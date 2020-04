Javier Maroto: “En este Gobierno han mentido todos los ministros”

El portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto (1972), está pasando la epidemia de coronavirus en su vivienda alquilada de Sotosalbos (Segovia) de la que tanto se habló tras su polémico empadronamiento. Paradojas de la vida, ahora ninguno de sus vecinos -apenas un centenar- está contagiado, así que se felicita por aquella decisión. Eso sí, vive muy preocupado con la dificultad de están teniendo núcleos urbanos como el suyo para que lleguen los pedidos de comida que se hacen por Internet.

¿Le sorprende que Sánchez y Casado lleven 12 días sin hablarse?

No me sorprende. Es un escándalo. Todos los líderes europeos están consolidando su reputación entre la población que gobiernan menos Sánchez. No se puede hacer peor en una crisis. No se puede improvisar tanto ni faltar tanto a la verdad porque le han cazado mintiendo. Y no se puede ejercer el gobierno con más soberbia como lo está haciendo Sánchez.

¿Puede abundar en ello?

El hecho de que Sánchez diga que sus socios le han dejado tirado y que la aprobación de toda esta crisis depende del PP y a la vez no haya tenido, aunque sea por decoro o guardando las formas, llamar al presidente del PP para decirle ‘qué tal estás’ y ‘me tienes que apoyar todo esto’ es un ejemplo de soberbia que no habíamos visto en la política. Ni siquiera llama al partido del que depende toda la crisis para que los decretos se puedan aprobar. Así que no es una sorpresa, es una anomalía democrática. Sánchez, además de ineficaz y lento, es soberbio.

Pero, ¿no hay comunicación a otros niveles?, ¿en segundos o terceros escalones?

En una crisis como esta, el liderazgo se demuestra precisamente porque las cabezas de las organizaciones políticas mantengan una interlocución. Es completamente irrelevante que yo tenga una relación o no con el portavoz del PSOE en el Senado (Ander Gil). Cuando se trata de una situación de estado de alarma, el presidente del Gobierno está obligado a hablar con quien tiene que respaldar las medidas. Y también con los afectados.

¿A quién se está refiriendo?

Si alguien ha sido olvidado, son los autónomos. Es inaudito que un colectivo tan vulnerable, tan frágil, con un tejido económico que afecta a millones de familias haya sido olvidado en las prioridades de Sánchez.

El ministro José Luis Ábalos y número dos del PSOE habló el jueves de unos nuevos Pactos de la Moncloa. ¿El PP se abriría a explorar esta vía, que todo el mundo entiende como un acuerdo para los Presupuestos de 2020?

Lo que pido es que no tome el pelo ni a la gente ni a los líderes políticos ni a las organizaciones económicas. ¿Cómo va a haber un Pacto de la Moncloa si ni siquiera Sánchez llama a los líderes de los partidos con los que tiene que hablar?

¿Qué cambiaría el PP de los últimos decretos de los que se ha desmarcado?

Hay cuestiones en el fondo y en las formas. Empiezo por las formas. Es completamente intolerable que se aproveche la crisis del coronavirus y los decretos del Consejo de Ministros para, de rondón, colocarnos a Iglesias en el CNI o aprobar los indultos para los presos independentistas. Es inaudito que un Consejo de Ministros declare el cierre total y publique el decreto más tarde de cuando empieza la jornada de noche del día siguiente. Es inaudito que se haga un cierre total sin hablar con Lorenzo Amor, el presidente de la asociación de autónomos, y que simplemente se cuente a Garamendi que se va a hacer sin ningún tipo de búsqueda de alternativa.

¿Y en cuanto al fondo?

Nos preocupa muchísimo que la ideología de Pablo Iglesias sea la que está impregnando las medidas del Gobierno. De Iglesias, si algo sabemos de él, es que es capaz de prometer todo sabiendo que no se puede pagar. Y eso es terrible. Que Iglesias esté tomando las medidas económicas de este Gobierno es un descalabro. Sin duda.

A cero ingresos, cero impuestos

¿Qué proponen como alternativa?

Voy a poner un ejemplo claro y concreto de una medida que nosotros hemos propuesto. No entendemos que la medida para los autónomos sea permitirles créditos sin intereses durante la pandemia y que luego tendrá que devolver. Los autónomos no tienen ingresos para devolver esos préstamos, aunque no tengan intereses. Cuando un autónomo tiene cero ingresos, debe tener cero impuestos. Así que proponemos eliminar los impuestos y las cuotas a los autónomos hasta que puedan ejercer de nuevo.

¿El PP está reclamando la salida de Iglesias del Gobierno?

Queremos que las medidas económicas de este Gobierno no las dicte Iglesias y pedimos que las medidas que van a ser necesarias después de superar la crisis sanitaria y social no tengan a Iglesias como cerebro económico de esta operación porque entonces España va a ir a un barranco económico que va a llevar su nombre.

España está pasando por su peor crisis en la democracia y tenemos el peor presidente de la democracia. Y es una pena que a España le haya tocado Sánchez en su peor momento de crisis sanitaria"

¿Cree que alguien debería haber dimitido por el fiasco de los test defectuosos traídos de China?

La mentira es la peor cualidad de un político, incluso es peor que la ineficacia. Y en este Gobierno han mentido todos los ministros. Se ha mentido cuando se dijo que no se conocía que había síntomas evidentes para evitar concentraciones como las del 8-M en Madrid. Se dijo que se desconocía y se ha probado que había informes de la OMS y que los congresos de médicos se estaban cancelando. Se ha mentido con el fiasco de los test comprados en China. Y se sigue haciendo porque conocemos también el nuevo material que es erróneo. Se miente permanentemente en un Gobierno pensando que no tiene consecuencias. Sánchez es un político ineficaz y que ha mentido. Él y todos sus ministros.

¿Y no piden responsabilidades políticas por ello?

En este momento, nosotros no vamos a actuar como hizo el PSOE en la crisis del ébola cuando sólo había dos fallecidos, una contagiada y un perro que hubo que sacrificar. Entonces hubo 24 manifestaciones delante de las sedes del PP y peticiones de dimisión de todo el mundo. Nosotros, ahora, nos ponemos del lado de los españoles que reclaman altura de miras y política de Estado. Ya habrá tiempo, y desde luego va a haberlo, para pedir y depurar responsabilidades políticas, administrativas y judiciales con los responsables de esta crisis que no es el coronavirus en sí, sino la gestión en los tiempos y las formas en esta crisis. El coronavirus afecta a todo el planeta y se está agravando en España de forma considerable por la ineficacia del Gobierno en las decisiones o en la tardanza de esas decisiones.

Al hilo de lo que dice, ¿el PP se plantea ir a los tribunales?

Como digo, estamos en tratar de colaborar con las medidas que son necesarias. Pero en algunas de ellas, el Gobierno está llegando tarde. Fue Ayuso la que habló de cerrar colegios y el Gobierno le dijo que no lo hiciera por alarmismo. El Gobierno de Murcia pidió el cierre total y recibió una carta del Gobierno para que no lo hiciera el mismo domingo que después Sánchez dijo que lo iba a hacer. El Ayuntamiento de Madrid pidió que se cerrase la construcción y se le dijo que eso no era posible. En otras medias, el Gobierno ha ido por libre con medidas que son claramente destructivas para el tejido productivo de nuestro país en los próximos meses. Vamos a exigir responsabilidades, sin duda. Pero ahora no toca hacer más que propuestas en positivo y colaborar en aquellas en las que el Gobierno pueda rectificar o llegar a tiempo.

Una de las medidas que pide el PP es banderas a media asta y duelo nacional. ¿Os ha explicado el Gobierno por qué no quiere extenderlo a toda España?

No, desconocemos las razones. Es un buen ejemplo para escenificar que esto se arregla levantando el teléfono y hablando. No puede ser que el presidente del Gobierno actúe como si tiene la mayoría suficiente. España está pasando por su peor crisis en la democracia y tenemos el peor presidente de la democracia. Y es una pena que a España le haya tocado Sánchez en su peor momento de crisis sanitaria. Eso no lo podemos evitar porque es derivado de un resultado electoral, pero es así y tenemos esa sensación que es compartida por muchísimos ciudadanos, voten a quien voten.

De las medidas de confinamiento, ¿el PP ve necesario suavizar o agravar alguna?

Las decisiones del confinamiento se tienen que tomar en base a los datos para evitar el colapso sanitario y yo no dispongo en este momento, que el Gobierno sí tendrá, para esa decisión. Hay que dejar claro que cuando el Gobierno toma decisiones basadas en la prioridad de evitar el colapso sanitario, el PP ha estado apoyando, de momento, todo lo que Sánchez ha hecho. Pero hemos dicho que no vamos a seguir apoyándolos si las cosas no cambian. Entre otras cosas, en materia económica.