"Sánchez y Casado tienen una estrategia para ser los beneficiados el 10-N"

Ana Oramas (Santa Cruz de Tenerife, 1959)puso fin a la XIII legislatura echando mano del refranero canario para decirles al resto de líderes políticos que estaban todos "bonitos". Harta de "estrategas electorales", la histórica diputada y portavoz de Coalición Canaria en el Congreso se enfrenta por sexta vez a unas elecciones generales que, en este caso, se podían haber evitado con "diálogo y altura de miras".

Licenciada en Economía y madre de una hija, Oramas lleva más de una década defendiendo el archipiélago canario en Madrid.

¿La situación política en Cataluña requiere la aplicación inmediata del 155?

Hay que actuar con prudencia y ateniéndose estrictamente a las condiciones que prevé la Constitución para este asunto.No es un tema de decisión ni de estrategia política. Se tienen que dar los condicionantes que prevé la Constitución y esa valoración la tienen que hacer en función de los aspectos jurídicos que informen la Abogacía del Estado, la Fiscalía y quienes tienen que analizarla. Coalición Canaria fue la única fuerza que apoyó, junto a PP, PSOE y Ciudadanos, la aplicación del Artículo 155 en el Senado cuando se tuvo que dar.

¿Y cree que el escenario actual es equiparable al de hace dos años?

Lo primero que hay que tener es información. El Gobierno actual no está informando a los portavoces políticos, por lo menos a mí, de la posible captación de explosivos y de la posible célula terrorista. No se ha convocado el Pacto Antiterrorista.

Torra ha llamado a la desobediencia civil y ha anunciado que su objetivo es un nuevo referéndum. Hay que ver si los mossos van a cumplir las órdenes ante los posibles incidentes y si estos van a estar coordinados con las fuerzas de seguridad del Estado. Hay que exigirles que cumplan la ley. Hay que estar con la realidad de los hechos. En un marco constitucional, las leyes no se pueden vulnerar en el lado de los que somos constitucionalistas.

Estamos ante una tormenta perfecta económica, con una recesión en Europa muy importante en la que España y Canarias van a ser de las más afectadas

¿El 10N servirá para solucionar el problema catalán y otros tantos que tiene España? ¿O cree que contribuirá aún más al bloqueo?

Si la sentencia del procés se produce antes de las elecciones, toda la campaña va a girar en torno al tema de Cataluña. Es una grave crisis institucional que las fuerzas constitucionalistas tenemos que asumir con una posición única, pero el Gobierno de España no puede girar en torno a eso.

Estamos ante una tormenta perfecta económica, con una recesión en Europa muy importante en la que España y Canarias van a ser de las más afectadas. La campaña del 10N puede complicar las posibilidades de acuerdo de una respuesta conjunta ante Cataluña porque, de nuevo, nadie va a tener mayoría absoluta.

¿Va Sánchez en serio con Cataluña o es una cuestión meramente electoralista como algunos están sugiriendo?

El giro del presidente Sánchez en el último mes por una parte es estrategia. El uso electoral de la posición ante Cataluña es un error. Los actuales líderes tienen que poner las luces largas. No es un tema para intentar captar el voto de centro ante desafección de la ciudadanía hacia partidos como Ciudadanos. Ahora venden el 'Ahora España' que antes no vendían mucho a los socialistas.

Creo que no es bueno crispar el ambiente con Cataluña. No es bueno que los partidos constitucionalistas se pongan a pelear por ver quién va a ser más duro. No hay que ser ni duro ni blando, sencillamante hay que aplicar las leyes de este país.

El Gobierno decía que no podía desbloquear las entregas a cuenta a las comunidades autónomas por estar en funciones. Ahora sí puede, ¿a qué cree que responde este otro giro?

Esto pone de manifiesto la mentira de la ministra de Hacienda. Ha estado dedicada en los últimos meses a no negociar un Gobierno. Un Gobierno en funciones con un presupuesto prorrogado aprobó un gasto de 2.400 millones de euros para comprar tanques 4x4, tanques 8x8 y aviones militares. Para eso no se pidió un informe a la Abogacía del Estado y se trata de un gasto que no se ha llevado a convalidar en el Congreso.

Sin embargo, las entregas a cuenta, que son de interés general para el país y que son convalidables en el Congreso, no se ha querido hacer. No ha habido voluntad política. ¡Qué casualidad que cuando la ministra de Hacienda dice que tiene el informe de la Abogacía, anuncia que España iba a pedir 7.000 millones menos de deuda! Que es exactamente la cantidad que se iba a dar a las comunidades autónomas... No hay derecho a acogotar a las autonomías. La gran pregunta hoy es por qué no lo hizo en julio. No se puede engañar a los ciudadanos ni a los presidentes autonómicos.

Yo creo que no va haber más remedio, nos guste o no, que el PP y PSOE lleguen a acuerdos en grandes temas de país

Teniendo en cuenta que ya no se contemplan mayorías absolutas, ¿cuál es su fórmulaideal para salir de la parálisis?

Nohay fórmulas ideales. Lo que tiene que haber es voluntad política y anteponer los intereses del país a los del partido y a los de los propios líderes. Hay que dejar la negociación a los partidos y quitar a los estrategas electorales. Hacen falta líderes políticos que pongan luces largas y en esto no tiene nada que ver la edad. Cuando Felipe González y Adolfo Suárez llegaron a la política tenían una edad... Lo que hace falta es altura de miras y madurez. El Gobierno tiene que tener estabilidad en el tiempo.

Yo creo que no va haber más remedio, nos guste o no, que el PP y PSOE lleguen a acuerdos en grandes temas de país que van más allá de una legislatura como las pensiones, la financiación autonómica, la defensa de la posición de España ante un posible Brexit duro, la Educación y la crisis territorial con Cataluña.

¿Cree que Sánchez y Casado están negociando bajo cuerda?

No tengo información, lo que tengo es percepción. En este momento PP y PSOE tienen una estrategia electoral para ser los beneficiados el 10N. Ganarán 15 o 20 diputados, pero no más. Unidas Podemos va a ser esquilamado duramente, tanto por el PSOE como por la fuerza liderada por Errejón en determinadas circunscripciones.

Todos tenemos la percepción de que sí hay comunicación entre Casado y Sánchez. Todos somos conscientes que no hay ninguna entre Iglesias y Rivera. En esta campaña hay una especie de política de no agresión entre PP y PSOE. Espero que esta campaña no deje tantas heridas que no seamos capaces de ponernos de acuerdos.

¿Apoyaría una gran coalición entre PP y PSOE?

No creo que la haya nunca. Este país no está maduro para eso. Otra cosa es que el PP se abstenga para que el PSOE gobierne como hiceron los socialistas en su momento. España ni sus líderes políticos están preparados para una gran coalición, pero creo que lo importante es que con un Gobierno en minoría se puedan negociar acuerdos y grandes Pactos de Estado como hemos vivido en la última etapa del Gobierno de Zapatero, o con Rajoy y Sánchez.

La caída de Thomas Cook es como la caída de Lehman Brothers para el turismo en Canarias

La buena sintonía que tenía usted con Zapatero era conocida por todos, ¿qué le ocurre con Pedro Sánchez?

Tengo que corregirle. La única fuerza política que apoyó a Sánchez en la investidura fallida de hace tres años fue Coalición Canaria con Ciudadanos. Cerramos un acuerdo y apoyamos la investidura. hemos apoyado todos los decretos-ley del Gobierno de Sánchez y todos los proyectos que han traído al Congreso, excepto los Presupuestos del Estado. Y no los apoyamos porque desaparecieron todas las partidas de Canarias. Las relaciones con Sánchez fueron magníficas hasta hace ocho meses cuando no se transfirieron las partidas.

¿Cuáles son las condiciones para apoyar otra hipotética investidura de Sánchez?

Es un momento en el que Europa y España entran en crisis, pero Canarias ya ha entrado. La caída de Thomas Cook es como la caída de Lehman Brothers para el turismo en Canarias. Tenían que venir 1.400.000 turistas que ya no van a venir. Necesitamos y exigimos que se cumpla el régimen económico y fiscal apoyado por todas las fuerzas políticas hace un año y que aprobó Bruselas. También el Estatuto de Autonomía d Canarias. Nosotros no somos ninguna fuerza radical, solo queremos tener igualdad de condiciones para poder competir en el mercado.

¿Cómo valora la gestión de Ábalos en la crisis provocada por la quiebra de Thomas Cook?

No es solo Thomas Cook. Es la tormenta perfecta sobre Canarias. La crisis alemana había hecho ya cancelar 200.000 plazas aéreas con Alemania en la temporada de invierno y 70.000 con el Reino Unido. Bruselas aún no ha aprobado el plan de contingencia de Iberia y Vueling. Ryanair cierra sus bases y Condor, que trae todos los turistas alemanes a Canarias, está en crisis.

El Ejecutivo portugués ha anunciado que se paraliza el abandono de las bases de Ryanair. Si el Gobierno de España no se implica, el 80% de las conexiones entre Canarias y la Península desaparecerían y también lo harán el 40% de las conexiones de Canarias con el resto de Europa. Deben defender a Iberia en Bruselas y Aena debe rebajar las tasas en Canarias.

El hecho de que Iglesias saque 10 diputados menos y se los pueda llevar Errejón no da de comer, no saca al país de sus problemas

¿Está siendo la economía soslayada en esta campaña? ¿Estamos hablando poco de los nubarrones que se aproximan?

Hasta hace dos días la ministra de Economía y Hacienda y el presidente Sánchez estaban diciendo que España estaba creciendo. Este miércoles admiten que viene una crisis económica porque no tienen más remedio. La banca española esta haciendo miles de jubilaciones anticipadas y de ERES; el sector del automóvil igual; el agrario ha sufrido grandes inundaciones; el turístico tiene problemas con la recesión alemana y la caída de la libra va a influir. La realidad nunca es bonita, pero nos tenemos que anticipar a los problemas y la primera medida es reconocer la realidad.

¿Está dejando la política de ser cosa de políticos? ¿Ahora es cosa de estrategas y 'spin doctors'?

Creo que el problema es que las posiciones y decisiones las toman estrategas electorales, cuyas prioridades son los líderes que les contratan. Hay que volver a tener en cuenta a la personas con sentido de Estado y con capacidad de sacrificio que han tenido los grandes partidos de este país, PP y PSOE, y otros como PNV y Coalición Canaria. O lo que fue CiU con una persona como Duran i Lleida que salvó a este país de la intervención en 2010 y 2011. Faltan líderes con capacidad de sacrificio y diálogo que pongan delante los intereses del país y sobran estrategas electorales y analistas de encuestas. Las decisiones se tienen que tomar cueste el voto o no.

Al final los españoles vamos a las elecciones con los mismos platos en el menú. Mismas caras. Nadie asume responsabilidades. La única novedad es la entrada de Errejón en escena, ¿cómo crees que influirá ese factor en los resultados?

¿Errejón 'novedad'? El señor Errejón participó de las elecciones anteriores. Si se quieren presentar separados por sus problemas internos, que se presenten. Pero los problemas de España no se solucionan porque el señor Errejón e Iglesias vayan separados. El hecho de que Iglesias saque 10 diputados menos y se los pueda llevar Errejón no da de comer, no saca al país de sus problemas. ¿Qué va a cambiar? Se van a solucionar con mucho diálogo y capacidad de pactos y sobre todo sin estrategias para sacar más diputados.