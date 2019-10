Almeida: "Veo a Pedro Sánchez de vicepresidente de Pablo Casado"

José Luis Martínez Almeida (Madrid, 44 años), sigue en el discreto antedespacho que ocupara Carmena. No se ha mudado aún al gran espacio que Alberto Ruiz Gallardón se hizo construir en el gran palacio de Cibeles. Un gesto de prudencia y humildad. O quizás, para no toparse de bruces cada mañana con la estampa de la merengona Cibeles. Inconvenientes de ser del Atleti y alcalde al mismo tiempo.

Almeida es laborioso e hiperactivo. Ha perdido cinco quilos desde que está en el cargo. Habla muy rápido, piensa muy deprisa y se mueve con celeridad pasmosa. Tiene la agenda más densa y cargada de todo Madrid. Sigue desplazándose en moto por la ciudad salvo cuando acude a compromisos de protocolo severo. Venera a Pablo Casado y elogia a Begoña Villacís.

-¿Qué se ha encontrado bajo las alfombras de Carmena?

-Lo más sorprendente es que nos habían vendido un milagro de gestión económica, que habían reducido la deuda, que habían aumentado la inversión y todo eso era falso. No se había hecho nada, nos encontramos un incumplimiento de la regla de gasto de 375 millones en estos seis primeros meses del año. Es un hecho que complica notablemente el escenario presupuestario, pero que no duden los madrileños que van a ver rebajada la presión fiscal tal y como nos comprometimos. Fue un engaño a los madrileños. Dejaron firmados convenios que aumentan los gastos de personal en un 12 por ciento, algo inaudito, no hay empresa alguna en España con un incremento de este nivel.

-¿Desaparecerá algún día de nuestras vidas el Madrid Central?

-Hemos cumplido con nuestro compromiso de que antes del 30 de septiembre presentaríamos nuestro plan anticontaminación. Ahora, de forma sorprendente, la oposición nos dice que es una improvisación. Nosotros hemos presentado Madrid 360, una ambiciosa iniciativa que le dice a los madrileños que para abordar el problema de la limpieza del aire, que es fundamental, hay que contemplar no sólo un distrito de Madrid sino los 21 distritos, y hay que incluir alternativas. Tiene que haber prohibiciones, y las hay, y más severas que las que había implantado Carmena. Algunas medidas se adoptarán de inmediato como el establecimiento de las líneas gratuitas de transporte. Hay modificaciones relevantes con relación a Madrid Central, como que circulen los vehículos C con dos o más ocupantes, que se permita el acceso a los parkings, atender a los comerciantes. Para revitalizar toda la economía de la zona necesitamos modificar la ordenanza de movilidad. En suma, a lo largo del primer semestre podemos tener la entrada en vigor de todas las medidas que afectan a Madrid Central.

-El anuncio de peatonalizar Sol ha producido sorpresa.

-Creo que los ciudadanos lo han valorado muy positivamente. Es una medida que ya se estudió en anteriores equipos. La gente es consciente de que es el espacio más emblemático de la ciudad, el kilómetro cero de la nación y es imprescindible abordar una reordenación de la plaza. Todos tenemos una sensación de barullo o de desorden cuando entramos en la plaza. Acometer esa reforma integral junto con la peatonalización completa se va a unir la pronta inauguración de todo el complejo Canalejas va a revitalizar esa zona y nos dará la posibilidad de demostrar lo que siempre hemos dicho. En asuntos de contaminación y aire limpio nadie debe tachar de negacionista a otro, ni se deben adoptar posiciones partidistas o ideológicas sino que han de adoptarse las medidas eficientes y eficaces, y es lo que estamos haciendo.

-Da la sensación de que, con el cambio de color en el Consistorio, la oposición ha desaparecido.

-Está desorientada, es cierto. Pepu Hernández no tiene un conocimiento de la ciudad. Sus declaraciones evidencian que todavía le queda mucho tiempo para conocer los problemas de la ciudad. El compromiso de Pepu con Madrid terminará en el momento mismo en el que el PSOE logre formar gobierno tras el 10-N, circunstancia que ojalá no se produzca. Hay pocas dudas de que a partir de ahí, dejaría Madrid. La gente de Mas Madrid ya vemos que sólo quiere huir de Madrid. Manuela Carmena lo hizo antes del primer pleno y ahora nos enteramos de que las número dos y tres de la lista también se van al Congreso. Esta gente debería decirle a los madrileños porqué cuando asumen un compromiso como el que asumieron lo abandonan tan rápido. En términos democráticos, es evidente que para que haya de verdad un buen gobierno tiene que haber una buena oposición.

-Usted sabe bien lo que es la oposición.

-Desde luego, yo estuve cuatro años trabajando por Madrid en la oposición y renuncié a ofertas profesionales que tuve en ese tiempo porque creo que me había presentado a las elecciones bien para ganar o para estar en la oposición. Ese compromiso es fundamental. Estoy muy orgulloso del trabajo que hicimos en la oposición.

-Ahora parece que es Vox la oposición. Al menos así lo parece tras el episodio de la pancarta.

-Era un minuto de silencio que se convocó de acuerdo con un protocolo que se aprueba por el Ayuntamiento de Madrid. Era un acto por una persona que desgraciada y lamentablemente fue asesinada delante de sus dos hijas. Vox puede no estar de acuerdo con la pancarta, pero lo que no puede es aprovechar las cámaras de televisión para hacer una reivindicación que a unos les parecerá legítima o no, pero es la postura de Vox. Era un acto institucional en el que se seguía un protocolo, con una pancarta que no dice nada denunciable por parte de Vox y era mi obligación hacer lo que hice. Yo tengo un acuerdo de investidura con Vox, pero tenía que hacerlo. Hay otras formas de protestar pero no en esa forma.

-Entonces, sus relaciones con Ortega Smith son buenas en el día a día...

-Son relaciones fluidas entre dos partidos que piensan diferente, pero que sabemos llegar a determinados acuerdos. Por ejemplo, yo espero que podamos alcanzar un acuerdo para aprobar los presupuestos de 2020, porque la alternativa será prorrogar los de Manuel Carmena, algo que creo que nadie quiere. En efecto, mi relación con Javier Ortega Smith es muy fluida.

-Parece que también con Ciudadanos. Mucho mejor que en la Comunidad de Madrid, donde hay choques constantes entre Ayuso y Aguado.

-Desconozco cómo son esas relaciones en el gobierno de la Comunidad de Madrid. Es cierto que aquí partíamos con la ventaja de que Begoña Villacís y yo hemos trabajado durante cuatro años codo con codo, con un empeño común, con apuestas coincidentes, y teníamos un cauce de relación razonable.

-Pero Villacís obstaculizó el proceso de su investidura, hizo muy difícil las negociaciones porque ella quería ser alcaldesa.

-Naturalmente, yo en su posición también lo hubiera intentado. Ser alcalde es un honor y un privilegio y Begoña está perfectamente cualificada para ser alcalde. Una vez superada la investidura, los dos teníamos claro que este es un solo gobierno, aquí no hay dos equipos ni dos gobiernos. Esa es la única forma que podíamos trabajar, la única forma de entendernos. Entre el PP y Cs ha habido discrepancias, puntos de controversia, cierto, pero teníamos claro que las diferencias teníamos que abordarlas entre nosotros, para hacer un gobierno eficaz. Y eso es lo que ha pasado y estoy seguro de que es lo que va a pasar en los 1.350 días que todavía nos quedan de gobierno.

-En las redes circulan denuncias sobre la suciedad de Madrid, que tanto le reprochaba usted a Carmena.

-La izquierda maneja bien las redes sociales, ya es sabido. Lo que me dice la gente en la calle es que es cierto que Madrid no está lo suficientemente limpio y es una observación que yo compartido. Pero también me dicen que se está abordando este asunto en forma diferente, porque ahora hay quinientos trabajadores más en las calles que hace un año. Hemos recuperado técnicas clásicas como el baldeo de las calzadas, que ya no se hacía. Creo que la situación ha mejorado, pero tenemos se trabajar muy duro. Queremos lanzar a partir del primer trimestre del año los nuevos pliegos de limpieza, para que se acomoden a las exigencias que Madrid necesita. Pondremos todos los medios económicos para que, a partir de 2012, nadie pueda decir que Madrid no está lo bastante limpio.

-¿Está contento de cómo funciona Telemadrid?. Aunque no depende a de su negociado, algo le afecta en la conformación de la opinión pública de los madrileños.

-No depende del Ayuntamiento, no. Como servicio público, los políticos lo que tenemos es que respetarlo y tratar de no influir en su línea editorial.

-Movilidad, presupuestos, limpieza...¿qué otro objetivo urgente tiene en su carpeta?

-Hay algo esencial a medio y largo plazo como es la transformación digital del Ayuntamiento. Queremos cambiar la mentalidad de la Administración, convertirla en un proveedor de servicios a los ciudadanos. Va a ser un cambio profundo y muy importante. También queremos crear esa marca Madrid que sabemos lo importante que es en el ámbito internacional. El asunto de la vivienda es otra cuestión candente. La vivienda no se soluciona ni con más intervencionismo, ni con mas leyes, ni con más regulación. Ha habido un incremento de la demanda y los últimos cuatro años se ha producido un estrangulamiento de la oferta. Ya hemos desbloqueado Madrid Nuevo Norte, los desarrollos del sureste, y queremos apelar a la colaboración público-privada para crear miles de viviendas en Madrid.

-¿Cree que habrá sorpresa el 10-N? ¿Es posible un vuelco en las elecciones generales?

-Yo diría que sí por una razón fundamental. Los españoles están cansados de la inestabilidad, de la incapacidad para llegar a acuerdos. De que no podamos formar un gobierno. Tenemos un presidente que llegó hace quince meses y que no ha sido capaz de aprobar unos presupuestos, ha ganado unas elecciones generales y no ha sido capaz de llegar a un acuerdo absolutamente con nadie, ni a la izquierda ni a la derecha. Es culpa suya, tiene esa incapacidad genética que le impide alcanzar acuerdos que no sean adhesiones inquebrantables.

Los españoles, cuando vayan a las urnas, van a valorar lo que ha ocurrido en las autonómicas y municipales y es que el PP e sla única garantía de estabilidad y consolidación de Gobiernos. En el ámbito del centroderecha lo que hemos demostrado es que, si nosotros no estuviéramos, ¿habría gobiernos? ¿Ciudadanos y Vox habrían sido capaces de votarse cruzadamente? No. Además, los votantes que quieren un gobierno que sea fuerte para hacer frente a la crisis o la desaceleración que se barrunta ya, y van a pensar en qué partido ha dado siempre la mejor respuesta. Por eso creo que sí, que habrá un vuelco en las generales.

-¿Se ha moderado Pablo Casado? ¿Se ha alejado del PP sin complejos que usted representa?

-No estoy de acuerdo. El PP transmite el mensaje que siempre ha transmitido. No podemos renunciar a nuestra historia. Se han producido errores importantes pero el balance es positivo. Casado no ha cambiado ni una coma del discurso que siempre ha tenido, el de sentirse orgulloso de lo que ha conseguido el PP. Si renunciamos a los logros de nuestra trayectoria, de nuestros gobiernos, no podemos transmitir credibilidad a los votantes. El 28 de abril se produjo una tormenta perfecta contra el PP con dos partidos que competían en nuestro espectro contra nosotros. Ahora tenemos claro que vamos a exponer nuestro proyecto de estabilidad y moderación, en el que tantas veces se reconocieron los españoles. Habrá que decirle a nuestros rivales electorales que no os equivoquéis, nosotros no somos el adversario. El adversario es la izquierda. No nos ataquéis a nosotros, no vayáis a tratar de desarbolarnos por la derecha, diciendo que si somos unos acomplejados, porque no lo somos. No hagáis lo mismo que hizo Carmen Calvo cuando dijo que el adversario no es Bildu sino la derecha. No caigamos en el cainismo del centroderecha. Y para evitar ese cainismo, el único que puede representar a todo lo que hay en el centroderecha es el PP.

-Si se diera la posibilidad, ¿usted apoyaría un gobierno de coalición con el PSOE?

-Es un escenario que habrá que analizar. Parece inconcebible que los dos grandes partidos no hayan sido capaces de encontrar puntos de acuerdo con mayor frecuencia. La Constitución establece un sistema de mayorías. Pero no hay que olvidar que en 2003 se nos pone un cordón sanitario en Cataluña, pactan en Navarra con Bildu antes que Navarra Suima, pactan con Torra en la Diputación y con los independentistas en 50 municipios de Cataluña. O se abstienen en el Parlamento catalán en la moción contra Torra. ¿Donde quiere situarse el PSOE?. Si Ábalos dice que son el único partido que lleva la E de España. Pues que lo demuestre.

-Por lo tanto, no ve usted a Casado de vicepresidente de Sánchez

-A riesgo de dar un titular, que no quiero dar, lo que sí que veo es a Pedro Sánchez de vicepresidente de Pablo Casado. Todo es posible.

-¿Excesivo optimismo en el PP?

-Las cosas van a mejor. Estos cuatro meses de negociaciones autonómcias y municipales han demostrado que somos los únicos capaces de llegar a acuerdos. Tampoco a mí las encuestas me daban como alcalde, nadie daba un duro por mí salvo Pablo Caasado, que apostó fuerte y me nombró candidato.

-¿Le chirría lo de Ana Pastor?

-Nada. Es un gran activo del PP, ha sido ministra de Aznar y de Rajoy, y representa la amplitud con la que tenemos que actuar en el PP, tanto ideológica y sociológica. Es una mujer muy valorada por los propios y los adversarios.

-¿Qué espera de la sentencia del 'procés'?

-Que se haga Justicia. Es la culminación del triunfo del Estado de Derecho. Un proceso absolutamente ejemplar que se la manejado con criterios absolutamente jurídicos.

-¿Serviría para algo el 155 ahora?.

-Soy partidario de que se aplique la ley de Seguridad Nacional. La sentencia del TC delimita la aplicación del 155 en cuanto a su extensión y aplicación. Tengo claro que el Gobierno de la Generalitat no puede seguirse deslizando por ahí..

-¿Y si al final, las cosas no le salen bien a Casado en las elecciones?

-Creo que Casado ha tenido, todo tipo de obstáculos y que los ha ido superando. Especialmente fue malo, es cierto, el resultado del 28 de abril, pero menos de un mes después demostró la capacidad de recuperación tanto de él como del partido. Creo que Pablo está en mejor posición para abordar estas elecciones y también estoy seguro de que, sea cual sea el resultado del 10-N le dejará un liderazgo indiscutible.