García Egea: "La nueva normalidad no puede ser un estado de alarma permanente"

Teodoro García Egea (Cieza, 1985) ha sido padre por segunda vez durante la pandemia de coronavirus y sigue instalado en Murcia con su familia, así que sólo viaja a Madrid para las reuniones imprescindibles en Génova y los plenos en el Congreso. Ansía poder salir en familia a pasear, pero aún no sabe cuándo.

P. ¿Qué posibilidades hay de que el PP apoye la prórroga del estado de alarma?

R. La verdad es que Sánchez se ha acostumbrado a gobernar bajo el estado de alarma. No vemos ningún tipo de esfuerzo, sino que parece como si Sánchez estuviera cómodo con el estado de alarma mientras los españoles están confinados en sus casas. Parece como si suspender el Portal de Transparencia, gobernar por decreto, suspender las sesiones de control cuando considere como es el caso del próximo miércoles, acortar los trámites para la contratación de material sin dar cuentas a nadie, no remitir la información en plazo a las preguntas que hace la oposición... todo esto se está permitiendo bajo la excusa del estado de alarma. Y nosotros quisiéramos que el señor Sánchez nos explicara por qué tiene que seguir aplicando las sucesivas prórrogas y en base a qué.

Fue el último en darse cuenta de que había que aplicar el estado de alarma y parece como si vuelve a ser el último en enterarse de si hay que levantar o no el estado de alarma. Le pedimos un poco más de diligencia y sobre todo, que aquellos que hemos venido apoyando las medidas sanitarias, no sólo el PP sino también otros partidos como el PNV, pues no nos enteráramos por la prensa.

P. Al hilo de lo que dice, hay juristas que dicen que la 'desescalada' se podría hacer sin estado de alarma, ¿qué opina?

R. Parece que Sánchez busca más que la efectividad de las medidas, la comodidad de su Gobierno. Sin el estado de alarma, quizás tendría que dar más explicaciones y tendría que estar más pendiente de lo que ocurre realmente. Sánchez debería atender las demandas de la oposición y nosotros le vamos a exigir que ponga encima de la mesa todos los informes que aconsejan, si así sea, prorrogar o no el estado de alarma.

P. A falta de unos días para el debate y votación en el Congreso, ¿el PP ve difícil seguir apoyando el estado de alarma?

R. La nueva normalidad no puede ser un estado de alarma permanente. Aunque lo cierto es que nosotros siempre hemos dicho que las medidas sanitarias van a contar con nuestro apoyo. Por lo tanto, queremos y exigimos saber en qué términos el Gobierno de Sánchez va a prorrogar este estado de alarma. Y de forma clara, en qué circunstancias y, sobre todo, que esto vaya ligado, en el caso de que así lo decida, cuestiones muy concretas.

Por ejemplo, el jueves se cobró a los autónomos la cuota de abril. Se le sigue exigiendo a la gente que se apunte a un ERTE pero no se están pagando y un plan económico como el de Sánchez, basado en que los ERTEs son despidos masivos pues no puede ser aprobado por un grupo político como el PP, que está demostrando que allí donde gobierna hay certidumbre. Por lo tanto, vamos a esperar a conocer el texto del decreto, aunque sea por la prensa.

P. Por lo tanto, ¿no descartáis pasar a la abstención o, incluso, al 'no'?

R. Todas las opciones están abiertas y en este momento, Sánchez ha asumido que esa nueva normalidad viene asociado a un estado de alarma permanente. Nosotros creemos que si el Gobierno es incapaz de sacar a España de esta crisis, pues debe tomar ejemplo de los modelos que han funcionado a nuestro alrededor. Los españoles necesitan fechas y certezas, no propaganda. Porque lo que estamos viendo no es un plan, es un conjunto de globos sondas y eso no es un plan.

Cuando uno pide pactos, pero gobierna por decreto, como es el caso de Sánchez, pues el desastre en la gestión está servido"

P. ¿Cómo haría el PP la 'desescalada'?

R. Nosotros hemos hecho propuestas interesantes. No tiene sentido que estemos en casa confinados más de un mes y cuando empezamos a salir a la calle, nadie le hace el test ni siquiera a los sanitarios. Esto no es de recibo. Hemos tenido más de un mes para acopiar test. Y hay muchos ayuntamientos del PP que van a empezar a hacer test a la población y a la gente que está en primera línea como del sector servicios. Será a partir del próximo lunes y los ayuntamientos empezarán a hacer test sus trabajadores y también a la gente que está en primera línea porque se han acopiado de ellos y han tenido que buscarse la vida ante la inacción de ese mando único del Gobierno central, que al final ha resultado ser un fiasco.

Por tanto, no se puede engañar a la OCDE con los test. No se puede engañar a la UE con el déficit y no se puede engañar a los españoles con todo. Así que, primero, los test. Segundo, los ERTEs hay que prolongarlos más allá del estado de alarma. Al día siguiente de levantar el estado de alarma, la demanda no va a volver a lo que era antes y, por tanto, las empresas necesitan un período paulatino para adaptarse. Y tercero, durante el estado de alarma no se paga impuestos. Cero ingresos, cero impuestos. Esas son las tres condiciones que todos deberíamos cumplir.

Además, también se debería utilizar la tecnología para evitar el contacto en las salidas de la población. En su momento conocimos que el Gobierno estaba discutiendo algún tipo de aplicación tecnológica, pero nunca más se supo. Creemos que es buena esa tecnología para evitar que las zonas comunes se conviertan en un foco de contagio.

P. ¿Cómo es posible que Portugal haya decretado el levantamiento del estado de emergencia y España no?, ¿o que países de nuestros entorno tengan planes concretos de vuelta a la normalidad y España sea la última?

R. El plan que nosotros propusimos es el que se está llevando a cabo en Portugal. En España necesitamos tres cosas: salvar vidas, salvar empleos y salvar las libertades de los españoles. En Portugal no tienen a un señor como Pablo Iglesias de vicepresidente. Allí, el primer ministro (el socialista Antonio Costa) ha consensuado con el jefe de la oposición todas las medidas antes de darlas a conocer. En Portugal han tomado medidas económicas consensuadas con el líder de la oposición y no se han radicalizado como lo han hecho aquí.

El ejemplo de Portugal es, precisamente, el contrario al de España. Por eso, a pesar de ser limítrofes en cuatro CCAA, estamos viendo como tienen unos números de contagios y de fallecidos que no llegan ni al 10% de los españoles. Por eso, cuando uno habla con la oposición, consensúa las medidas y busca el bien común suelen salir bien las cosas. Y cuando uno pide pactos, pero gobierna por decreto como es el caso de Sánchez, pues el desastre en la gestión está servido.

P. El jueves se ha conocido una iniciativa parlamentaria conjunta de PP y Vox que ha sorprendido porque no había prácticamente precedentes. ¿Por qué en este momento?

R. Ha sido una coincidencia dentro de la Junta de Portavoces (del Congreso) y por ser eficientes, se ha hecho así. Cuando uno coincide con algún otro partido político, sea en el espectro que sea, es bueno que se visualice y se desarrolle. Pero el PP es distinto que Vox porque, a la vista está, no coincidimos en muchos asuntos y podemos coincidir en otros como este.

P. ¿Pero no se estaba negociando desde hace tiempo?

R. No, es una coincidencia puntual dentro de la actividad política parlamentaria como en su momento también presentamos algún recurso de anticonstitucionalidad con Ciudadanos. Durante esta legislatura también hemos pedido comparecencias con Cs conjuntamente e, incluso, informes.

P. Pero lo novedoso es que sea la primera vez con Vox.

R. Bueno, para todo siempre hay posibilidades para coincidir.

P. También lo digo porque el miércoles Cayetana Álvarez de Toledo defendió a Vox de los acusaciones de Iglesias y parece el inicio de una alianza entre ambos partidos.

R. No, en principio la alianza que estamos fortaleciendo es con nuestras bases, con alcaldes como Almeida y los 2.800 que tenemos por toda España. Con el resto de fuerzas políticas tenemos una relación normal, en especial con Ciudadanos y con Vox. No tanto con otros que están más distantes, pero con Cs tenemos una relación mucho más estrecha que con Vox debido a que estamos gobernando en muchos ayuntamientos y CCAA. Esto (con Vox) es una coincidencia que puede llamar la atención pero que entra dentro de la normalidad parlamentaria.

P. Esperanza Aguirre o José Manuel García-Margallo abogan por un Gobierno de concentración en el que no estén ni Podemos ni Vox. ¿El PP se abriría a este escenario si hubiera un movimiento de Sánchez a la hora de prescindir de su socio principal?

R. Siempre que me plantean un Gobierno de concentración creo que tenemos que basarnos en que la persona que reciba la confianza, el encargo de reconstruir España, tiene que tener una cierta credibilidad. De las dos alternativas que existen para reconstruir España, el único que tiene intacta su credibilidad es Pablo Casado y, por tanto, todo lo que no pase porque Casado sea el que lidere la reconstrucción no entra dentro de lo que yo consideraría algo lógico.

Alguien como Pedro Sánchez, que ha traicionado hasta los que le apoyaron, no me parece alguien que sea capaz de liderar ningún tipo de reconstrucción. Alguien que considera que sus ministros pueden enterarse por la prensa de las medidas que anuncia un Gobierno o que un día puede dormir tranquilo sin Iglesias y al día siguiente le da cabida en su Gobierno, al final la crisis a la que nos enfrentamos es tan gorda, importante y decisiva que me lleva a pensar que España va a sobrevivir a Sánchez, pero el PSOE no.

La comisión para la reconstrucción tendrá que debatir, poner negro sobre blanco, todas las cuestiones que están amenazando al bienestar de la economía española y al empleo

P. En la comisión para la reconstrucción, el Gobierno no quiere que se fiscalice su actuación durante la crisis, sino mirar a futuro. En opinión del PP, ¿quién debería desfilar por dicha comisión?

R. Para poder construir el futuro, necesitamos saber cuál es la situación actual. En este momento no podemos seguir mintiéndonos, hacer trampas al solitario cuando a Sánchez, en Europa, le dan una noticia y no viene e informa claramente. Cuando estamos en un riesgo claro de que exista un rescate a la economía española y Sánchez no informe de ello al Parlamento, pues al final esa comisión tendrá que debatir, poner negro sobre blanco, todas las cuestiones que están amenazando al bienestar de la economía española y al empleo.

Por tanto, tendremos que mirar al pasado, ver lo que se ha hecho mal. Tendremos que mirar a lo que durante el estado de alarma se podía haber hecho mejor y, por supuesto, la reconstrucción. Pero en este momento, en esa comisión deben tener cabida no solo los responsables políticos, sino la sociedad civil, los que levantan todos los días la persiana. La comisión parlamentaria debería hacer lo que Sánchez no hace: tener contacto con la vida real.

P. El PSOE ha propuesto a María Luisa Carcedo como presidenta de esa comisión. Vosotros a Ana Pastor. ¿Cómo va a terminar este duelo entre exministras de Sanidad?

R. Lo cierto es que cambiaron a Carcedo por el ministro (Salvador) Illa. Supongo que en este momento, cualquier persona que está en el Gobierno piensa que lo podía haber hecho mucho mejor durante el estado de alarma. No vamos a pronunciarnos sobre candidatos de otros partidos, pero Pastor gestionó con éxito la crisis anterior del ébola, es médico y alguien muy preparada, que conoce la técnica parlamentaria y que ha demostrado en su paso por el Congreso que saber ganarse el respeto del adversario. Por tanto, es la mejor candidata.

El PSOE ha propuesto a otros y nosotros vamos a seguir manteniendo nuestra mano tendida para que acepten a Ana Pastor. Por cierto, si Sánchez ofrece la mano e Iglesias tanto habla de tender la mano, pues un buen momento para demostrarlo es aceptar a Ana Pastor como presidenta.

P. ¿Hay alguna posibilidad de que de esta comisión para la reconstrucción salgan las bases de un apoyo del PP a los PGE de 2021?

R. Nosotros hemos hecho una serie de propuestas económicas que chocan frontalmente con la percepción que tiene el Gobierno. Hemos dicho que los autónomos no tienen que pagar cuota, que hay que bonificar el sueldo de la gente que está en primera línea como policías y guardias civiles con el sueldo bruto, y que dote a las CCAA y deje gastar el superavit a los ayuntamientos en políticas sociales. A día de hoy, no conocemos las intenciones del Presupuesto, tendrán que llevarlo al Congreso y las medidas que consideremos acertadas y buenas para España, diremos que sí. Y las que consideremos negativas, votaremos que no.

Hasta ahora, lo que sabemos del Presupuesto es que van a subir brutalmente los impuestos a a las clases medidas. Para eso, no vamos a votar unos PGE. Ya se lo adelantamos a Sánchez. Si presentan unos PGE en los que se bajan impuestos, eliminan sucesiones y donaciones y hacen que las clases medias tengan menos cargas impositivas, pues los analizaremos con calma.

P. ¿Cómo va la denuncia que anunciasteis contra TVE por el programa infantil en el que se mofaban de Rajoy?

R. Tendrán que dar cuenta por ello. Estamos redactándola en estos momentos. Escuchamos atentamente las disculpas de distintos miembros del Gobierno, pero en cualquier caso, que el Gobierno se disculpe por un contenido que se emite en TVE lo que hace es que estén reconociendo que el control sobre determinados programas es total.

P. Entonces, ¿seguís adelante?

R. Sí, vamos a pedir explicaciones en cada instancia conforme vaya avanzando el proceso. Estamos analizando bien dónde es el lugar adecuado para que el Gobierno tenga que dar explicaciones. Porque hemos visto que durante el estado de alarma no se han dignado a responder preguntas o contratos que están adjudicando sin mediar ningún tipo de información. Por lo tanto, todo esto lo vamos a llevar ante el órgano correspondiente. Hay cauces previos (de conciliación) a los que se puede acudir previa a la denuncia judicial y si no se atienden, pues acudiremos a la denuncia.

P. ¿Cómo habéis encajado el expediente policial que se le ha abierto a Mariano Rajoy por saltarse el confinamiento?

R. Animaría a la Delegación del Gobierno, al ministro (Fernando Grande) Marlaska y a las personas que se encargan de esto dentro del Gobierno que investiguen también si el vicepresidente del Gobierno (Pablo Iglesias) se ha saltado la cuarentena y los protocolos. Incluso, el presidente habiendo estado en contacto claramente con personas que han dado positivo por coronavirus. Me gustaría que se derivase alguna responsabilidad por este asunto siempre que se investigue a todo el mundo por igual.

Si se demuestra que se ha investigado a una persona por ser del PP y no al vicepresidente segundo o al presidente del Gobierno por el cargo que ocupan, estaríamos ante una conducta prevaricadora y, por tanto, la autoridad correspondiente tendría que responder.

P. ¿Qué será lo primero que haga cuando se pase el confinamiento?

R. Uno siempre tiene muchas prioridades pero, al final, muchos españoles echan de menos algo básico. Tengo un bebé de un mes y todavía no he podido salir a pasear los cuatro miembros de la familia juntos. Es lo primero que haremos y con eso me doy por satisfecho. Todo lo demás, vendrá poco a poco.