Cospedal: "Llegar al Congreso con una candidatura de unidad sería lo mejor para el PP"

Cospedal sonríe mucho en esta campaña. Su gesto habitualmente es algo más adusto. Ahora, de ciudad en ciudad, con la gente, se ha abonado a la sonrisa. “Hay que recuperar la ilusión”. La batalla por la sucesión de Rajoy está resultando un ejercicio duro. No ha habido precedentes en un partido sin tradición de primarias nacionales. De las ‘tutelas’ de Fraga al ‘dedazo’ de Aznar. Otros tiempos. Cospedal coge carrerilla para el esprint final de la primera fase de la contienda. El 5 julio votan los afiliados con los papeles en regla. La primera criba. Hay prisas. Al día siguiente parte hacia Valladolid, León, luego a tierras de Feijóo, Orense, Pontevedra. Ojea las preguntas y las responde por mail.

-¿Se esperaba una salida tan rápida y abrupta por parte de Mariano Rajoy? ¿Habría preferido un relevo 'tutelado'?

-Es indudable que en las últimas semanas han sucedido hechos de gran trascendencia. El ejemplo de coherencia y honradez personal de Mariano Rajoy no nos ha sorprendido a quienes le conocemos bien, pero creo que muchos españoles han podido percibir la verdadera altura de quien ha sido Presidente del Gobierno durante casi siete años. En cuanto al proceso de primarias del PP, se desarrolla con absoluta normalidad, de acuerdo con los estatutos que el partido ha aprobado.

- ¿Qué cree que va a pasar el día 21?

-No tengo una bola de cristal que me permita adivinar el futuro, pero le puedo asegurar una cosa: el día 21 tendremos un PP más fuerte, cohesionado y unido y con mayores posibilidades de victoria.

-¿La polémica sobre el censo ha dañado el proceso electoral? ¿Y la imagen del partido?

-El censo de votantes inscritos es similar al de anteriores congresos del PP, pero entiendo que estas primarias susciten un mayor interés en la opinión pública. Sobre este asunto, permítame una reflexión fruto de llevar ya algunos años en política: al PP se le critica todo; si hubiese habido dedazo, se criticaría el dedazo; ahora que hay primarias, se critican las primarias. Prefiero quedarme con la mayor; estoy convencida de que este ejercicio de debate público y democrático está fortaleciendo la imagen del partido.

- ¿Está siendo una campaña limpia? Hay fuertes denuncias desde otras candidaturas.

-Aplicar las normas que aprobamos en nuestro último Congreso, que es lo que estamos haciendo, es lo razonable y, si me permite decirlo, un acto de sana normalidad democrática.

- ¿Percibe una cierta desilusión entre la militancia como apuntaba días atrás Pablo Casado?

-Mi percepción personal es la contraria. En todos los actos a los que acudo para presentar mi candidatura veo a nuestros afiliados y simpatizantes llenos de ilusión y esperanza, y me dicen que tienen muchas ganas de trabajar por un Partido Popular más fuerte, unido y victorioso.

- ¿Y si finalmente al presidente sólo le respaldan los representantes de 20.000 afiliados? ¿Perdería credibilidad la elección?

-La única credibilidad de la victoria la establecerá el voto mayoritario, libre y secreto de todos los afiliados que acudan a votar. No podría ser de otra forma y, por tanto, no entiendo que se critique esta manera tan democrática de elección.

- Da la impresión de que a esta campaña le está faltando mayor contenido ideológico, un mayor debate de ideas. Se diría incluso que todos los candidatos piensan lo mismo.

-Solo me veo capacitada para hablar sobre mi propia candidatura, y uno de los ejes de mi campaña es la apuesta por un Partido Popular fuerte, cimentado en valores. En cada acto, en cada sede del partido, en cada ciudad y pueblo que visito, siempre hablo de nuestra ideología, de nuestros principios, de lo que el Partido Popular somos y representamos. Y sobre esta base volveremos a obtener victorias electorales.

- ¿Se apunta a un debate en televisión tras el 5 de julio?

-Una vez más, me remito a lo que establezca el Comité de Organización del Congreso. Estaré encantada de acatar su decisión.

- Le reprochan a usted que ahora cuestiona iniciativas que avaló o que no censuró cuando estaba en el Gobierno, como por ejemplo, la aplicación tardía y débil del 155.

-Creo que ese reproche establece una presunción que no es real. El Gobierno en el que tuve el honor de participar dio una respuesta constitucional y de Estado al reto secesionista. Fue una respuesta responsable, que aplicó -por primera vez en nuestra historia- el artículo 155. Se tuvo que hacer así para sumar el apoyo del PSOE y el de Ciudadanos, dos partidos políticos que hasta el último minuto fue remiso a aplicar el artículo 155 -a las hemerotecas me remito-. A mí personalmente, y creo que buena parte del PP también, nos hubiese gustado aplicar antes y con mayor fuerza el artículo 155.

- ¿Se sumaría al equipo de Sáenz de Santamaría o de Casado si usted resulta eliminada en la criba del 5 de julio?

-Lo he dicho muchas veces durante la campaña, y no me importa volver a repetirlo: por el bien de la unidad del partido, lo mejor sería que tras el voto de los afiliados -gane quien gane-, lleguemos luego al Congreso con una candidatura de unidad.

- ¿Apostaría en el futuro por unas primarias con voto universal y a una sola vuelta?

-No es algo que me competa decidirlo a mí. En el próximo Congreso, como en todos los Congresos del PP, habrá una ponencia sobre los estatutos. En el marco de ese debate, cada afiliado podrá proponer diversas fórmulas para celebrar las primarias, y la decisión la tomará el conjunto del partido y yo lo aceptaré encantada.

- ¿El PP está en condiciones de mantener y fortalecer el liderazgo del centro derecha español?

Está en condiciones de hacerlo porque, de hecho, el PP es el partido más votado por los españoles, el que ha ganado todas las elecciones desde 2011 y el que tiene más afiliados de toda España. El PP es el centro-derecha español. Los otros son malas copias; sucedáneos que un día se acuestan socialdemócratas y se despiertan liberales La mejor forma de que el PP sea aún más fuerte de cara al futuro, es siendo fieles a nuestros principios: los del centro-derecha español. No hay renovación efectiva -ni victoria- sin valores. Mi candidatura quiere ofrecer este PP fuerte, solvente y unido en torno a nuestros principios.