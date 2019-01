Valls: “Parte de la izquierda habla aquí de fascistas pero apoya en Venezuela a una dictadura que mata”

Manuel Valls ha pedido a la Unión Europea que apoye de manera firme la legitimidad de la Asamblea Nacional de Venezuela y al autoproclamado presidente interino del país, Juan Guaidó.

El candidato a la Alcaldía de Barcelona y ex primer ministro de Francia reclama al PSOE y a la izquierda en general que no pierda “valores, alma y credibilidad” con lo que está ocurriendo en el país sudamericano.

“La socialdemocracia, la izquierda reformista no pueden perder valores, alma y credibilidad en Venezuela”, ha dicho Valls a Vozpópuli. "Parte de la izquierda trata a unos de fascistas aquí y apoya a una dictadura que mata".

“La comunidad internacional tiene que reconocer, como lo ha dicho Felipe González, la legitimidad la de la Asamblea Nacional y al presidente. Y eso lo tiene que decir la Unión Europea claramente para ir a un proceso de elecciones democráticas y libres”, ha añadido.

Felipe González es "una autoridad"

Las reflexiones de Valls sobre Venezuela son el adelanto de una amplia entrevista concedida a este diario que se publicará íntegramente el fin de semana. Valls ha pedido al jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, que esté a la altura de González, al que considera "una autoridad".

El expresidente español ha asegurado que “ningún demócrata sea cual sea su posición ideológica puede aceptar a Nicolás Maduro como presidente legítimo de Venezuela”.

Valls considera que España y Francia tienen que liderar en el seno de la UE el proceso de apoyo a la oposición, “condenando la dictadura, la represión y el caos”. “Claro que es difícil, pero no podemos ser insensibles a lo que está pasando”, ha dicho.

Valls ha lamentado la admiración casi romántica que Hugo Chávez y Maduro han despertado en parte de la izquierda populista europea. Y ha citado expresamente a Jean-Luc Melenchon en Francia y Pablo Iglesias en España.

“No he caído jamás en la admiración del chavismo. No los he visto desde ese punto de vista de una izquierda europea que lo ve de forma romántica o que habla de proceso revolucionario”, ha dicho.

Contra Zapatero

Pero no son sólo Iglesias y Melenchon. Valls tampoco comparte la labor que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ha realizado en Venezuela. Y asegura no comprender sus "motivaciones" en el país.

"El diálogo está siendo utilizado por Maduro para reprimir", ha dicho. "Por supuesto en un proceso de transición el diálogo es imprescindible, pero Maduro no tiene esa voluntad. Es mantener el poder al coste más alto para el pueblo venezolano".

Sobre si los partidos utilizan Venezuela como un asunto de política doméstica, Valls ha señalado que le parece bien que se discuta del tema en España o Francia. Y ha recordado que la comunidad venezolana es muy numerosa en nuestro país.

“Yo siempre digo que es muy importante comportarse en la oposición como si estuvieras en el Gobierno, sobre todo en los asuntos del mundo”, ha dicho. "Tenemos que hablar de esto y dice mucho de los proyectos políticos de unos y de otros”.