuestas de ERC

ERC recordó que sus propuestas son que acabe el mando único y que Cataluña pueda decidir sobre el desconfinamento con el retorno de las competencias, que la prórroga sea máximo de 15 días -algo ya pactado con Ciudadanos- y que se trabaje en la modificación de las otras leyes como la de Salud Pública para evitar aplicar indiscriminadamente el estado de alarma.

Además, el partido pide un permiso retribuido para los padres y madres que deben hacerse cargo de sus hijos como consecuencia del confinamiento, aumentar el margen para los ayuntamientos para poder utilizar el superávit con medidas para hacer frente a la covid-19, y poner una fecha a la mesa de negociación entre el Gobierno español y el catalán.