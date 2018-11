Imbroda: "El PSOE andaluz ya no genera oportunidades para los demás sino que las tutela”

Javier Imbroda (Melilla, 1961) dice estar cada vez más convencido de su salto a la política. El ex seleccionador nacional de baloncesto es el cabeza de lista de Ciudadanos por Málaga en las elecciones andaluzas del 2-D.

Imbroda ha trasladado al discurso político una dialéctica deportiva que funciona muy bien. En sus mitines nunca faltan las palabras equipo, convicción y sobre todo victoria. Ganar. A Imbroda le gusta comparar las encuestas en Andalucía con el partido entre España y Estados Unidos del Mundial de Indianápolis 2002. España ganó contra todo pronóstico. Él era el entrenador.

"Sé que hay una resignación en el ambiente porque parece que es imposible ganarle al PSOE, pero me he enfrentado a muchos imposibles y sé que se puede superar", dice en una entrevista con Vozpópuli.

Recta final de la campaña. ¿Qué sensaciones tiene para el 2-D?

Me estoy sintiendo muy ilusionado. Cada vez estoy más convencido del paso que he dado, porque me costó mucho darlo. Me siento más cómodo y puedo aportar mis conocimientos y experiencia de una trayectoria vital y ponerlas al servicio de los andaluces. Quiero hacer un servicio público a la comunidad y marcharme a casa. Este es un poco mi plan vital. Creo que vamos a llegar muy bien al 2-D. El equipo en esta ultima semana va a dar el último sprint. Sé que hay una resignación en el ambiente porque parece que es imposible ganarle al PSOE pero yo me he enfrentado a muchos imposibles y sé que se puede superar.

En Málaga podrían hasta ganar...

En Málaga me conocen. La gente sabe de dónde vengo. Y conocen mi recorrido en la alta competición, la empresa y la docencia. La gente sabe que soy una persona normal, que soy uno de los suyos. Lo que digo es que las encuestas, los sondeos forman parte del paisaje de la política, de los medios... Pero nosotros salimos a ganar. Siempre voy a salir a ganar porque además estoy convencido del proyecto que estoy representando. El cambio empezó en 2015 con Juan Marín en el Parlamento. Y va a culminar el día 2 de diciembre.

El crecimiento de Ciudadanos que detectan todas las encuestas se puede interpretar como un aval al pacto que el partido naranja firmó con Susana Díaz. ¿Por qué no hay margen para repetir ese acuerdo?

No es fácil acordar con alguien que te engaña, que no cumple. No es fácil. Esto es muy comprensible. Si tu llegas a un acuerdo, firmas y la otra parte llega un momento que dice aquí me planto, ¿qué pensarías? El que te engaña una vez la culpa es suya, el que te engaña dos veces la culpa es tuya.

¿Por qué el PSOE ha gobernado 40 años Andalucía?

El PSOE ha sabido interpretar muy bien la idiosincrasia de Andalucía. Cuando entran a gobernar a principios de los 80 había una Andalucía maltrecha. Ellos supieron avanzar y dar cierto bienestar a una comunidad que estaba bastante mal. Pero creo que se han pasado. En vez de generar oportunidades para que otros las desarrollen, han tutelado estas oportunidades y han ido tejiendo unas redes clientelares en estos 40 años difíciles de superar. En segundo lugar, el PP no ha sabido dar en la tecla. El PP no ha sabido leer la realidad de Andalucía, no ha tenido la sensibilidad de interpretar cuales son los deseos de los andaluces. Por eso Ciudadanos es una alternativa real por primera vez. El PP después de 40 años no lo va a ser. El PSOE está agotado. Ahora sí que hay una alternativa real, que es Ciudadanos.

¿Qué le gustaría aportar como futuro diputado del Parlamento andaluz?

Nosotros vamos a salir a ganar. Así que a lo mejor estamos en el gobierno. Pero en cualquier caso hay tres cuestiones fundamentales que me gustaría hacer. La regeneración democrática de las instituciones para que los ciudadanos confíen y vean en las instituciones un apoyo y no un enemigo. En segunda lugar, es fundamental un plan andaluz de educación, igual que en Sanidad e igual que en Justicia. Yo pondría en mano de los profesionales de la Educación, la Sanidad y la Justicia cómo planificar y cómo resolver la cantidad de problemas que hay en estos sectores. Hay que despolitizar estos sectores. Y en tercer lugar mercado laboral, que sin ninguna duda es una asignatura pendiente en una comunidad donde hay tanto talento y tanto esfuerzo, y parece difícil de explicar que tengamos la mayor tasa de paro en España.

Ahora que conoce la política por dentro. ¿Le ha sorprendido algo?

No he tenido más remedio en mi casa que hablar de política, porque mi hermano mayor, el presidente de Melilla Juan José Imbroda, es un hombre de una enorme trayectoria, una referencia en el PP y el mejor presidente que ha tenido Melilla. Siempre he pensado que la política es un oficio noble, pero desgraciadamente ha dado cobijo a personas que han visto en ese oficio noble un medio de vida y no un servicio público. Y eso es lo que estamos viviendo. Y eso provoca que los ciudadanos se alejen de la clase política. A la política hay que llegar a servirla, no a servirse.

¿Alguno de sus jugadores le ha dicho que estaba loco?

Me lo ha dicho mucha gente. Lo que más me llamó la atención es cuando me lo dijo una persona que lleva casi 30 años en la política. Voy a reservarme el nombre. Y me dijo Javier cómo te has metido en esto. Y me quedé mirándola y le dije tú por qué no te sales. Es una decisión meditada, con responsabilidad y para servir a los andaluces desde un servicio público. No a servirme de ellos.

¿Por qué Ciudadanos?

A Ciudadanos me atrajo Albert Rivera hace varios años. Me llamó mucho la atención cómo un chico tan joven, con un partido recién creado estaba siendo un bastión constitucionalista en Cataluña. Y estando en Cataluña, sin haber dado el salto nacional, estaba defendiendo la igualdad de todos los españoles. Aquello me llamó la atención, porque el PP y el PSOE habían tirado la toalla hace mucho tiempo y se pusieron en manos del nacionalismo. Cuando dan el salto nacional se postulan como un partido liberal, reformista, moderno, abierto y global. Era mi sitio.

Usted como seleccionador nacional ha convivido con jugadores de todas las comunidades: catalanes, madrileños o vascos. ¿Por qué esa convivencia –y usted corrige si me equivoco- que parecía tan sana es tan difícil para el país? ¿Se equivocan los políticos?

El deporte español da grandes lecciones a la política. Y una de ellas es que juntos, unidos, somos campeones del mundo. Separados seríamos mediocres. El deporte español ha enseñado esto tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Y yo que he tenido el privilegio de estar siete años en la selección española y representarla en olimpiadas, campeonatos del Mundo y campeonatos de Europa puedo decir tranquilamente que la convivencia de los jugadores de todos los rincones de España era fantástica y que todos luchábamos para que nuestra selección española fuera competitiva y ganadora. Y lo conseguimos. Y eso es una enorme lección para la vida política.

¿Qué lección del banquillo es la que más le ha servido en política?

Cuando estás en una posición de toma de decisiones, vives rodeado de gente. Un equipo de gente muy cualificada en distintos aspectos. Pero la decisión ultima es tuya. Y la victoria tiene muchos padres pero la derrota solo uno. Tienes que aprender a convivir con esa presión y con esa incomprensión. Es la soledad de la decisión. Y en esa decisión estás solo. Te pagan por eso también y todo el mundo espera de ti la mejor de las decisiones, pero eres consciente también que estás en el punto de mira o estás en una diana donde apuntan todas las flechas, incluidas las envenenadas.

Y en la política se siente un poco así.

Todavía no he tenido mucho tiempo. Llevo tres o cuatro meses. Pero tiempo suficiente como para saber cómo se mueven los rivales.

¿Tan mal se portó el PP con usted?

Ellos hacen un ofrecimiento que yo agradecí, y estaba encantado de hablar con ellos. Pero había tomado una decisión y lo único que les pedí es que respetasen esa decisión. Eso se filtró por las circunstancias que fueran y por quién fuera. Y esa segunda parte ya no fue tan agradable. Entonces negaron la mayor. Creo que les faltó elegancia.