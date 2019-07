Bauzá mantiene su fidelidad a Rivera: "Estoy muy cómodo en Ciudadanos"

El eurodiputado naranja José Ramón Bauzá atiende a Vozpópuli tras el discurso en la Eurocámara de la candidata a dirigir la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. El expresidente popular de Baleares se va haciendo poco a poco al parlamentarismo europeo en unas semanas agitadas para Ciudadanos, al que no se ha afiliado, pero en el que es considerado como uno de los últimos fichajes estrella por su ascendente con Albert Rivera.

¿Cómo están siendo sus primeros pasos en la Eurocámara?

Conseguir la portavocía (liberal en la Comisión de Transportes y Turismo) no fue nada fácil porque, a diferencia del parlamentarismo español, donde es el grupo el que te propone y te elige, aquí tienes que negociar con los demás países del grupo liberal. En este caso, teníamos un rival importante, que era un francés, y al final conseguimos el apoyo mayoritario del grupo. Así que para mí es un privilegio el haber salido elegido.

¿Se ha cruzado con Puigdemont en Bruselas, aunque haya sido de manera fortuita?

No, en ningún sitio. No me lo he cruzado ni lo he visto.

¿Cree que tanto él como Junqueras tendrán ocasión de entrar en el hemiciclo?

La única opción será que entren como invitados porque alguien les habrá dado un pase como visitante, pero en ningún caso como eurodiputado porque no cumplen con los requisitos españoles y así lo ha avalado la propia Eurocámara.

¿Qué tal esta siendo la convivencia en la delegación de Cs en Bruselas después de que tanto Garicano como Nart sean dos de las voces críticas dentro del partido?

Pues extraordinaria. Somos un grupo de personas que nos hemos conocido durante la campaña y ahora, dentro del grupo, la unidad es absoluta. Tenemos los propios intereses y cada uno su responsabilidad al frente de cada una de las delegaciones. Garicano es vicepresidente y coordinador de la Comisión de Economía. Las relaciones son perfectas en todo momento.

Entiendo que no ve riesgo de ruptura en la delegación española de Cs.

En absoluto, somos una delegación absolutamente unida, mirando por nuestros compromisos y propuestas programáticas que son buenas para Cs y para España.

Garicano y Nart pidieron que Cs se abriese a una negociación con Sánchez con vistas a su investidura, quizás con una abstención. ¿Es de la misma opinión?

Dentro del grupo no ha habido ningún debate en ese sentido. A nivel del partido, las decisiones se tomaron a nivel nacional y aprobadas por unanimidad, pero en lo que es el grupo en Europa no ha habido ningún debate o comentario en ese sentido.

¿Qué cree que pasará la semana que viene con la investidura de Sánchez?

Lo que es una evidencia es que para Sánchez, el único en su vida, es él mismo. Su única prioridad es ser presidente y ha demostrado que cualquier excusa es válida como se ha demostrado en Navarra, donde ha preferido pactar con los bilduetarras antes que con los constitucionalistas.

En clave interna de Cs, ¿ha dado el paso de afiliarte como han hecho otros independientes como Mesquida, Bal o De Quinto?

Siempre he dicho que estoy muy cómodo en Ciudadanos desde el primer minuto. Me han acogido extraordinariamente bien y mi compromiso con el partido es total. Pero en estos momentos, estoy como un independiente más en las listas.

¿Rivera le ha pedido entrar en la Ejecutiva Nacional de Cs?

Lo que me pidió, en primera instancia, es que les ayudara ideológicamente, que fuera un asesor ideológico y eso es en lo que me comprometí. Después me propuso formar parte de sus listas como independiente y este es el único compromiso que tengo. Mi respeto y responsabilidad es hacia Albert Rivera, por lo que representa individualmente, y a Ciudadanos, por lo que representa en su extensión ideológica.

¿Y volver al puesto que ha dejado vacante Xavier Pericay en Baleares?

No, he sido todo lo que he podido ser en Baleares. Mis aspiraciones están más que colmadas y es el momento para otras personas. Mi responsabilidad y compromiso, en este caso, es absolutamente nacional.

¿Le ha dado recomendaciones a Rivera ante el goteo de dimisiones que ha habido?

Nunca doy consejos ni recomendaciones. Simplemente, comento en voz alta mi experiencia y lo que pienso, y a partir de ahí cualquiera es libre de recoger lo que es más adecuado. Mi contacto es fluido con Rivera y Villegas continuamente, pero no por situaciones en concreto.

Por último, ¿qué tal con sus excompañeros del PP allí en Bruselas?

Pues las relaciones son estupendas. Somos amigos desde hace casi 20 años y eso es lo que está por encima de cualquier consideración. Además, conocen perfectamente y entienden los motivos de mi baja del PP.

¿Y cuáles fueron?

La deriva y fuga ideológica a la hora de no querer atajar el componente nacionalista que se había producido en Baleares y que fruto de ello, es el resultado electoral que se ha producido en las últimas elecciones.