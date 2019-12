Dolors Montserrat: "Sánchez ha elegido que España dependa de delincuentes"

Dolors Montserrat (San Sadurní de Noya, 1973) es la jefa de la delegación del PP en el Parlamento Europeo en una legislatura que empieza complicada, tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la inmunidad de Oriol Junqueras y los beneficios que se les ha dado a Carles Puigdemont y Toni Comín. La política catalana afirma con firmeza que el PPE está unido en este asunto y desliza una crítica al presidente de la Eurocámara, David Sassoli, por haber dejado acceder tan rápido a estos dos últimos a la sede de la institución europea en Bruselas.

¿Se esperaba esta sentencia del TJUE?

Nunca acostumbro a opinar sobre las sentencias. Las respeto y lo que diría es que Junqueras sigue siendo un delincuente condenado por la Justicia española. La decisión del TJUE en ningún caso cambia la realidad de la condena de cárcel de Junqueras por atentar contra la democracia en España y, por supuesto, por malversar dinero de los catalanes. Por tanto, es una cuestión entre dos tribunales. El Supremo pidió una cuestión de prejudicialidad y el TJUE ha resuelto, pero sobre una cuestión procesal que no afecta para nada en la sentencia del 1-O. Ahora hay que dejar que el Supremo haga su trabajo y que interprete y aplique esta sentencia. Pero tenemos claro que Junqueras sigue condenado por la Justicia española porque es una sentencia firme. Inmunidad no significa impunidad ni excarcelación.

¿Cree que el presidente del PE ha sido muy rápido a la hora de permitir a Puigdemont y Comín acceder a la institución y a la acreditación provisional?

Él dijo en el pleno del Parlamento Europeo que pediría un informe a los servicios jurídicos de la Cámara. Hoy (por el pasado viernes) no tengo conocimiento aún del informe que ha pedido. Por tanto, sin este informe, encuentro precipitada la decisión. Estos dos señores siguen fugados de la Justicia y su único camino es responder por sus delitos ante los tribunales españoles. Ahora bien, ayer (el pasado jueves) dijo el presidente (David Sassoli) que habría un informe de los servicios jurídicos sobre cómo aplicar esta sentencia y ya hemos visto que les han dado unas credenciales provisionales, no las definitivas. Por tanto, encuentro precipitado que sin el informe se les haya dejado pasar dentro.

La siguiente etapa puede ser la petición de un suplicatorio por parte del Supremo. ¿Cómo se están preparando y cuánto tiempo podría tardar una decisión del pleno del PE?

Es difícil decir el tiempo, pero el PP somos el freno al independentismo, al separatismo. Hemos liderado la defensa de España y del Estado de derecho en Europa y en España. Por ejemplo, lideramos la revisión de la euroorden en Europa, no sólo la iniciativa sino que el ponente es nuestro eurodiputado Javier Zarzalejos. Sobre la inmunidad, en el PP vamos a ser firmes y rápidos para que se levante la inmunidad de Puigdemont y por tanto que pueda responder de sus delitos ante la Justicia española.

Pero entonces, ¿no tienen un previsión de cuánto tiempo puede tardar ese proceso?

Soy partidaria de dejar que actúe el Supremo, que haga su trabajo, confiamos plenamente en el Poder Judicial, en el buen trabajo que han hecho los magistrados españoles en la defensa del Estado de derecho y en el cumplimiento de las sentencias. Por tanto, el Supremo es el que tiene que pedir el suplicatorio, pero que los españoles tengan la convicción y la tranquilidad de que el PP vamos a defender con firmeza y rapidez el Estado de derecho y, por tanto, del levantamiento de esta inmunidad de Puigdemont.

¿Cómo se ha recibido en el Partido Popular Europeo la noticia de la sentencia de Junqueras y sus beneficios en Puigdemont y Común de cara a ese suplicatorio?, ¿hay un cierre de filas en el PPE?

Somos un partido unido, siempre fuerte porque defendemos unos principios y valores como es combatir el nacionalismo y el populismo que quieren romper la UE y, por tanto, de los Estados miembros. El PPE va a estar unido al PP frente a un fugado de la Justicia que siempre busca vericuetos. Los independentistas buscan todos los atajos posibles para seguir atentando contra la democracia en España. Tenemos el máximo apoyo del PPE, como siempre ha sido y seguirá siendo.

¿Cómo se ve en Europa las negociaciones del PSOE con ERC?

Le pido a Sánchez que rectifique. No puede ir a una investidura y convertir una foto siniestra en el que, por un lado, esté ERC y, por el otro, Bildu. Sánchez ya ha elegido que España dependa de delincuentes fugados de la Justicia y encarcelados por sentencia. Es vergonzoso e inadmisible.

¿Echa de menos la política española y catalana?

No la echo de menos. Desde aquí hacemos política española. El PP es la voz de España en Europa, donde nuestra iniciativa es solucionar los problemas reales de los españoles. Desde la PAC, desde la pesca, desde nuestra bandera de seguir creciendo dentro de Europa, la lucha contra el cambio climático, trabajar contra el terrorismo, en lograr una inmigración legal y vinculada al empleo.

¿Le preguntan mucho por Cataluña aquí en el Parlamento Europeo?

Al saber que soy catalana, me preguntan. Saben perfectamente que los independentistas y nacionalistas son el veneno de España y de Europa. Saben perfectamente que los grandes partidos queremos frenar el nacionalismo y populismo, por lo tanto saben muy bien cuál es el posicionamiento de la gran mayoría del Parlamento. Lo tienen muy claro a la hora de ver al nacionalismo en Cataluña como algo que es totalitarismo, sectarismo, incumplimiento de la ley, la vulneración de la Constitución, que en 2017 hicieron un golpe al Estado con ese pleno del 6 y 7 de septiembre. Lo tienen clarísimo.

Ahora que vive en Bélgica, ¿cómo ve a este país con el que España tiene tantos problemas para llevar a cabo extradiciones?

Vemos que es un país que no tiene gobierno desde hace un año y con una gran división como la de los independentistas en Cataluña. Dividir la sociedad o romper la convivencia no nos lleva a ningún sitio, sino al empobrecimiento económico y la vulneración de derechos y libertades. Estamos perdiendo multitud de oportunidades como fue la EMA (la Agencia Europea de Medicamentos a la que aspiró Barcelona). Al final, el nacionalismo a lo único a lo que lleva es al totalitarismo y a la desigualdad absoluta, así que me sorprende que Sánchez y el PSOE justamente pacten con aquellos que vulneran la libertad y la igualdad.

¿Ve en un escenario próximo la convocatoria de elecciones catalanas?

Veo que el pacto hecho de Sánchez con Podemos, ERC y Bildu. Y no es un pacto de investidura, sino que se ha discutido de la soberanía nacional, la unidad de España y los derechos y libertades de todos los 47 millones de españoles, la solidaridad interterritorial, justamente lo que nos habíamos dado en la Constitución. Dentro de ese pacto está el gobernar España con los nacionalistas y gobernar Cataluña con el PSC y los nacionalistas. Por tanto, probablemente esté preparando ese escenario de elecciones en Cataluña.

¿Qué necesita Cataluña?

Que Torra dimita, que haya un presidente leal a la Constitución, leal al Estatuto de autonomía, leal a los siete millones y medio de los catalanes y leal al resto de los españoles, que realmente trabaje para todos. Que vuelva el respeto y la lealtad a las instituciones, que vuelva el crecimiento económico, que vuelva a ser una tierra de igualdad y oportunidades.

¿Volvería a la política catalana si se lo pidiera Casado?

Yo soy una más de este gran proyecto político que es el PP. Siempre he trabajado ahí donde el partido me ha pedido estar. El presidente Casado me ha dado este mandato para ser la jefa de delegación del PP en Europa, justamente porque aquí hay grandes desafíos. Uno de ellos es frenar y poner límites al nacionalismo que tanto daño ha hecho. El Brexit es consecuencia de este populismo. En el Parlamento Europeo vemos ese populismo tanto de extrema derecha como de extrema izquierda. La UE se fundó para combatir el nacionalismo que tanto daño hizo en Europa.

De cara a esas hipotéticas elecciones catalanas, ¿los constitucionalistas se tendrían que unir?

El PP propone España Suma. Lo propusimos para las nacionales y lo proponemos para las autonómicas. Pienso que donde lo hemos hecho, ha funcionado muy bien. Si hubiera salido una España Suma, ahora no gobernaría Sánchez con los independentistas, Bildu y los comunistas. Es tan letal para España.

¿La oferta también es para Cataluña Suma?

Lo importante no es el nombre sino la idea. Navarra ha sido el gran ejemplo.

Lo que pasa es que en Navarra hay un partido (UPN) cuyo liderazgo lo lleva alguien que no es el PP.

Lo importante es que el particular tiene la capacidad de coaligarse electoralmente pensando en el bien de España. Que por encima de nuestras siglas siempre estará España.

¿Qué formaciones podrían entrar en esa Cataluña Suma?

Sobre todo, nos estamos abriendo a Ciudadanos, pero si hay algún otro partido en nuestra misma órbita, pues el PP se abre a hablar para que todos los partidos constitucionalistas podamos frenar, de una vez por todas, el independentismo que tanto daño ha hecho.

¿Vox también?

Ya hemos ofrecido el España Suma a Ciudadanos y se habló también con Vox, que dijo que no. Nosotros somos un partido que lideramos el centro-derecha español, que lideraremos también la alternativa. Y el gran ejemplo son las Comunidades Autónomas donde hemos llegado a acuerdos por el bien de los ciudadanos y los han liderado el PP. Por tanto, en Cataluña vamos a proponer lo mismo.

¿Y Manuel Valls tendría hueco?

Está por ver qué va a hacer y si va a tener un partido en Cataluña. Lo importante es que el PP va a liderar el centro-derecha con una propuesta de España Suma. Tenemos muy claro que la suma del PP y Cs puede hacer un cambio histórico en Cataluña.

¿La idea del 155 en Cataluña sigue sobre la mesa para el PP?

A ver, Pablo Casado lo ha propuesto muy bien en las dos campañas electorales y en las propuestas de pactos de Estado a Pedro Sánchez. Tenemos muy claro que se tiene que cumplir la Constitución en Cataluña y la seguridad en las calles. Propusimos la ley de Seguridad Nacional para devolver la estabilidad y el cumplimiento de la Constitución.

¿Le hubiera gustado un 155 más extenso en el tiempo?

Fue para devolver la ley y la convivencia en Cataluña. Y así fue. El gran éxito del 155 fue que fue apoyado por el PSOE y Cs, las tres grandes fuerzas políticas. El PSOE era todavía constitucionalista y no como ahora, que está arrodillado ante el independentismo.