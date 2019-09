"Sánchez no tiene una flor, tiene un florero: pero a uno le salen bien las cosas hasta que empieza a perder"

Transmite bonhomía Joan Baldoví, tanto en la tribuna del Congreso como en el cara a cara con los medios. Su formación política, Compromís, de la que es portavoz parlamentario, se ha apuntado a Más País, el proyecto político de Íñigo Errejón. Es el punto final a una larga travesía del grupo valenciano de la mano de Podemos, ahora en busca de un diálogo "tú a tú" perdido con la formación de Pablo Iglesias. Recibe a Vozpópuli el día después de la presentación en sociedad de este proyecto político llamado a influir de manera considerable en los comicios del 10-N.

¿Qué le pareció el punto de arranque de Más País?

Me pareció muy potente. Creo que Íñigo Errejón es un buen orador e hizo un discurso que arrancó muchos aplausos, aunque es verdad es que el auditorio estaba convencido. Por lo que hace referencia a Compromís, nos encantó que nos saludara en valenciano y que pronunciara una cosa que para nosotros es muy importante, dentro de los dos ámbitos en los que hemos estado decidiendo. Pronunció la palabra ‘horizontalidad’ y de 'tú a tú'. En definitiva, es eso lo que a veces desde las periferias nos gusta oír: que no haya una organización vertical desde Madrid hasta las periferias, sino poder hablarnos de tú a tú. Ese mensaje nos gustó.

¿Cómo fueron las negociaciones para la integración de Compromís en Más País?

Siempre he tenido muy buena sintonía con Errejón. De hecho le pedí que me presentara en Madrid el libro Joan Baldoví. En clave valenciana, pero al final no pudo venir. A veces me he metido en algún lío por decir que me gustaban mucho más posiciones de Errejón que las de Pablo Iglesias. Y a partir de esta sintonía hemos estado hablando este verano, nos vimos alguna vez, y finalmente cuando ellos decidieron dar el paso les dije que me tuvieran al tanto. A partir del debate interno en Más Madrid sobre si se presentaban hemos estado hablando y, finalmente, había dos propuestas sobre la mesa: la de Unidas Podemos y la de Más Madrid. Esta última nos parecía mucho más respetuosa con los territorios. Nosotros queremos huir de la palabra confluencia. No somos ninguna confluencia, sino una organización joven aún, pero con voluntad de representar a una parte del electorado valenciano. Sobre todo, entendíamos que nos queríamos apartar de lo que puede ser una parte importante de la campaña electoral, y ya lo estamos viendo las redes, que son los reproches entre PSOE y Unidas Podemos sobre quién tuvo la culpa, sobre quién hizo más para el acuerdo…

El célebre relato…

Efectivamente, el palabro éste que ha estado presente todo el verano. Para nosotros esto ya es agua pasada. Queremos que no vuelva a pasar. La gente está muy cabreada, irritada, porque repartió las cartas como entendió que era mejor y lo que teníamos que haber hecho con esto era hacer gobierno. No hemos sido capaces de hacerlo. Y nosotros entendemos que tenemos un talante que demuestra que somos fiables como socios. Lo hemos demostrado en el gobierno valenciano y en los ayuntamientos, y en Madrid siempre hemos intentado hasta el último minuto que hubiera acuerdos y ayudar en lo que fuera posible. Nosotros no queremos ser parte de este relato del 'tú tuviste más culpa', sino que queremos mirar hacia delante, intentar construir una alternativa que sea capaz en un tiempo muy razonable de tener un gobierno progresista.

Algunos no hablamos nuestra lengua por hacerle la puñeta a nadie, sino porque nos la enseñó la persona que más nos quería

¿Más País tendrá una estructura confederal? ¿Cómo va a ser en encaje de sus formaciones políticas?

A ver. El niño aún lleva pañales. Esto lo estamos construyendo hoy mismo, probablemente si no hubiera habido elecciones éste es un espacio que se podría haber ido formando pausadamente. No sabemos aún cuanta gente se va a sumar al proyecto ni si en el futuro se van a sumar más. A día de hoy, es un acuerdo entre socios. En definitiva Más Madrid también es un socio territorial. Y, desde el punto de vista de Compromís, hay un dato importante, que es respetar nuestra singularidad e independencia. El otro día oí un dato: un 40% de los españoles hablamos más de una lengua. Creo que es importante que haya espacios nuevos donde exista esa sensibilidad por una España plurinacional, que aunque nos empeñemos en que sea una, es una España en la que algunos no hablamos nuestra lengua por hacerle la puñeta a nadie, sino porque nos la enseñó la persona que más nos quería, que era nuestra madre. Yo pienso, amo, escribo y hablo en valenciano, en mi lengua, y creo que hace falta un poquito de sensibilidad en esa España que solo tiene una lengua para esa gente que no por joder hablamos otra lengua. Probablemente, si nos conociéramos mas, si nos respetáramos más, algunos se sentirían más partícipes de un proyecto común.

¿Van a poner la plurinacionalidad como exigencia si dieran los números para un Gobierno de Pedro Sánchez?

Nuestras exigencias afectan al territorio valenciano, pero no son exclusivas. Es decir, incluyen la propuesta de que el nuevo gobierno lleve al parlamento en un plazo de ocho meses una propuesta de nuevo modelo de financiación. No podemos estar todos los años subsistiendo con el FLA, con préstamos. Esto no una manera de funcionar. Una empresa no puede estar todos los años pidiendo un préstamo y aumentando su pasivo hasta extremos inasumibles. Este es un problema que se tiene que solucionar y que no afecta solo a los valencianos. Afecta a toda España. Y lo tenía que haber resuelto Rajoy cuando tenía mayoría absoluta y no lo resolvió porque se tumbó a la bartola. Pedimos también la dependencia, que el estado asuma su parte. Porque al final, por ejemplo en Valencia, el Estado asume el 12% y tendría que asumir el 50. Por tanto son recursos que no podemos prestar a otras políticas también muy importantes, y vemos que en País Vasco, en Navarra o en Cantabria pueden dedicar recursos a políticas industriales, de i+d+i, de juventud… Es decir, atender a lo imprescindible: sanidad, educación y servicios sociales. Y a veces no llegamos a cosas que también son muy importantes.

¿Le ha decepcionado Pablo Iglesias?

No. A mí Pablo Iglesias no me ha decepcionado. Me parece un buen político, una persona muy inteligente que ha tomado en algunos momentos decisivos decisiones erróneas.

¿Por soberbia?

Por creer firmemente en sus convicciones. Pablo Iglesias es una persona de fuertes convicciones y a veces pueden parecer soberbia, o con análisis equivocados, y eso le ha llevado a tomar algunas veces decisiones equivocadas. Pero insisto, también me ha decepcionado Pedro Sánchez.

Realmente vi que Pedro Sánchez solo tuvo interés en sacarse la foto en Valencia con Mónica Oltra y conmigo diciendo que se reunía

¿Realmente tuvo la sensación de que Sánchez quería formar gobierno o sólo quería marear la perdiz?

Tuvimos la reunión el 5 de agosto. En una primera fase nos reunimos con el ministro Ábalos y con la ministra de Hacienda y al final no llegamos a acuerdos. Sinceramente, llámame cándido, o que quiero ser muy pragmático, me alegré cuando tuvimos esa primera reunión. A partir de ahí mandamos un papel el 15 o el 16 de agosto… Llega septiembre y no nos habían dicho nada. Veo a Ábalos y nada. Me decepcionó [Sánchez] porque realmente vi que solo tuvo interés en sacarse la foto en Valencia con Mónica Oltra y conmigo diciendo que se reunía. Yo allí le dije que se reuniera con los que iban a ser imprescindibles para que saliera el acuerdo. Y cuando ves que se va de vacaciones, que deja pasar todo el mes de agosto, que la comisión se reúne con ellos [Podemos] los últimos… Sinceramente, me decepcionó. Los valencianos siempre decimos, cuanto más claros, mas amigos. Si no lo tenias claro, di: nos vamos a elecciones porque con estos no vamos a hacer gobierno y ya está. Pronostico que no le va a salir tan bien como piensa.

¿Se equivocó Iglesias al pedir ministerios sí o sí?

Creo que se equivocó en no aceptar aquella oferta. Una oferta que al PSOE se la sacaron con sacacorchos. No calibraron bien y quisieron tener una nueva ronda de negociaciones para septiembre, Yo recuerdo que en alguna conversación con dirigentes destacados de Podemos les dije que me parecía que el PSOE no iba de farol, que iba a aguantar hasta al final. Y efectivamente, vi a un PSOE muy solido en aquello que quería hacer.

¿Puede afectar esta ruptura con Podemos al gobierno valenciano?

Rotundamente, no. Conozco a los miembros del gobierno valenciano. Y sé que son demasiado responsables como para poner en peligro la estabilidad de un gobierno que ha costado mucho recuperar y que la gente no entendería que por las elecciones se pudiera en peligro esa estabilidad. Y si alguien tiene esa tentación, yo le llamaría irresponsable. Porque una cosa son las elecciones y otra cosa es el gobierno, que tiene que buscar soluciones para infinidad de problemas que tiene la sociedad valenciana. Por lo tanto, hacer pagar a los valencianos la decisión de si vamos con unos o vamos con otros… Nosotros ya concurrimos en las elecciones solos en las elecciones de hace cinco meses y ahora lo único que hacemos es concurrir acompañados con otra fuerza. Además la marca va a ser Compromís con una palabra común que probablemente será más, pero la marca de este espacio será Compromís. Nosotros ya estábamos. No fragmentamos nada allí. Y visto lo nerviosos que se han puesto algunos, sería para recomponer el mapa de la izquierda, no ponerlo a la baja.

¿El apoyo de Errejon a Sánchez hay que darlo por hecho?

A mí no me gusta decir antes de negociar que los votos se van a dar. Espero que después del 10-N el PSOE tenga un poco de responsabilidad y que no volvamos a defraudar a los electores. Estoy seguro de que todos tendremos que ceder para que finalmente haya un acuerdo. Pero insisto. El PSOE lo que no puede pretender es no tener claro que no van a tener mayoría absoluta y que tienen que ceder en algunas cosas.

Más País es una fuerza responsable, que sabrá en el momento oportuno ser flexible para llegar a un acuerdo.

¿No puede perjudicar a Mas País ese sello de que tiene comprometido el apoyo Sánchez?

No creo. Lo que puede hacer es que alguna gente piense sinceramente que el PSOE no ha sido capaz de negociar como hay que negociar. Y que viendo una fuerza que está dispuesta a ser parte de la solución, se nos vea como parte de la solución. Creo que van a ver en nosotros una fuerza responsable, que sabrá en el momento oportuno ser flexible para llegar a un acuerdo.

¿Pedirán ministerios?

Cuando toque, regaremos. Ya veremos en ese momento lo que hacemos y lo que pedimos. Si está en nuestra mano que haya un acuerdo razonable, creo que lo principal es ver para qué, qué queremos hacer en ese gobierno, mucho más importante que qué personas están en ese gobierno. Dicho eso, a nosotros no nos amargaría poner una persona si se ve conveniente. Es decir, ni lo proponemos ahora ni lo descartamos. Ya veremos, primero qué queremos hacer con este gobierno y luego veremos qué personas conforman este gobierno.

¿A Sánchez le puede salir mal la repetición electoral?

Yo se lo dije el día de la investidura fallida: Cuídese de los idus de noviembre. Una cosa son las encuestas antes de que los ciudadanos tuvieran ya certeza de que íbamos a elecciones, que las sensaciones después de ese momento. Las dos últimas encuestas que hemos visto apuntan a un descenso de la intención de boto y de escaño del PSOE. La campaña, que es muy corta, creo que se va a hacer muy larga. Esta campaña a algunos se les va a hacer muy larga. Y yo soy de los que deseo que tuvieran algún susto, no tan grande, para que al final tuviera un poquito de humildad, que es la que le ha faltado durante todo este tiempo. Pedro Sánchez no ha tenido una flor, ha tenido el florero entero y todo le ha salido bien hasta ahora. Pero siempre… a uno le salen bien las cosas hasta que empieza a perder. Por tanto un poquito menos de soberbia y un poquito mas de humildad.

¿Van a pedir estar en los debates?

Lo hicimos en las elecciones europeas. En las televisiones privadas probablemente no podremos estar, pero en la televisión publica vamos a pedir estar en debates. Creo que ahora mismo y visto que nuestra opción puede ser la sexta en el parlamento con representación en todo el estado, creo que tocaría. Nosotros lo pediremos como en su momento lo pedimos en las europeas y la junta electoral nos dio la razón.